मैच (17)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
SA-A vs NZ-A (1)
ENG vs SA (1)
एशिया कप (1)
Women's One-Day Cup (3)
CPL (1)
WCPL (1)
परिणाम
पहला मैच, ग्रुप बी (N), अबू धाबी, September 09, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछला
अगला

अफ़ग़ानिस्तान की 94 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई
, अफ़ग़ानिस्तान
53 (21) & 1/4
azmatullah-omarzai
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई
, अफ़ग़ानिस्तान
azmatullah-omarzai
लाइव
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
न्यूज़
फ़ोटो
बेट
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

अटल, ओमरज़ाई और गेंदबाज़ों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को आसानी से हराया

हॉन्ग कॉन्ग के गेंदबाज़ों ने अच्छी शुरूआत की थी, लेकिन ख़राब फ़ील्डिंग ने उस शुरूआत को बेकार किया

ESPNcricinfo स्टाफ़
09-Sep-2025 • 1 hr ago
Sediqullah Atal celebrates his half-century, Afghanistan vs Hong Kong, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 09, 2025

सेदिकुल्लाह अटल अपने अर्धशतक का जश्न मनाते हुए  •  Getty Images

अफ़ग़ानिस्तान 188/6 (अटल 73*, ओमरज़ाई 53, शाह 2-24) ने हान्ग कॉन्ग 94/9 (हयात 39, फ़ारूक़ी 2-16, नईब 2-8) को 94 रनों से हराया
सेदिकुल्लाह अटल और अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई के आतिशी अर्धशतकों के बाद गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन के दम पर अफ़ग़ानिस्तान को पुरुषों के T20 एशिया कप के उद्घाटन मैच में हॉन्ग कॉन्ग को 94 रनों से हरा दिया।
हॉन्ग कॉन्ग के पास अपने मौक़े थे। ख़ासकर उनके स्पिनरों ने धीमी पिच का फ़ायदा उठाकर अनुभवी विपक्षियों को परेशान किया। लेकिन दोनों टीमों के बीच का अंतर साफ़ दिखा क्योंकि यासिम मुर्तज़ा की टीम ने कैच छोड़े और फ़ील्डिंग में भी कई ग़लतियां कीं, जिससे उनके मौक़े ख़राब हुए।
अटल ने अपने पिछले चार T20I पारियों में से तीन में अर्धशतक लगाया। उन्होंने धीमी गेंदबाज़ी का सामना अच्छे ढंग से किया। हालांकि उन्हें तीन बार जीवनदान भी मिला। वह पहले ही ओवर में आउट हो सकते थे, लेकिन अंत में 52 गेंद पर नाबाद 73 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे।
मुर्तज़ा उन तीनों मौक़ों पर शामिल थे। दो बार उन्होंने ख़ुद कैच छोड़ा और एक बार अपनी गेंदबाज़ी पर उन्होंने कैच छूटते हुए देखा। मुर्तज़ा, एहसान खान और किंचित शाह की स्पिन तिकड़ी ने 11 ओवर में सिर्फ़ 75 रन देकर 3 विकेट लिए।
हालांकि, 17वें ओवर में तेज़ गेंदबाज़ों के आने के बाद खेल बदल गया, जब अटल व ओमरज़ाई ने आयुष शुक्ला को निशाना बनाया। अफ़ग़ानिस्तान ने आख़िरी चार ओवरों में 69 रन बनाए और ओमरज़ाई ने अपना पहला T20I अर्धशतक लगाया। फ़्रंट-फ़ुट पर खड़े होकर जोरदार शॉट्स से लेकर विकेटकीपर के ऊपर से रैम्प शॉट तक, इस अफ़ग़ान ऑलराउंडर ने मुश्किल पिच पर कई शानदार शॉट्स खेले और 252.38 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।
188 रनों के जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की टीम कभी भी मुक़ाबले में नहीं दिखी। पहले अफ़ग़ानी तेज़ गेंदबाज़ों और फिर स्पिनरों के सामने उनके बल्लेबाज़ संघर्ष करते हुए दिखे। हालांकि उनके लिए एकमात्र अच्छी बात यह रही कि वे पूरे 20 ओवर तक खेले और ऑलआउट नहीं हुए।
हॉन्ग कॉन्ग की तरह अफ़ग़ानिस्तान के फ़ील्डरों ने कुछ आसान कैच टपकाए, जिसे आने वाले मैचों में वह ज़रूर सुधारना चाहेंगे।
Sediqullah AtalAzmatullah OmarzaiEhsan KhanKinchit ShahAfghanistanHong KongAfghanistan vs Hong KongMen's T20 Asia Cup

Language
Hindi
जीत की संभावना
अफ़ग़ानिस्तान 100%
अफ़ग़ानिस्तानहॉन्ग कॉन्ग
100%50%100%अफ़ग़ानिस्तान पारीहॉन्ग कॉन्ग पारी

ओवर 20 • हॉन्ग कॉन्ग 94/9

एहसान ख़ान c & b फ़ज़लहक़ फ़ारुक़ी 6 (11b 0x4 0x6 16m) SR: 54.54
W
अफ़ग़ानिस्तान की 94 रन से जीत
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

अटल, ओमरज़ाई और गेंदबाज़ों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को आसानी से हराया

हॉन्ग कॉन्ग के गेंदबाज़ों ने अच्छी शुरूआत की थी, लेकिन ख़राब फ़ील्डिंग ने उस शुरूआत को बेकार किया

अटल, ओमरज़ाई और गेंदबाज़ों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को आसानी से हराया

एशिया कप के पहले मुक़ाबले में हॉन्ग कॉन्ग को कम आंकने की ग़लती नहीं करना चाहेगा अफ़ग़ानिस्तान

हॉन्ग कॉन्ग की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी वक़्त मैच का रूख़ पलट सकते हैं

एशिया कप के पहले मुक़ाबले में हॉन्ग कॉन्ग को कम आंकने की ग़लती नहीं करना चाहेगा अफ़ग़ानिस्तान

कमजोर हॉन्‍ग कॉन्‍ग को हराकर जीत से शुरुआत चाहेगा अफ़ग़ानिस्‍तान

एशिया कप के उदघाटन मुक़ाबले में अफ़ग़ान शेरों के सामने आसान चुनौती

कमजोर हॉन्‍ग कॉन्‍ग को हराकर जीत से शुरुआत चाहेगा अफ़ग़ानिस्‍तान
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
हॉन्ग कॉन्ग पारी
खिलाड़ीRb
ज़ीशान अली
कैच56
अंशुमन रथ
कैच01
बाबर हयात
कैच3943
निज़ाकत ख़ान
रन आउट00
कल्हान चालू
रन आउट48
के डी शाह
कैच610
यासिम मुर्तज़ा
lbw1626
एजाज़ ख़ान
कैच610
ई ख़ान
कैच611
ए शुक्ला
नाबाद12
अतीक़ इक़बाल
नाबाद13
अतिरिक्त(lb 1, w 9)
कुल94(9 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

पूरी तालिका