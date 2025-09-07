भारत में हुए परेशान लेकिन हॉन्ग कॉन्ग के रास्ते एक बार फिर सफलता की ओर देख रहे हैं अंशुमन रथ
2023 में रथ का क्रिकेट करियर दोराहे पर था, उन्होंने क्रिकेट हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ख़ुद को एक और मौक़ा देने का फ़ैसला किया
जब अंशुमन रथ 2023 की शुरुआत में हॉन्ग कॉन्ग लौटे, तो वे परेशान थे। उन्होंने उस टीम में वापसी करने की कोशिश करने के बजाय, जिसकी उन्होंने किशोरावस्था में कप्तानी की थी, बीमा, वित्त या रियल एस्टेट में करियर बनाने के बारे में सोचा। 25 साल की उम्र में उनका शानदार क्रिकेट करियर दोराहे पर था।
भारत के घरेलू सर्किट में ओडिशा के लिए दो साल खेलने ने उन्हें मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से थका दिया था। उनका वज़न 20 किलो बढ़ गया था, वे चोटों से जूझ रहे थे और गहरी निराशा से जूझ रहे थे। जिस खेल से उन्हें किशोरावस्था में प्यार था, वह उन्हें बोझ लगने लगा था।
एशिया कप से पहले दुबई में ESPNcricinfo से बात करते हुए हॉन्ग कॉन्ग की बल्लेबाज़ी के केंद्र बिंदु के रूप में वापसी कर रहे रथ ने कहा, "मैं क्रिकेट का आनंद टीम के आपसी भाईचारे और माहौल की वजह से लेता हूं। ओडिशा में, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैं ख़ुद से सवाल कर रहा था, अपने हर फ़ैसले पर शक कर रहा था।"
ओडिशा क्रिकेट की संस्कृति, रीति-रिवाज़ और सीनियर-जूनियर के विभाजन से रथ घुटन महसूस करते थे। युवाओं को सार्वजनिक रूप से डांटा जाता था और हॉन्ग कॉन्ग में पले-बढ़े रथ को इससे सामंजस्य बिठाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी।
रथ याद करते हैं, "मुझे याद है एक बार चम्मच से दाल-चावल खाने पर मेरा मज़ाक उड़ाया गया था। यह सुनने में बेतुका लगता है, लेकिन जब आपके पास बात करने के लिए कोई न हो, कोई सहारा न हो, तो यह चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। आप चाहे किसी भी स्तर पर खेलें, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है या आप सही मानसिक स्थिति में नहीं हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।"
"तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, लगभग रोते हुए मैं कुछ यही कहा, 'मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं बस यह नहीं करना चाहता।' मैंने दो साल खेला था, लेकिन मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं था।
"जब मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मुझे याद है सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी (2022-23) के दौरान मैं चोटिल हो गया था। वसीम जाफ़र हमारे मुख्य कोच थे। उन्होंने मुझे मुंबई स्कैन के लिए भेजा। तो मैं वहां गया और अपनी कॉलरबोन पर मुक्का मारने लगा ताकि हालत और ख़राब हो जाए ताकि मुझे और खेलना न पड़े। यह इतना बुरा था।
"मेरे लिए, मैं एक बहुत ही टीम भावना वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मुझे अपने साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। इसलिए मैं इसे काम नहीं मानता। जबकि जब मैं ओडिशा में था, तो माहौल ऐसा नहीं था। कोचों के अपने पसंदीदा खिलाड़ी होते थे। मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाकी मैच उस चोट के साथ ही खेले। वह बहुत ही बुरा समय था।"
