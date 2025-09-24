मैच (19)
ख़बरें

T20 विश्व कप के कारण वेस्टइंडीज़ का साउथ अफ़्रीका दौरा छोटा होगा

वेस्टइंडीज़ को अगले साल पांच मैचों की T20I सीरीज़ के लिए साउथ अफ़्रीका जाना है

Firdose Moonda
फ़‍िरदौस मूंडा
24-Sep-2025 • 2 hrs ago
Kagiso Rabada struck first-ball, England vs South Africa, 1st Men's T20I, Cardiff, September 10, 2025

इस गर्मियों में साउथ अफ़्रीका पुरुष टीम के लिए वेस्टइंडीज़ सीरीज़ ही एकमात्र घरेलू सीरीज़ थी  •  Dan Istitene/Getty Images

साउथ अफ़्रीका को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ इस गर्मियों की अपनी एकमात्र पुरुष अंतरराष्ट्रीय घरेलू सीरीज़ को छोटा करना पड़ सकता है, ताकि दोनों टीमें समय पर T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत और श्रीलंका पहुंच सकें।
साउथ अफ़्रीका 27 जनवरी से 6 फ़रवरी तक वेस्टइंडीज़ की मेज़बानी करने वाला है, जहां पांच T20I खेले जाने हैं। ESPNcricinfo ने पिछले हफ़्ते रिपोर्ट किया था कि T20 विश्व कप संभवतः 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा।
अगर टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होता है, तो ICC का सपोर्ट पीरियड 31 जनवरी से शुरू होगा। इस समय में टीमों से उम्मीद की जाती है कि वे मेज़बान देशों में पहुंचें और वैकल्पिक अभ्यास मैच खेलें।
यह सपोर्ट पीरियड पहले 3 फ़रवरी से शुरू हो रहा था और क्रिकेट साउथ अफ़्रीका (CSA) ने अपने घरेलू कार्यक्रम इसी समझ के साथ बनाए थे कि साउथ अफ़्रीका के पास विश्व कप के लिए यात्रा करने का पर्याप्त समय होगा।
हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि टीमें पूरा ICC सपोर्ट पीरियड मेज़बान देश में ही बिताएं। ICC ने इस विश्व कप में भाग लेने वाले देशों से पूछा है कि वे कितने अभ्यास मैच खेलना चाहते हैं और विकल्प शून्य से लेकर दो मैच तक का है।
जब कोई देश दो अभ्यास मैच चुनता है, तो उनका सपोर्ट पीरियड टूर्नामेंट से एक हफ़्ता पहले शुरू होता है। CSA इस समय क्रिकेट वेस्टइंडीज़ से चर्चा कर रहा है कि वेस्टइंडीज़ कब उपमहाद्वीप पहुंचना चाहता है और उन्हें कितने अभ्यास मैच खेलने हैं। अगर टीमें कोई अभ्यास मैच नहीं खेलती हैं, तो ICC सपोर्ट पीरियड 7 फ़रवरी से चार दिन पहले यानी 3 फ़रवरी से शुरू होगा।
भले ही वेस्टइंडीज़ T20 विश्व कप से पहले कोई अभ्यास मैच ना खेलना चाहे, CSA को पांच T20I में से कम से कम दो मैच रद्द करने होंगे। आख़िरी दो मैच 3 और 6 फ़रवरी को निर्धारित हैं। इन मैचों को इससे पहले नहीं खेला जा सकता, क्योंकि SA20 25 जनवरी को समाप्त होगा।
CSA इस समय यह तय कर रहा है कि वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच किन स्थलों पर खेले जाएं। वर्तमान में संभावना है कि वे पार्ल, न्यूलैंड्स, ईस्ट लंदन का बफ़ेलो पार्क, सेंचूरियन और जोहैनेसबर्ग होंगे।
CSA ने इस साल अपने मैदानों को 2027 ODI विश्व कप के लिए तैयार करने के मक़सद से कम भीड़भाड़ वाला सीज़न रखने की योजना बनाई थी। वर्तमान में देशभर में ड्रॉप-इन पिचें विकसित की जा रही हैं।
इंग्लैंड और श्रीलंका इस समस्या से मुश्किल से बचे हैं। उनकी तीन T20I सीरीज़ श्रीलंका में 30 जनवरी से 3 फ़रवरी तक खेली जाएगी। उन्हें यह फ़ायदा भी है कि उस वक़्त वे एक मेज़बान देश में होंगे।
साउथ अफ़्रीका के पास इस सीज़न में कोई और पुरुष अंतरराष्ट्रीय घरेलू सीरीज़ नहीं है। उनका ऑल-फ़ॉर्मैट भारत दौरा 19 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, जिससे जनवरी के पहले हफ़्ते में SA20 की मूल विंडो से पहले कोई जगह नहीं बच रही है। अब SA20 को त्योहारों के समय में खिसकाया गया है और यह 26 दिसंबर से शुरू होगा।
CSA ने इस साल अपने मैदानों को 2027 वनडे विश्व कप के लिए तैयार करने के मक़सद से कम भीड़भाड़ वाला सीज़न रखने की योजना बनाई थी। वर्तमान में देशभर में ड्रॉप-इन पिचें विकसित की जा रही हैं। अगले सीज़न में साउथ अफ्रीका दस घरेलू टेस्ट (आठ पुरुष और दो महिला) खेलेगा, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीन-टेस्ट मैचों की सीरीज़ शामिल होगी।
अतिरिक्त रिपोर्टिंग: नागराज गोलापुडी
फ़‍िरदौस मूंडा ESPNcricinfo में साउथ अफ़्रीका की संवाददाता हैं।

