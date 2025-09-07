एशिया कप में अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगा हॉन्ग कॉन्ग

हॉन्ग कॉन्ग एशिया कप में कैसे पहुंचा?

हॉन्ग कॉन्ग ने कतर और मलेशिया को हराकर अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया और प्रतियोगिता के सेमीफ़ाइनल में प्रवेश किया। सेमीफ़ाइनल में उन्हें ओमान से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरे स्थान के प्लेऑफ़ मैच में उन्होंने अपनी से बेहतर रैंकिंग वाली नेपाल टीम को हराकर एशिया कप के लिए क्वालीफ़ाई कर लिया।

क्या वह पहले भी एशिया कप खेल चुके हैं?

हॉन्ग कॉन्ग ने एशिया कप के लिए पांचवीं बार और T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के एशिया कप में दूसरी बार क्वालीफ़ाई किया है।

उन्होंने पहली बार 2004 में और फिर 2008 में क्वालीफ़ाई किया था, लेकिन अगले चार संस्करणों में वे चूक गए। 10 साल के इंतज़ार के बाद, उन्होंने 2018 और 2022 में फिर से क्वालीफ़ाई किया। हालांकि उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं की है और जिन संस्करणों के लिए उन्होंने क्वालीफ़ाई किया है, उनमें से किसी में भी वे पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

हालिया परिणाम

हॉन्ग कॉन्ग एशिया कप की तैयारियों में व्यस्त रहा है। मार्च में, उन्होंने मलेशिया में त्रिकोणीय सीरीज़ खेली और फ़ाइनल में पहुंचे, जहां उन्हें बहरीन से हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप चरणों में, उन्होंने मेज़बान टीम को दो बार हराया और एक मैच बहरीन से हार गए, जबकि दूसरा मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में जीत हासिल की।

अप्रैल में घरेलू मैदान पर एक चतुष्कोणीय सीरीज़ खेली गई, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। वे अपना पहला मैच कुवैत से हार गए और फिर कतर को हराया। नेपाल के ख़िलाफ़ उनका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और वे फ़ाइनल में नहीं पहुंच सके। प्लेऑफ़ में कतर को हराकर वे तीसरे स्थान पर रहे।

एक ब्रेक के बाद, वे एशिया पैसिफ़िक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफ़ी में वापसी कर रहे थे। उन्होंने समोआ और मेज़बान सिंगापुर पर लगातार जीत दर्ज की, हालांकि मलेशिया से उन्हें दो हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर से समोआ और सिंगापुर को हराया, लेकिन फ़ाइनल में मलेशिया से टूर्नामेंट में तीसरी हार का सामना करना पड़ा।

प्रमुख खिलाड़ी

ऑफ़ स्पिनर एहसान ख़ान पर भी नज़र रहेगी। वह 94 मैचों में 6.26 की इकॉनमी रेट और 16.45 की गेंदबाज़ी औसत से 127 विकेट लेकर टीम के सबसे ज़्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।

Ehsan Khan T20I में हॉन्ग कॉन्ग के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं • Associated Press

इनमें से ज़ीशान सबसे आक्रामक बल्लेबाज़ हो सकते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 141.96 है - जो 100 से ज़्यादा रन बनाने वाले उनके किसी भी बल्लेबाज़ से बेहतर है।

हॉन्ग कॉन्ग का सामना किनसे होगा?

हॉन्ग कॉन्ग का दल