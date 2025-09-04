UAE की एशिया कप टीम में मतिउल्लाह, सिमरनजीत की वापसी
दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मतिउल्लाह, बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत अभी चल रही T20I त्रिकोणीय सीरीज़ का हिस्सा नहीं हैं
मुहम्मद वसीम एशिया कप 2025 में UAE की 17 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मतिउल्लाह ख़ान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही T20I त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए उपलब्ध दल के इतर UAE की टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि बाक़ी खिलाड़ियों ने अपनी जगह बरक़रार रखी है।
32 वर्षीय मतिउल्लाह ने अब तक एक वनडे और पांच T20I मैच खेले हैं। इनमें से आख़िरी T20 मैच उन्होंने जुलाई में पर्ल ऑफ़ अफ़्रीका सीरीज़ में नाइजीरिया के ख़िलाफ़ खेला था। 35 वर्षीय सिमरनजीत ने पांच वनडे और 11 T20I मैच खेले हैं। उन्होंने आख़िरी बार पिछले दिसंबर में गल्फ़ T20 चैंपियनशिप में UAE का प्रतिनिधित्व किया था।
UAE पिछली बार 2016 में बांग्लादेश में हुए एशिया कप में खेली थी, तब भी यह टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला गया था।
UAE इस साल 9 सितंबर से दुबई और अबुधाबी में शुरू हो रहे एशिया कप में ग्रुप ए का हिस्सा है। इस ग्रुप में तीन अन्य टीम भारत, पाकिस्तान और ओमान हैं। UAE अपने अभियान की शुरुआत दुबई में 10 सितंबर को भारत के ख़िलाफ़ करेगा। उन्होंने किसी भी प्रारूप में अब तक भारत या पाकिस्तान को नहीं हराया है। ओमान को उन्होंने पांच T20I में हराया है।
ग्रुप से शीर्ष दो टीम सुपर चार स्टेज में जाएंगी।
एशिया कप के लिए UAE का दल
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफ़ू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ़ ख़ान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीक़ी, मतिउल्लाह ख़ान, मुहम्मद फ़ारूक़, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद ख़ान, सिमरनजीत सिंह और सग़ीर ख़ान