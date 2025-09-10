अटल, ओमरज़ाई और गेंदबाज़ों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को आसानी से हराया
हॉन्ग कॉन्ग के गेंदबाज़ों ने अच्छी शुरूआत की थी, लेकिन ख़राब फ़ील्डिंग ने उस शुरूआत को बेकार किया
हॉन्ग कॉन्ग के गेंदबाज़ों ने अच्छी शुरूआत की थी, लेकिन ख़राब फ़ील्डिंग ने उस शुरूआत को बेकार किया
ओवर 20 • हॉन्ग कॉन्ग 94/9
अटल, ओमरज़ाई और गेंदबाज़ों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को आसानी से हराया
एशिया कप के पहले मुक़ाबले में हॉन्ग कॉन्ग को कम आंकने की ग़लती नहीं करना चाहेगा अफ़ग़ानिस्तान
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|5
|6
|कैच
|0
|1
|कैच
|39
|43
|रन आउट
|0
|0
|रन आउट
|4
|8
|कैच
|6
|10
|lbw
|16
|26
|कैच
|6
|10
|कैच
|6
|11
|नाबाद
|1
|2
|नाबाद
|1
|3
|अतिरिक्त
|(lb 1, w 9)
|कुल
|94(9 विकेट; 20 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|हॉन्ग कॉन्ग
|1
|0
|1
|0
|-4.700
|बांग्लादेश
|-
|-
|-
|-
|-
|श्रीलंका
|-
|-
|-
|-
|-