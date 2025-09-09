सूर्यकुमार : आप बिना आक्रामकता के यह खेल नहीं खेल सकते

सूर्यकुमार ने कहा, "हम जब भी मैदान में उतरते हैं तो आक्रामकता तो होती ही है। और मुझे नहीं लगता कि आप बिना आक्रामकता के यह खेल खेल सकते हैं। मैं मैदान में उतरने को लेकर बेहद उत्सुक हूं।"

आगा ने कहा, "आपको किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अलग होता है। अगर कोई मैदान पर आक्रामक होना चाहता है, तो उनका स्वागत है। तेज़ गेंदबाज़ों की बात करें तो वे हमेशा आक्रामक रहते हैं और आप उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जहां तक मैदान तक की बात है तो मेरी ओर से किसी ओर को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।"

भारत-पाकिस्तान के बीच इस मुक़ाबले का एक और पहलू यह है कि दोनों टीमें अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों के बिना मैदान में होंगी।

पिछले तीन महीनों से लगातार T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तान के विपरीत, मौजूदा चैंपियन भारत जनवरी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद अपना पहला T20I खेलेगा। काग़ज़ों पर मज़बूत दिखने के बावजूद सूर्यकुमार ने इस बात को ख़ारिज कर दिया कि भारत इस टूर्नामेंट का सीधे तौर पर प्रबल दावेदार है।

"किसने बोला?" सूर्यकुमार ने हंसते हुए पूछा।

जब सूर्यकुमार को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल चल रही है तो उन्होंने जवाब दिया: "मैंने इसके बारे में नहीं सुना है।"

"लेकिन आप इस प्रारूप में खेल चुके हैं और आपको पता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो मैदान पर उतरते समय आप बहुत आत्मविश्वास से भरे होंगे।"

"हम लंबे समय के बाद एक टीम के रूप में T20 खेल रहे हैं। लेकिन हम तीन-चार दिन पहले यहां आए थे, एक टीम के रूप में साथ में अच्छा समय बिताया और हम इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "T20 में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ेवरिट है। किसी ख़ास दिन, आपको बस अच्छा क्रिकेट खेलना होता है। T20 बहुत तेज़ खेल है। एक या दो ओवर में खेल पूरी तरह से बदल सकता है।"

"त्रिकोणीय सीरीज़ हमेशा से एशिया कप की तैयारी थी। अगर हम इसे जी जाते, तो यह बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा से इस टूर्नामेंट (एशिया कप) पर था। हमें अभी भी यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलना है और एशिया कप जीतना है। यही मायने रखता है।"