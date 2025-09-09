मैच (11)
सूर्यकुमार : आप बिना आक्रामकता के यह खेल नहीं खेल सकते

भारत और पाकिस्तान दोनों के ही कप्तानों ने कहा कि भारत पाकिस्तान भिड़ंत को लेकर खिलाड़ियों को कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं

Shashank Kishore
शशांक किशोर
09-Sep-2025 • 45 mins ago
2:54

मॉर्कल: 'कुलदीप ख़ुद को T20 क्रिकेट के हिसाब से तैयार करना जानते हैं'

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि आक्रामकता कम करने या भावनाएं नियंत्रित रखने के लिए किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए हैं, यहां तक कि 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत को लेकर भी नहीं। उनसे यह सवाल दोनों देशों के बीच मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के संदर्भ में पूछा गया था।
सूर्यकुमार ने कहा, "हम जब भी मैदान में उतरते हैं तो आक्रामकता तो होती ही है। और मुझे नहीं लगता कि आप बिना आक्रामकता के यह खेल खेल सकते हैं। मैं मैदान में उतरने को लेकर बेहद उत्सुक हूं।"
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भी यह बात दोहराई और कहा कि उनके खिलाड़ियों को किसी विशेष निर्देश की ज़रूरत नहीं है।
आगा ने कहा, "आपको किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अलग होता है। अगर कोई मैदान पर आक्रामक होना चाहता है, तो उनका स्वागत है। तेज़ गेंदबाज़ों की बात करें तो वे हमेशा आक्रामक रहते हैं और आप उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जहां तक मैदान तक की बात है तो मेरी ओर से किसी ओर को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।"
भारत-पाकिस्तान के बीच इस मुक़ाबले का एक और पहलू यह है कि दोनों टीमें अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों के बिना मैदान में होंगी।
भारत के खेमे में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे, जबकि पाकिस्तान ने फ़िलहाल बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है।
पिछले तीन महीनों से लगातार T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तान के विपरीत, मौजूदा चैंपियन भारत जनवरी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद अपना पहला T20I खेलेगा। काग़ज़ों पर मज़बूत दिखने के बावजूद सूर्यकुमार ने इस बात को ख़ारिज कर दिया कि भारत इस टूर्नामेंट का सीधे तौर पर प्रबल दावेदार है।
"किसने बोला?" सूर्यकुमार ने हंसते हुए पूछा।
जब सूर्यकुमार को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल चल रही है तो उन्होंने जवाब दिया: "मैंने इसके बारे में नहीं सुना है।"
"लेकिन आप इस प्रारूप में खेल चुके हैं और आपको पता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो मैदान पर उतरते समय आप बहुत आत्मविश्वास से भरे होंगे।"
"हम लंबे समय के बाद एक टीम के रूप में T20 खेल रहे हैं। लेकिन हम तीन-चार दिन पहले यहां आए थे, एक टीम के रूप में साथ में अच्छा समय बिताया और हम इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।"
एशिया कप से पहले आगा की अगुवाई में पाकिस्तान ने दो दिन पहले ही अफ़ग़ानिस्तान और UAE पर त्रिकोणीय सीरीज़ में जीत हासिल की थी। इससे पहले उनके प्रदर्शन मिले-जुले रहे थे - USA में वेस्टइंडीज़ को 2-1 से हराया और बांग्लादेश में बांग्लादेश से 1-2 से हार गए। आगा को लगता है कि यह प्रारूप इतना अस्थिर है कि कोई भी स्पष्ट रूप से फ़ेवरिट नहीं है।
उन्होंने कहा, "T20 में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ेवरिट है। किसी ख़ास दिन, आपको बस अच्छा क्रिकेट खेलना होता है। T20 बहुत तेज़ खेल है। एक या दो ओवर में खेल पूरी तरह से बदल सकता है।"
"त्रिकोणीय सीरीज़ हमेशा से एशिया कप की तैयारी थी। अगर हम इसे जी जाते, तो यह बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा से इस टूर्नामेंट (एशिया कप) पर था। हमें अभी भी यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलना है और एशिया कप जीतना है। यही मायने रखता है।"
"हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग चार महीनों में हमने चार में से तीन सीरीज़ जीती हैं। इसलिए हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही, हम बहुत उत्साहित भी हैं। कई खिलाड़ी पहली बार एशिया कप में खेलेंगे, लेकिन वे चुनौती के लिए तैयार हैं।"
शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं।

