मैच (9)
ENG vs SA (1)
दलीप ट्रॉफ़ी (2)
CPL (2)
UAE Tri-Series (2)
विश्व कप लीग 2 (1)
Vitality Blast Men (1)
फ़ीचर्स

एशिया कप : युवा चेहरे और मनोरंजन से भरपूर मुक़ाबलों का इंतज़ार

नेपाल एशिया कप क्यों नहीं खेल रही है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार भिड़ंत हो सकती है? टूर्नामेंट से जुड़ी हर जानकारी जो आपके लिए जानना है ज़रूरी

Mohammed Siraj, the star of India's win in the Asia Cup final, holds the trophy aloft, India vs Sri Lanka, Asia Cup final, Colombo, September 17, 2023

भारत एशिया कप का गतविजेता है  •  AFP/Getty Images

एशिया कप कब शुरू होगा?

एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर को शुरू होगा जो कि 28 सितंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला जाएगा और सभी मुक़ाबले अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। डबल हेडर के दिन एक मुक़ाबले UAE के स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे शुरू होगा जबकि अन्य सभी मुक़ाबले स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे और भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे से शुरू होंगे।

इस समय एशिया कप UAE में क्यों खेला जा रहा है?

पहले भारत इस टूर्नामेंट का मेज़बान था लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़े राजनीतिक हालात के चलते इस टूर्नामेंट को UAE स्थानांतरित करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान वैसे भी एक दूसरे के देश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं और अगर यह टूर्नामेंट भारत में भी खेला जाता तब भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तर्ज पर पाकिस्तान के सभी मुक़ाबले किसी तटस्थ स्थान पर खेले जाते, जिस प्रकार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अपने सभी मुक़ाबले दुबई में खेले थे। बहरहाल BCCI इस टूर्नामेंट का अभी भी औपचारिक मेज़बान है, लेकिन सभी मुक़ाबले UAE में खेले जाएंगे।

एशिया कप के बारे में कुछ बताइए

पहला एशिया कप 1984 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था। 2008 से यह टूर्नामेंट 2020 को छोड़कर हर एक साल के अंतर पर या हर दूसरे साल पर खेला जाता रहा है।
भारत इस टूर्नामेंट का गतविजेता है। एशिया कप 2023 के फ़ाइनल में मोहम्मद सिराज ने भारत को श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपनी धारदार गेंदबाज़ी से जीत दिलाई थी। यह भारत का आठवां एशिया कप ख़िताब था। श्रीलंका एशिया कप की दूसरी सबसे सफल टीम है, उनके पास कुल छह एशिया कप ख़िताब हैं। हालांकि यह एशिया कप T20 फ़ॉर्मैट में खेला जाएगा, जो कि इतिहास में सिर्फ़ तीसरी बार हो रहा है।

तो एशिया कप एक वनडे टूर्नामेंट है?

इसकी शुरूआत तो वनडे टूर्नामेंट के रूप में हुई थी, लेकिन पिछले दशक से इसका आयोजन T20 प्रारूप में भी हो रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगामी विश्व कप, वनडे विश्व कप है या T20 विश्व कप। चूंकि अगले साल फ़रवरी में भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप का आयोजन होने वाला है, इसलिए इस बार एशिया कप T20 प्रारूप में खेला जा रहा है।

तो इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका हिस्सा लेने वाली हैं?

सिर्फ़ ये टीमें ही हिस्सा नहीं ले रही हैं। पहली बार एशिया कप में आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सीधा प्रवेश पाया, जबकि ओमान, UAE और हॉन्ग कॉन्ग को ACC पुरुष प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश मिला है, जो कि एशिया में एसोसिएट देशों के बीच खेला जाने वाला प्रमुख स्तरीय टूर्नामेंट है।

नेपाल को प्रवेश क्यों नहीं मिला?

2024 ACC प्रीमियर कप में वह ज़रूरी स्थिति में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था लेकिन सेमीफ़ाइनल में उन्हें UAE से हार मिली और इसके बाद तीसरे स्थान के लिए उन्हें अंतिम ओवर में हॉन्ग कॉन्ग से भी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए नेपाल की जगह हॉन्ग कॉन्ग को एशिया कप में प्रवेश मिला है।

इस बार एशिया कप के मुक़ाबले किस तरह खेले जाएंगे?

आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और UAE शामिल है जबकि ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग शामिल है। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 राउंड में प्रवेश पाएंगी जहां उनका एक बार फिर आमना-सामना होगा। सुपर 4 की शीर्ष दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में फ़ाइनल खेला जाएगा।

तो भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना होगा

दोनों देशों के बीच बिगड़े राजनीतिक हालात के चलते इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा रुख़ स्पष्ट किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला खेला जाना तय हो गया। 14 सितंबर को दुबई में दोनों टीमों के बीच ग्रुप मुक़ाबला खेला जाएगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 में प्रवेश करती हैं तो वहां भी दोनों का आमना-सामना होगा और अगर फ़ाइनल भी ये दोनों टीमें पहुंचती हैं तो एक बार फिर से दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच मुक़ाबला हो सकता है। तो इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुक़ाबले खेले जा सकते हैं।

एशिया कप में और क्या देखने लायक होगा?

काफ़ी कुछ है। बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की अनुपस्थिति में पाकिस्तान के पास एक नया शीर्ष क्रम है। वहीं बांग्लादेश ने हाल ही में श्रीलंका को द्विपक्षीय T20 सीरीज़ हराया है।
भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी मज़बूत टीम चुनी है और यह देखने लायक होगा कि वह किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरते हैं।
अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलने वाली हॉन्ग कॉन्ग के पास यासिम मुर्तज़ा के रूप में नया कप्तान है जबकि श्रीलंका के पास कौशल सिल्वा के रूप में नया कोच है। वहीं अफ़ग़ानिस्तान अपने पहले बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी की ओर देख रही है। जबकि ओमान के खिलाड़ी, बोर्ड के साथ वित्तीय विवाद के बाद अपना पहला बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं।
टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुक़ाबला जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन इसके अलावा भी श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान जैसी टीमों को खेलते देखना रोचक अनुभव होगा।

किन खिलाड़ियों को देखना रोचक रहने वाला है?

इस बार एशिया कप में कई नए और युवा चेहरे हैं। अभिषेक शर्मा को कौन किनारे कर सकता है, जिनके नाम दो T20I शतक हैं और अब तक वह 193.84 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते आए हैं। हालांकि वह अभी सिर्फ़ 24 वर्ष के हैं और उन्होंने भारत के लिए अब तक केवल 17 मुक़ाबले ही खेले हैं। यह उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट भी होगा।
अफ़ग़ानिस्तान के 19 वर्षीय मिस्ट्री स्पिनर ए एम ग़ज़नफ़र ने अब तक T20I डेब्यू नहीं किया है, लेकिन अब तक खेले 11 वनडे मैचों में उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। ग़ज़नफ़र अब तक वनडे में दो बार पंजा निकाल चुके हैं और फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में भी उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।
पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ सलमान मिर्ज़ा 31 वर्ष के हैं लेकिन उन्होंने हालिया PSL सीज़न में लाहौर कलंदर्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौक़ा दिया गया और जहां उन्होंने 5.21 की इकॉनमी से सात विकेट चटकाए।
UAE के कप्तान और सलामी बल्लेबाज़ मुहम्मद वसीम अपनी टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी होने के साथ ही फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में भी एक जाना पहचाना नाम हैं। T20I में उन्होंने 156.31 के स्ट्राइक रेट से 2,859 रन बनाए हैं। हालांकि एशिया कप में वह बिना बड़े टूर्नामेंट के अनुभव के साथ प्रवेश करेंगे और तब यह देखना होगा कि वह दबाव वाली परिस्थिति का कैसे सामना करते हैं।
हॉन्ग कॉन्ग के 34 वर्षीय यासिम मुर्तज़ा पहली बार अपनी टीम की कप्तानी करेंगे। गेंदबाज़ी ऑलराउंडर मुर्तज़ा अब तक अपने करियर में 6.33 की इकॉनमी से 70 विकेट चटका चुके हैं।

तो मनोरंजन से भरपूर एक टूर्नामेंट की उम्मीद की जा सकती है?

निश्चित तौर पर। T20 प्रारूप में तो काग़ज़ पर कमज़ोर टीम भी बड़ी टीमों को हराने का माद्दा रखती हैं। और हालिया समय में एशिया कप ने कई रोचक मुक़ाबले दिए हैं।
अपने पहले एशिया कप में, 2014 में अफ़ग़ानिस्तान ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया था। चार वर्ष बाद उन्होंने भारत के साथ एक टाई मुक़ाबला खेला। 2018 में हॉन्ग कॉन्ग ने भारत के ख़िलाफ़ 286 के लक्ष्य को लगभग चेज़ ही कर लिया था।
एशिया कप का पिछला T20 संस्करण 2022 में खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने फ़ाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए जीता था। आप टूर्नामेंट की हर जानकारी ESPNcricinfo हिंदी पर प्राप्त कर पाएंगे।
AfghanistanOmanUnited Arab EmiratesBangladeshHong KongSri LankaPakistanIndiaMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback