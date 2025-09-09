7 फ़रवरी से 8 मार्च तक खेला जा सकता है पुरुष T20 विश्व कप 2026

2026 पुरुष T20 विश्व कप 7 फ़रवरी से 8 मार्च के बीच खेले जाने की संभावना है। इस टूर्नामेंट की संयुक्त मेज़बानी भारत और श्रीलंका करेंगे और इसमें 20 टीमें भाग लेंगी।

ये मुक़ाबले भारत में कम से कम पांच और श्रीलंका में दो स्थानों पर खेले जाएंगे। फ़ाइनल अहमदाबाद या कोलंबो में होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान फ़ाइनल खेल रहा है या नहीं। भारत और पाकिस्तान वर्तमान में दोनों सरकारों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण एक-दूसरे के देशों में नहीं खेल रहे हैं।

ICC अभी भी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं ESPNcricinfo को पता चला है कि उसने समय सीमा तय कर ली है और भाग लेने वाले देशों को सूचित भी कर दिया है।

इसका प्रारूप वेस्टइंडीज़ और USA में 2024 में खेले गए पुरुष T20 विश्व कप जैसा ही होगा, जहां 20 टीमों को 5-5 के चार ग्रुप में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर आठ दौर के लिए क्वालीफ़ाई करेंगी। यहां एक बार फिर आठ टीमों को चार-चार के दो समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सुपर आठ समूह से शीर्ष दो टीमें सेमीफ़ाइनल में पहुंची थीं। भारत मौजूदा चैंपियन है, जिसने बारबेडोस में हुए फ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका को हराया था। पूरे टूर्नामेंट में 55 मैच खेले गए थे।

वर्तमान में, 2026 पुरुष T20 विश्व कप के लिए 15 टीमों की पुष्टि हो चुकी है: भारत, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका, USA, वेस्टइंडीज़, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड्स और इटली। इटली ने पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई किया है। शेष पांच टीमों में से दो अफ़्रीका क्षेत्रीय क्वालिफ़ायर से और तीन एशिया और पूर्वी एशिया पैसिफ़िक क्वालिफ़ायर से आएंगी।