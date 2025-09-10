अटल, ओमरज़ाई और गेंदबाज़ों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को आसानी से हराया

अफ़ग़ानिस्तान 188/6 (अटल 73*, ओमरज़ाई 53, शाह 2-24) ने हान्ग कॉन्ग 94/9 (हयात 39, फ़ारूक़ी 2-16, नईब 2-8) को 94 रनों से हराया

अटल ने अपने पिछले चार T20I पारियों में से तीन में अर्धशतक लगाया। उन्होंने धीमी गेंदबाज़ी का सामना अच्छे ढंग से किया। हालांकि उन्हें तीन बार जीवनदान भी मिला। वह पहले ही ओवर में आउट हो सकते थे, लेकिन अंत में 52 गेंद पर नाबाद 73 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे।

हालांकि, 17वें ओवर में तेज़ गेंदबाज़ों के आने के बाद खेल बदल गया, जब अटल व ओमरज़ाई ने आयुष शुक्ला को निशाना बनाया। अफ़ग़ानिस्तान ने आख़िरी चार ओवरों में 69 रन बनाए और ओमरज़ाई ने अपना पहला T20I अर्धशतक लगाया। फ़्रंट-फ़ुट पर खड़े होकर जोरदार शॉट्स से लेकर विकेटकीपर के ऊपर से रैम्प शॉट तक, इस अफ़ग़ान ऑलराउंडर ने मुश्किल पिच पर कई शानदार शॉट्स खेले और 252.38 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

188 रनों के जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की टीम कभी भी मुक़ाबले में नहीं दिखी। पहले अफ़ग़ानी तेज़ गेंदबाज़ों और फिर स्पिनरों के सामने उनके बल्लेबाज़ संघर्ष करते हुए दिखे। हालांकि उनके लिए एकमात्र अच्छी बात यह रही कि वे पूरे 20 ओवर तक खेले और ऑलआउट नहीं हुए।