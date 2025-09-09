दुबई की हल्की घास भरी पिच के कारण भारत के लिए यूएई के ख़िलाफ़ चयन मुश्किल

दुबई टीमों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता है, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि पिच कैसी होगी। मुख्य मैदान पर अभ्यास की अनुमति नहीं है, इसलिए भारत को यहां की गर्मी में खु़द को ढालने के लिए पास की ICC अकादमी में प्रशिक्षण लेना पड़ा है।

संजू सैमसन की जगह जितेश और गिल इलेवन में जगह बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग (केसीएल) में एक छोटे से समय के दौरान मध्यक्रम की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, शायद यह दिखाने के लिए कि टीम को जहां भी ज़रूरत हो, वह वहां फिट बैठ सकते हैं। लेकिन सोमवार के नेट सत्र के दौरान वह ज़्यादातर मूकदर्शक ही रहे। 5 सितंबर को भारत के प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से तीन सत्रों में उन्होंने संभवतः पांच मिनट के लिए ही कीपिंग की और ज़्यादातर हर सत्र के अंत में बल्लेबाज़ी की।

भारत जिस दूसरे स्थान पर विचार कर रहा है, वह है नंबर 8। क्या वे शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर को खिलाकर अपनी बल्लेबाज़ी को मज़बूत करेंगे, जिन्होंने नेट्स पर काफ़ी गेंदबाज़ी की है या फिर वे अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा को नई गेंद से जसप्रीत बुमराह का साथ दिलाएंगे और हार्दिक पांड्या को तीसरा तेज़ गेंदबाज़ बनाएंगे? पिछले कुछ दिनों में टीम प्रबंधन ने अभिषेक समेत अपने छठे गेंदबाज़ के विकल्प पर जो मेहनत की है, वह देखने लायक है।

मोर्केल ने कहा, "मैं हमेशा ऑलराउंडरों को दोनों कौशलों पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। कभी-कभी खिलाड़ी थोड़े शरारती हो जाते हैं और अभ्यास करते हैं या सिर्फ़ एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन यहां इस माहौल में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।"

"उस दिन, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो हमारे लिए काम करे और परिस्थितियां किसी और की तुलना में उसके [दुबे] लिए ज़्यादा अनुकूल हो सकती हैं। इसलिए हमारे लिए यह पेशेवर होने के बारे में है।"

"जितने ज़्यादा खिलाड़ी कप्तान को विकल्प दे सकते हैं, ज़ाहिर है वह एक बेहतरीन स्थिति होगी। हां, हमारे पास फ्रंटलाइन खिलाड़ी होंगे जिनके साथ हम आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उबर रहे खिलाड़ियों को काम करने के लिए विकसित करते रहें, तो इससे हमें चयन के लिए संयोजनों के मामले में और भी ज़्यादा विकल्प मिलेंगे।"

मार्च में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के दौरान, जब उन्होंने अपने सभी मैच दुबई में खेले, तो भारत चार स्पिनरों को खिलाने से नहीं हिचकिचाया, जिसमें मोहम्मद शमी एकमात्र विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज़ और पांड्या ऑलराउंडर विकल्प के रूप में थे। इससे भारत वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों को अपनी एकादश में शामिल कर सका। यह वनडे मैचों में था, जहां भारत के पास आठवें नंबर पर रवींद्र जाडेजा के रूप में एक सुरक्षित विकल्प मौजूद था। जाडेजा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं, जिससे भारत के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं बची है।

मोर्कल ने कहा, "मुझे लगता है कि जब उस समय चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेली गई थी, तब यहां की पिचों पर काफ़ी क्रिकेट खेला गया था और वे थोड़े थके हुए लग रहे थे। आज रात [सोमवार] हम पिच पर पहली नज़र डालेंगे और मुझे लगता है कि मैदान पर काफ़ी घास है।"

"इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अच्छी तरह पता होगा कि आगे बढ़ने का बेहतर तरीक़ा क्या होगा। लेकिन फिलहाल योजना के बारे में हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और फिर मैच के दिन ही कोई निर्णय लेंगे।"