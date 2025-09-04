UAE की एशिया कप टीम में मतिउल्लाह, सिमरनजीत की वापसी

32 वर्षीय मतिउल्लाह ने अब तक एक वनडे और पांच T20I मैच खेले हैं। इनमें से आख़िरी T20 मैच उन्होंने जुलाई में पर्ल ऑफ़ अफ़्रीका सीरीज़ में नाइजीरिया के ख़‍िलाफ़ खेला था। 35 वर्षीय सिमरनजीत ने पांच वनडे और 11 T20I मैच खेले हैं। उन्होंने आख़िरी बार पिछले दिसंबर में गल्फ़ T20 चैंपियनशिप में UAE का प्रतिनिधित्व किया था।

UAE इस साल 9 सितंबर से दुबई और अबुधाबी में शुरू हो रहे एशिया कप में ग्रुप ए का हिस्‍सा है। इस ग्रुप में तीन अन्‍य टीम भारत, पाकिस्‍तान और ओमान हैं। UAE अपने अभियान की शुरुआत दुबई में 10 सितंबर को भारत के ख़‍िलाफ़ करेगा। उन्‍होंने किसी भी प्रारूप में अब तक भारत या पाकिस्‍तान को नहीं हराया है। ओमान को उन्‍होंने पांच T20I में हराया है।

ग्रुप से शीर्ष दो टीम सुपर चार स्‍टेज में जाएंगी।

एशिया कप के लिए UAE का दल