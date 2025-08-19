एशिया कप की टीम में शुभमन गिल बने उपकप्तान, बुमराह और जितेश को भी मिला मौक़ा
भारत का पहला मुक़ाबला 10 सितंबर को UAE से होगा जबकि पाकिस्तान से भिड़ंत 14 सितंबर को होनी है
एशिया कप 2025 के लिए भारत के 15 सदस्यीय दल में शुभमन गिल को मौक़ा दिया गया है। साथ ही वह टीम के उपकप्तान भी हैं। मुंबई के BCCI हेडक्वार्टर में चयन समिति के बैठक के बाद एशिया कप के लिए टीम ऐलान कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को भी मौक़ा दिया गया है लेकिन गिल को उपकप्तान बनाए जाने के बाद, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, वह पारी की शुरुआत कर सकते हैं।
इस बात की उम्मीद थी कि भारत यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर को मौक़ा दे सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। IPL 2025 में श्रेयस ने 175 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स को फ़ाइनल तक पहुंचाया था। भारत की एशिया कप की टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जिसमें जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने RCB के लिए हालिया IPL में काफ़ी कमाल की बल्लेबाज़ी की थी। इसके अलावा तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में हर्षित राणा को मौक़ा दिया गया है।
अगर मध्य और निचले क्रम में बल्लेबाज़ी के विकल्प के बारे में बात की जाए तो दल में सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा हैं। अगर भारत गिल और अभिषेक से पारी की शुरुआत करता है तो जितेश को पहली पसंद विकेटकीपर के तौर पर उतारा जा सकता है। टीम में तीन ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे का नाम शामिल हैं। गेंदबाज़ी के विशेषज्ञ विकल्प के रूप में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा हैं।
गिल की वापसी के संदर्भ में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने (शुभमन गिल) ने टीम की अगुवाई की थी। जब हम श्रीलंका गए तब वह उपकप्तान थे। इसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट में व्यस्त हो गए लेकिन उनकी वापसी हमारे लिए अच्छी है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद यह बड़ी सीरीज़ है और यह ख़ुद को जांचने का अच्छा मौक़ा है।"
आठ टीमों वाले इस टूर्नामेंट के पहले चरण में ग्रुप मुक़ाबले खेले जाएंगे जिसके बाद सुपर 4 के ज़रिए दो फ़ाइनलिस्ट तय किए जाएंगे। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान है जबकि ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग हैं।
टूर्नामेंट का पहला मुक़ाबला 9 सितंबर को अबू धाबी में अफ़ग़ानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच खेला जाएगा जबकि भारत अपना पहला मुक़ाबला 10 सितंबर को UAE के ख़िलाफ़ दुबई में खेलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत 14 सितंबर को दुबई में होगी।
भारतीय दल :सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू सिंह
रिज़र्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल