एशिया कप की टीम में शुभमन गिल बने उपकप्तान, बुमराह और जितेश को भी मिला मौक़ा

अगर मध्य और निचले क्रम में बल्लेबाज़ी के विकल्प के बारे में बात की जाए तो दल में सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा हैं। अगर भारत गिल और अभिषेक से पारी की शुरुआत करता है तो जितेश को पहली पसंद विकेटकीपर के तौर पर उतारा जा सकता है। टीम में तीन ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे का नाम शामिल हैं। गेंदबाज़ी के विशेषज्ञ विकल्प के रूप में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा हैं।

गिल की वापसी के संदर्भ में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने (शुभमन गिल) ने टीम की अगुवाई की थी। जब हम श्रीलंका गए तब वह उपकप्तान थे। इसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट में व्यस्त हो गए लेकिन उनकी वापसी हमारे लिए अच्छी है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद यह बड़ी सीरीज़ है और यह ख़ुद को जांचने का अच्छा मौक़ा है।"

आठ टीमों वाले इस टूर्नामेंट के पहले चरण में ग्रुप मुक़ाबले खेले जाएंगे जिसके बाद सुपर 4 के ज़रिए दो फ़ाइनलिस्ट तय किए जाएंगे। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान है जबकि ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग हैं।

टूर्नामेंट का पहला मुक़ाबला 9 सितंबर को अबू धाबी में अफ़ग़ानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच खेला जाएगा जबकि भारत अपना पहला मुक़ाबला 10 सितंबर को UAE के ख़िलाफ़ दुबई में खेलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत 14 सितंबर को दुबई में होगी।

भारतीय दल : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू सिंह