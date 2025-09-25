श्रेयस अय्यर ने BCCI से किया रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक का अनुरोध

अय्यर पहले चार-दिवसीय मैच में इंडिया ए के कप्तान थे, लेकिन वह दूसरे मैच से हट गए। संभावना थी कि ईरानी कप में रणजी ट्रॉफ़ी चैंपियन विदर्भ के ख़िलाफ़ खेलने वाली रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम में उन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन अब वह यह मैच भी मिस करेंगे।

लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पिछले हफ़्ते आठ रन की पारी से पहले, अय्यर ने सितंबर में वेस्ट ज़ोन की ओर से सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल खेला था। यह मैच BCCI के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में आयोजित किया गया था। उस मैच में उन्होंने 25 और 12 रन बनाए थे। यह IPL 2025 के बाद उनका पहला प्रतिस्पर्धी मैच था।

हालांकि उनकी मौजूदा पीठ की समस्या की सटीक प्रकृति का पता नहीं है, लेकिन दिसंबर 2022 में भी उन्हें पीठ की परेशानी हुई थी और मार्च 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ के दौरान यह चोट बढ़ गई थी। इसके बाद अप्रैल 2023 में उनकी सर्जरी हुई और वह उस साल का IPL नहीं खेल पाए थे। वे सितंबर में एशिया कप से लौटे और नवंबर में भारत को 2023 वनडे विश्व कप के फ़ाइनल तक पहुंचाने वाली अजेय दौड़ में अहम हिस्सा बने।