लगभग इसी समय रथ ने आराम के लिए खाने की ओर रुख़ किया।
रथ ने कहा, "जब आप उस मनःस्थिति में होते हैं, तो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको खुश कर पाती हैं। मेरे लिए, खाना ही सब कुछ था - बस ज़िंदा रहने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए खाना। यही एकमात्र आनंद था जो मुझे मिल रहा था। मेरा वज़न 20 किलो बढ़ गया। मैं पूरी तरह से भटक गया था।"
रथ का सफ़र पहले ही इंग्लैंड में वीज़ा न मिलने के दुख से गुज़र चुका था - जिससे मिडलसेक्स के साथ उनका लगभग तय हो चुका अनुबंध भी टूट गया - और क्राइस्टचर्च में एक कठिन, अकेलेपन भरे दौर से भी गुज़रा, जब उन्होंने 2018 के अंत में न्यूज़ीलैंड के लिए खेलने के लिए क्वालिफ़ाई करने की कोशिश की।
कैंटरबरी क्रिकेट ने रथ को न्यूज़ीलैंड के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए तीन साल का वर्क-टू-रेज़िडेंस वीज़ा दिया था। उन्होंने शुरुआत में इसके लिए अपनी पढ़ाई रोक दी थी, लेकिन उन्हें यह कदम उनकी सोच से ज़्यादा मुश्किल लगा।
रथ कहते हैं, "क्योंकि उस समय मैं 21 साल का था और मिडलसेक्स वाला मामला हो चुका था। मिडलसेक्स वीज़ा और ECB वीज़ा के अनुभव गुज़रने का सदमा। मैं और ज़्यादा क्वालिफ़ाई नहीं करना चाहता था।"
"और तीन साल बिताना थोड़ा मुश्किल था। ज़ाहिर है, न्यूज़ीलैंड के लोग बहुत प्यारे हैं। लेकिन, यह दुनिया का दूसरा पहलू था। आप जानते ही हैं, सुबह उठते ही आपको समझ नहीं आता कि किसे फ़ोन करें। क्योंकि आपके जानने वाले सभी लोग सो रहे होते हैं।"
आख़िरकार, रथ ने क्वालिफ़ाइंग प्रक्रिया के ज़रिए न्यूज़ीलैंड के लिए प्रतिबद्धता जताने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने नियमों के लिहाज़ से थोड़ा आसान रास्ता चुना। हालांकि, उस समय उन्हें नहीं पता था कि यह भी उनके लिए एक कभी न ख़त्म होने वाला बुरा सपना साबित होगा।
रथ कहते हैं, "तो, फिर मैंने फ़ैसला किया। मेरे पास भारतीय पासपोर्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए हमने भारतीय हालात को परखने का फ़ैसला किया। मुझे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक मेरे ऊपर तीन साल के क्वालीफ़ाइंग नियम दोबारा लागू नहीं होते। मुझे पता था कि मुझे एक साल का कूलिंग-ऑफ़ पीरियड पूरा करना होगा, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी।"
कुछ टीमों के लिए प्रयास करने के बाद रथ ने विदर्भ को भारत में अपना घर मान लिया। और कुछ समय के लिए, यह उनके लिए एकदम सही माहौल लगा। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और वे क्लब क्रिकेट के माहौल में जितेश शर्मा, फैज़ फ़ज़ल, अथर्व तायडे और हर्ष दुबे जैसे खिलाड़ियों के साथ खूब फले-फूले।
रथ ने कहा, "इसने मुझे ब्रिटेन की व्यवस्थाओं की याद दिला दी। व्यवस्थित, पेशेवर, सीनियर टीम में पहुँचने का एक स्पष्ट रास्ता। मुझे यह बहुत पसंद आया।"
लेकिन प्रशासनिक अड़चनों ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। विदर्भ क्रिकेट संघ (VCA) के अनुसार BCCI के साथ पंजीकरण संबंधी एक समस्या के कारण, कूलिंग-ऑफ़ अवधि पूरी करने के बावजूद उन्हें टीम में नहीं चुना जा सका। बाद में रथ ने BCCI में अपने एक वकील से संपर्क करके पूछा कि क्या उनके काग़ज़ात में कोई समस्या है। उन्हें बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।
