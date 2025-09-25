श्रेयस अय्यर ने BCCI से किया रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक का अनुरोध
पीठ की समस्या से अवगत कराने के लिए श्रेयस ने किया है BCCI को ईमेल
श्रेयस अय्यर ने अपनी पीठ की समस्या के कारण BCCI से अनुरोध किया है कि रेड-बॉल क्रिकेट से उन्हें ब्रेक दिया जाए। ESPNcricinfo को पता चला है कि अय्यर ने बोर्ड को इस बारे में ईमेल भेजा है और लखनऊ में चल रहे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे चार दिवसीय मैच से नाम वापस ले लिया। समझा जाता है कि अय्यर ने बोर्ड को बताया है कि उनकी पीठ की स्थिति के कारण लगातार कई दिनों तक क्रिकेट खेलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है।
अय्यर पहले चार-दिवसीय मैच में इंडिया ए के कप्तान थे, लेकिन वह दूसरे मैच से हट गए। संभावना थी कि ईरानी कप में रणजी ट्रॉफ़ी चैंपियन विदर्भ के ख़िलाफ़ खेलने वाली रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम में उन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन अब वह यह मैच भी मिस करेंगे।
लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पिछले हफ़्ते आठ रन की पारी से पहले, अय्यर ने सितंबर में वेस्ट ज़ोन की ओर से सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल खेला था। यह मैच BCCI के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में आयोजित किया गया था। उस मैच में उन्होंने 25 और 12 रन बनाए थे। यह IPL 2025 के बाद उनका पहला प्रतिस्पर्धी मैच था।
हालांकि उनकी मौजूदा पीठ की समस्या की सटीक प्रकृति का पता नहीं है, लेकिन दिसंबर 2022 में भी उन्हें पीठ की परेशानी हुई थी और मार्च 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ के दौरान यह चोट बढ़ गई थी। इसके बाद अप्रैल 2023 में उनकी सर्जरी हुई और वह उस साल का IPL नहीं खेल पाए थे। वे सितंबर में एशिया कप से लौटे और नवंबर में भारत को 2023 वनडे विश्व कप के फ़ाइनल तक पहुंचाने वाली अजेय दौड़ में अहम हिस्सा बने।
इसके बावजूद उनकी पीठ की दिक़्क़तें जारी रहीं और उन्होंने इसके कारण मुंबई के लिए कुछ फ़र्स्ट-क्लास मैच छोड़ दिए, जिसके चलते फरवरी 2024 में उन्हें BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगले साल अय्यर फिर से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल हो गए। हाल ही में फ़रवरी-मार्च 2025 में अय्यर भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे (5 पारियों में 243 रन) और चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतने की राह में कुल मिलाकर दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे। इसके बाद उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फ़ाइनल तक पहुंचाया।