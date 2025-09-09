मैच (11)
दुबई की हल्की घास भरी पिच के कारण भारत के लिए यूएई के ख़िलाफ़ चयन मुश्किल

जितेश और गिल सैमसन की जगह लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन 8वें नंबर पर चयन उतना स्पष्ट नहीं लग रहा है

Shashank Kishore
शशांक किशोर
09-Sep-2025 • 3 hrs ago
मोर्कल: 'कुलदीप जानते हैं कि टी20 क्रिकेट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है'

दुबई टीमों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता है, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि पिच कैसी होगी। मुख्य मैदान पर अभ्यास की अनुमति नहीं है, इसलिए भारत को यहां की गर्मी में खु़द को ढालने के लिए पास की ICC अकादमी में प्रशिक्षण लेना पड़ा है।
सोमवार को दो घंटे का नेट सत्र पूरा करने के बाद वे पहली बार परिस्थितियों का जायज़ा लेने के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे और मैदान पर अपनी लय में आने के लिए, उन्होंने वहां अपना क्षेत्ररक्षण सत्र भी किया, ताकि वे आउटफ़ील्ड और स्टेडियम की विशिष्ट रिंग-ऑफ़-फ़ायर फ़्लडलाइट्स से परिचित हो सकें और पिच को भी देख सकें, जिसके बारे में गेंदबाज़ी कोच मोर्ने मोर्कल ने सुना था कि "उसमें थोड़ा हरापन था"।
जिस मैदान पर वे खेलेंगे, वहां प्रशिक्षण न लेने की इस अनोखी संभावना ने भारत को बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के ख़‍िलाफ़ एशिया कप के अपने पहले मैच से पहले, अपने संयोजनों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। मोर्कल ने बेशक अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रशिक्षण सत्र ने कुछ संकेत ज़रूर दिए।
सबसे पहले, यह लगभग साफ़ लग रहा है कि जितेश शर्मा भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर बनने की दौड़ में जीत हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उप-कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने सोमवार को अपना 26वां जन्मदिन मनाया और आखिरी बार जुलाई 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, अभिषेक शर्मा के साथ शीर्ष क्रम में वापसी करने के लिए तैयार हैं।
संजू सैमसन की जगह जितेश और गिल इलेवन में जगह बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग (केसीएल) में एक छोटे से समय के दौरान मध्यक्रम की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, शायद यह दिखाने के लिए कि टीम को जहां भी ज़रूरत हो, वह वहां फिट बैठ सकते हैं। लेकिन सोमवार के नेट सत्र के दौरान वह ज़्यादातर मूकदर्शक ही रहे। 5 सितंबर को भारत के प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से तीन सत्रों में उन्होंने संभवतः पांच मिनट के लिए ही कीपिंग की और ज़्यादातर हर सत्र के अंत में बल्लेबाज़ी की।
भारत जिस दूसरे स्थान पर विचार कर रहा है, वह है नंबर 8। क्या वे शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर को खिलाकर अपनी बल्लेबाज़ी को मज़बूत करेंगे, जिन्होंने नेट्स पर काफ़ी गेंदबाज़ी की है या फिर वे अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा को नई गेंद से जसप्रीत बुमराह का साथ दिलाएंगे और हार्दिक पांड्या को तीसरा तेज़ गेंदबाज़ बनाएंगे? पिछले कुछ दिनों में टीम प्रबंधन ने अभिषेक समेत अपने छठे गेंदबाज़ के विकल्प पर जो मेहनत की है, वह देखने लायक है।
मोर्केल ने कहा, "मैं हमेशा ऑलराउंडरों को दोनों कौशलों पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। कभी-कभी खिलाड़ी थोड़े शरारती हो जाते हैं और अभ्यास करते हैं या सिर्फ़ एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन यहां इस माहौल में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।"
"उस दिन, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो हमारे लिए काम करे और परिस्थितियां किसी और की तुलना में उसके [दुबे] लिए ज़्यादा अनुकूल हो सकती हैं। इसलिए हमारे लिए यह पेशेवर होने के बारे में है।"
"जितने ज़्यादा खिलाड़ी कप्तान को विकल्प दे सकते हैं, ज़ाहिर है वह एक बेहतरीन स्थिति होगी। हां, हमारे पास फ्रंटलाइन खिलाड़ी होंगे जिनके साथ हम आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उबर रहे खिलाड़ियों को काम करने के लिए विकसित करते रहें, तो इससे हमें चयन के लिए संयोजनों के मामले में और भी ज़्यादा विकल्प मिलेंगे।"
मार्च में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के दौरान, जब उन्होंने अपने सभी मैच दुबई में खेले, तो भारत चार स्पिनरों को खिलाने से नहीं हिचकिचाया, जिसमें मोहम्मद शमी एकमात्र विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज़ और पांड्या ऑलराउंडर विकल्प के रूप में थे। इससे भारत वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों को अपनी एकादश में शामिल कर सका। यह वनडे मैचों में था, जहां भारत के पास आठवें नंबर पर रवींद्र जाडेजा के रूप में एक सुरक्षित विकल्प मौजूद था। जाडेजा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं, जिससे भारत के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं बची है।
मोर्कल ने कहा, "मुझे लगता है कि जब उस समय चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेली गई थी, तब यहां की पिचों पर काफ़ी क्रिकेट खेला गया था और वे थोड़े थके हुए लग रहे थे। आज रात [सोमवार] हम पिच पर पहली नज़र डालेंगे और मुझे लगता है कि मैदान पर काफ़ी घास है।"
"इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अच्छी तरह पता होगा कि आगे बढ़ने का बेहतर तरीक़ा क्या होगा। लेकिन फिलहाल योजना के बारे में हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और फिर मैच के दिन ही कोई निर्णय लेंगे।"
गर्मी को देखते हुए टीम मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग लेगी। यूएई के ख़‍िलाफ़ मैच के बाद भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ होने वाले मैच से पहले एक बार फिर अभ्यास करने का मौक़ा मिलेगा।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ संवाददाता हैं।