रथ कहते हैं, "वह सचमुच बहुत निराशाजनक क्षण था।मुझे राजनीति पसंद नहीं है। मैंने हमेशा अपने बल्ले से बोलने में विश्वास किया है। सब कुछ सही करने के बावजूद यह कहना कि मैं नहीं खेल सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल था।"
रथ ने अपने गृह राज्य ओडिशा का रुख़ किया जहां उनके दादा-दादी रहते हैं। उन्हें घर वापसी जैसा महसूस होना चाहिए था। लेकिन उन तीन सालों ने उन्हें पूरी तरह से थका दिया।
रथ ने कहा, "चाहे आप किसी भी स्तर पर खेलें, अगर आपको उसका आनंद नहीं आ रहा है, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।मैं तो बस औपचारिकता निभा रहा था।"
2023 की एक ठंडी जनवरी की सुबह, जब ओडिशा को रणजी ट्रॉफ़ी के एक मैच में हिमाचल प्रदेश के नादौन की हरी-भरी पिच पर बल्लेबाज़ी के लिए उतारा गया, तो उन्होंने आख़िरकार एक ऐसा फैसला लिया जो महीनों से अंदर ही अंदर उबल रहा था।
रथ कहते हैं, "मैं तो ऐसा था जैसे मैं सपाट पिच पर भी नहीं खेलना चाहता। मैं दूसरे दिन कोच के पास गया और उनसे कहा, 'कृपया मेरे लिए भुवनेश्वर वापसी की फ़्लाइट बुक कर दीजिए।' मुझे पता था कि बस यही होगा। मैंने एसोसिएशन के लोगों से बात की, उन्होंने कहा, तुम ठीक हो, यहीं रुको। लेकिन मैंने कहा नहीं, बस यही होगा।"
रथ, एक असाधारण प्रतिभाशाली बाएं हाथ के खिलाड़ी, जिन्होंने 2018 में एशिया कप में भारत के ख़िलाफ़ हॉन्ग कॉन्ग को एक बड़ा वनडे उलटफेर करने में लगभग मदद कर दी थी, के लिए यह खेल से मुंह मोड़ने के सबसे क़रीब था।
जब रथ फ़रवरी 2023 में हॉन्ग कॉन्ग लौटे, तो वे क्रिकेट से पूरी तरह से दूर जाने के लिए तैयार थे।
वे कहते हैं, "मैंने अपने पिता से कहा कि मैं फिर कभी बल्ला नहीं छूऊंगा। मैं कॉर्पोरेट जगत में हाथ आज़माने के लिए तैयार था - वित्त, रियल एस्टेट, बीमा, कुछ भी। बस कुछ अलग।"
तभी क्रिकेट हॉन्ग कॉन्ग के हाई परफ़ॉर्मेंस मैनेजर मार्क फ़ार्मर जो रथ को उनके बचपन से जानते थे, आगे आए।
रथ कहते हैं, "उन्होंने मुझे बैठाया और कहा, 'हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमें आपको अभी अनुबंध देने में ख़ुशी होगी।' मैंने तो खेला भी नहीं था। और वे मुझे वो प्यार, वो विश्वास देने को तैयार थे। पांच-छह सालों में पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था। मेरी आंखें लगभग भर आईं।"
रथ ने आसानी से वापसी की, अपनी लय, अपनी फ़िटनेस और सबसे बढ़कर, खेल के प्रति अपने प्यार को वापस पाया।
"मैं अब हॉन्ग कॉन्ग में उठता हूं, अपने परिवार के साथ खाना खाता हूं और शहर के माहौल का आनंद लेता हूं। यहां आज़ादी का एक ऐसा एहसास है जो मैंने इतने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। मैं मैदान पर ज़्यादा हंसता हूं। मैं टीम के साथियों के साथ मज़ाक करता हूं। मुझे फिर से दौरे करने में मज़ा आ रहा है। मैं बस खेलने के लिए आभारी हूं।"
रथ, जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपने देश की कप्तानी की थी और तीन महाद्वीपों में पेशेवर क्रिकेट के पीछे भागे, लेकिन लगभग सब कुछ छोड़ ही दिया था, उनके लिए हॉन्ग कॉन्ग में वापसी एक दूसरा अनुभव है।
रथ कहते हैं, "यह हमेशा नहीं चलेगा। इसलिए अब जब भी मैं मैदान पर जाता हूं, मैं मुस्कुराता हूं, हंसता हूं। और मुझे लगता है कि यह मेरे क्रिकेट में भी दिखता है।"
शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं।