ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए अब श्रेयस अय्यर कप्तान

भारत ए टीम पहले वनडे के लिए

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (wk), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (wk), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

भारत ए टीम दूसरे और तीसरे वनडे के लिए

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (wk), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (wk), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

रजत पाटीदार अब ईरानी कप को भी जीतना चाहेंगे • PTI

गायकवाड़, किशन करेंगे रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम को मज़बूत

रेस्ट ऑफ़ इंडिया के खिलाड़ियों में से अभिमन्यु, कोटियान, गुरनूर बराड़, ख़लील और सुथार लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ चार-दिवसीय मैचों का हिस्सा भी हैं।

कोहनी की चोट से वापसी करते हुए गायकवाड़ ने सितंबर की शुरुआत में दिलीप ट्रॉफ़ी मैच में सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ 184 रन बनाए थे, जो उनकी अच्छी फ़ॉर्म का संकेत है। ढुल भी एक और बल्लेबाज़ हैं, जो अच्छी फ़ॉर्म के साथ टीम से जुड़े हैं। उन्होंने पिछले महीने दिलीप ट्रॉफ़ी में 133 रन बनाए थे।

रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम (ईरानी कप बनाम विदर्भ)

रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल (wk), ऋतुराज गायकवाड़ (vc), यश ढुल, शेख़ राशिद, इशान किशन (wk), तनुष कोटियान, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, ख़लील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, सरांश जैन

विदर्भ टीम (इरानी कप)