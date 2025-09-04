जब एशिया कप में हुई रोमांच की सारी हदें पार
एशिया कप के कुछ यादगार मैचों पर एक नज़र
एशिया कप टूर्नामेंट इस बार सबसे छोटे प्रारूप में खेला जाएगा। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में इस बार भी कई यादगार मैच देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट का इतिहास भी कम रोमांचकारी नहीं रहा है। आइए ऐसे कुछ मैचों पर नज़र डालते हैं जहां पर रोमांचक की हदें पार हो गई थी।
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 2022 फ़ाइनल (दुबई)
इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 170 रन बनाए। भानुका राजपक्षे ने 71 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में, पाकिस्तान की टीम 147 रन ही बना सकी और श्रीलंका ने यह मैच 23 रनों से जीतकर ख़िताब अपने नाम किया। यह श्रीलंका के लिए एक शानदार जीत थी क्योंकि टूर्नामेंट में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और यह एक उभरती हुई युवा टीम भी थी।
भारत बनाम बांग्लादेश, 2016 फ़ाइनल (मीरपुर)
बारिश से प्रभावित इस मैच को 15-15 ओवर का कर दिया गया था। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 120 रन बनाए। जवाब में, भारत ने शिखर धवन के 60 और विराट कोहली के नाबाद 41 रनों की बदौलत आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीतकर अपना पहला टी20 एशिया कप ख़िताब जीता।
भारत बनाम पाकिस्तान, 2022 (दुबई)
यह मैच एशिया कप T20 प्रारूप के सबसे रोमांचक मैचों में से एक है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत को 148 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में, भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन कोहली ने शानदार पारी (35 रन) खेलकर टीम को संभाला। आख़िरी ओवर में भारत को जीत के लिए सात रनों की ज़रूरत थी। हार्दिक पंड्या ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए छक्का मारकर भारत को यादगार जीत दिलाई थी।
भारत बनाम पाकिस्तान, 2016 (मीरपुर)
यह एक कम स्कोर वाला मैच था, लेकिन दोनों टीमों के बीच ज़बरदस्त मुक़ाबला देखने को मिला। पाकिस्तान की टीम 83 रनों पर ही सिमट गई थी। भारत के लिए हार्दिक ने तीन विकेट लिए थे। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आमिर ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए भारत के शुरुआती विकेट चटकाए। लेकिन कोहली ने 49 रनों की जुझारू पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई।
निखिल शर्मा ESPNcricinfo हिंदी में सीनियर सब एडिटर हैं। @nikss26