ख़बरें

ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए अब श्रेयस अय्यर कप्तान

रजत पाटीदार अब ईरानी ट्रॉफ़ी में रेस्ट ऑफ़ इंडिया की कप्तानी करेंगे

ESPNcricinfo स्टाफ़
25-Sep-2025 • 3 hrs ago
Shreyas Iyer nets up in Jaipur, Jaipur, May 17, 2025

श्रेयस अय्यर इस समय रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक पर हैं  •  PTI

ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ दूसरे चार-दिवसीय मैच सहित रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले श्रेयस अय्यर अब भारत ए की 50-ओवर वाली टीम की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। तीन मैचों की यह सीरीज़ 30 सितंबर से 5 अक्तूबर के बीच कानपुर में खेली जाएगी।
इससे पहले 14 सितंबर को BCCI ने घोषणा की थी कि रजत पाटीदार पहले वनडे की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा अगले दो मैचों में कप्तान होंगे।
पहले मैच के लिए कोई उपकप्तान नहीं चुना गया है, लेकिन इस समय भारत की एशिया कप टीम में शामिल तिलक दूसरे और तीसरे मैच में अय्यर के डिप्टी होंगे।
इस बीच हाल ही में सेंट्रल ज़ोन को दलीप ट्रॉफ़ी जिताने वाले पाटीदार को अब भारत ए की वनडे टीम से बाहर कर दिए गया है और वह अब ईरानी कप में विदर्भ के ख़िलाफ़ रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम की कप्तानी करेंगे। यह मैच नागपुर में 1 अक्तूबर से खेला जाएगा।
तिलक के साथ, एशिया कप टीम के अन्य सदस्य अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दूसरे और तीसरे मैचों के लिए भारत ए में शामिल होंगे। पहले मैच के बाद प्रियांश आर्य और सिमरजीत सिंह टीम से बाहर हो जाएंगे, जैसा पहले ही बताया गया था।

भारत ए टीम पहले वनडे के लिए

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (wk), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (wk), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

भारत ए टीम दूसरे और तीसरे वनडे के लिए

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (wk), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (wk), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

गायकवाड़, किशन करेंगे रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम को मज़बूत

ईरानी कप मैच के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, अभिमन्यु ईश्वरन, यश ढुल, तनुष कोटियान, मानव सुथार, आकाश दीप और ख़लील अहमद समेत कई स्टार खिलाड़ियों को रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम में शआमिल किया गया है।
रेस्ट ऑफ़ इंडिया के खिलाड़ियों में से अभिमन्यु, कोटियान, गुरनूर बराड़, ख़लील और सुथार लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ चार-दिवसीय मैचों का हिस्सा भी हैं।
कोहनी की चोट से वापसी करते हुए गायकवाड़ ने सितंबर की शुरुआत में दिलीप ट्रॉफ़ी मैच में सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ 184 रन बनाए थे, जो उनकी अच्छी फ़ॉर्म का संकेत है। ढुल भी एक और बल्लेबाज़ हैं, जो अच्छी फ़ॉर्म के साथ टीम से जुड़े हैं। उन्होंने पिछले महीने दिलीप ट्रॉफ़ी में 133 रन बनाए थे।
यह मैच आकाश दीप की वापसी को भी दर्शाएगा। उन्हें इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफ़ी सीरीज़ के बाद दिलीप ट्रॉफ़ी से आराम दिया गया था, जहाँ उन्होंने पांच में से तीन टेस्ट खेले और एज़बेस्टन में दूसरे टेस्ट में दस विकेट लिए थे। वह अब अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़ और ख़लील के साथ मिलकर तेज़ गेंदबाज़ी की आक्रमण संभालेंगे। स्पिन विभाग में सरांश जैन (दिलीप ट्रॉफ़ी में प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़), कोटियान और सुथार रहेंगे।

रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम (ईरानी कप बनाम विदर्भ)

रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल (wk), ऋतुराज गायकवाड़ (vc), यश ढुल, शेख़ राशिद, इशान किशन (wk), तनुष कोटियान, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, ख़लील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, सरांश जैन

विदर्भ टीम (इरानी कप)

अक्षय वडकर (कप्तान, wk), यश राठौड़ (उपकप्तान), अथर्व ताइडे, अमन मोकाडे, दानिश मालेवर, हर्ष दुबे, पार्थ रेखड़े, यश ठाकुर, नचिकेत भुते, दर्शन नालकंडे, आदित्य ठाकरे, अक्षय कर्णेवार, यश कदम, शिवम देशमुख (wk), प्रफुल हिंजे, ध्रुव शौरी
Shreyas IyerRajat PatidarTilak VarmaIshan KishanAbhimanyu EaswaranYash DhullIndia A (India Blues)IndiaAustralia A tour of India

