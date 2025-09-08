एशिया कप के पहले मुक़ाबले में हॉन्ग कॉन्ग को कम आंकने की ग़लती नहीं करना चाहेगा अफ़ग़ानिस्तान

हॉन्ग कॉन्ग ने एशिया कप के लिए पांचवीं बार और T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के एशिया कप में दूसरी बार क्वालीफ़ाई किया है और उनके पास इस टूर्नामेंट का अच्छा-ख़ासा अनुभव प्राप्त है। वहीं अफ़गानिस्तान की टीम भी हाल ही में UAE में एक त्रिकोणीय सीरीज़ खेलने के बाद मैदान पर उतरेगी। उस सीरीज़ में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

गेंदबाज़ी में हॉन्ग कॉन्ग के दो स्पिन कमाल कर सकते हैं। ऑफ़ स्पिनर एहसान ख़ान ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा T20I विकेट लिए हैं। उन्होंने 94 मैचों में 6.26 की प्रभावशाली इकॉनमी रेट और 16.45 की गेंदबाज़ी औसत के साथ 127 विकेट लिए हैं। उनके साथ ही, इसी साल कप्तानी संभालने वाले स्पिन-गेंदबाज़ी ऑलराउंडर यासिम मुर्तज़ा अपनी बाएं हाथ की स्पिन से 63 मैचों में 6.33 की इकॉनमी रेट के साथ 70 विकेट ले चुके हैं।

बल्लेबाज़ी में हॉन्ग कॉन्ग की उम्मीदें शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाज़ों पर टिकी होंगी: निज़ाकत ख़ान, बाबर हयात, अंशी रथ और ज़ीशान अली। ये चारों हॉन्ग कॉन्ग के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिनके नाम T20I में 1000 से ज़्यादा रन हैं। इनमें से ज़ीशान अली सबसे आक्रामक बल्लेबाज़ हो सकते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 141.96 है।

टीम न्यूज़

नूर अहमद की वापसी के बाद से अफ़ग़ानिस्तान एक अतिरिक्त स्पिनर को टीम में प्राथमिकता दे रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में खेलने वाले खिलाड़ी ही इस मैच में चयनित किए जाए

अफ़ग़ानिस्तान: (संभावित) 1.रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर) 2. इब्राहिम ज़दरान 3. सिदीक़ुल्लाह अटल 4. दरविश रसूलि 5. करीम जनत 6. अज़मतुल्लाह ओमरज़ई 7. राशिद ख़ान (कप्तान) 8. मोहम्मद नबी 9. एएम ग़ज़नफ़र 10. नूर अहमद 11. फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी

हांगकांग (संभावित): 1.अंशुमन रथ 2. ज़ीशान अली (विकेटकीपर) 3. बाबर हयात 4. निज़ाकत ख़ान 5. मैथ्यू कोएत्ज़ी 6. यासिम मुर्तज़ा (कप्तान) 7. एहसान ख़ान 8. आइज़ाज़ ख़ान 9. अतीक़ इक़बाल 10. नसरुल्ला राणा 11. आयुष शुक्ला

पिच और मौसम की स्थिति