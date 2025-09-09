मैच (11)
एशिया कप (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
SA-A vs NZ-A (1)
ख़बरें

नौ सीज़न बाद केरल से अलग हुए जलज सक्सेना

उन्होंने यह नहीं बताया कि वह आगे किस टीम में जाने की योजना बना रहे हैं, हालांकि, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में स्पष्ट किया कि, "यह अलविदा नहीं है।"

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
09-Sep-2025 • 1 hr ago
Jalaj Saxena warms up, India Blue v India Green, Just Cricket Academy Ground, 4th day, August 20, 2019

Jalaj Saxena अब केरल के लिए नहीं खेलेंगे  •  M Ranjith Kumar

ऑलराउंडर जलज सक्सेना ने नौ सीज़न के बाद केरल से नाता तोड़ने का फै़सला किया है। 2005-06 सीज़न में अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद, वह 2016-17 सीज़न से पहले केरल चले गए और 2024-25 सीज़न तक कुल 125 मैचों में केरल का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, "अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन आज मैं अपने दिल के क़रीब की एक बात साझा करना चाहता हूं। मैंने केरल की टीम में अपना आखिरी मैच खेल लिया है और यह सोचकर आज भी अवास्तविक लगता है। यह कहते ही अजीबोगरीब भावनाओं का मिश्रण कृतज्ञता, गर्व और थोड़ा दर्द उमड़ पड़ता है। इतने सालों में, इस टीम ने मुझे सिर्फ़ क्रिकेट से कहीं ज़्यादा दिया है। इसने मुझे भाई, दोस्त और एक ऐसा परिवार दिया है जो हर उतार-चढ़ाव में मेरे साथ खड़ा रहा।"
"मैंने इस यात्रा के लिए अपना खून, पसीना और आंसू जो कुछ भी मेरे पास था दे दिया है और बदले में, इसने मुझे ऐसी यादें और बंधन दिए हैं जो जीवन भर रहेंगे।"
सक्सेना ने केरल के लिए 3153 रन बनाए और सभी प्रारूपों में 352 विकेट लिए। इनमें से 58 प्रथम श्रेणी मैचों में, उन्होंने तीन शतकों सहित 2252 रन बनाए और 20.68 की औसत से 269 विकेट लिए, जिसमें 23 बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। 2024-25 के रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न के दौरान जब केरल विदर्भ के ख़‍िलाफ़ फ़ाइनल में हार गया तब वह टूर्नामेंट के इतिहास में 6000 रन और 400 विकेट का डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनके 269 विकेट, केएन अनंतपद्मनाभन के 310 विकेट के बाद, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी खिलाड़ी द्वारा लिए गए दूसरे सबसे अधिक विकेट हैं।
अपने पूरे प्रथम श्रेणी करियर में, सक्सेना ने 7060 रन और 484 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें 34 बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है।
उन्होंने कहा, "हर एक टीम साथी को ड्रेसिंग रूम को हंसी, सीखने और अविस्मरणीय यादों का स्थान बनाने के लिए धन्यवाद। केसीए, कोच, सहयोगी स्टाफ और गुमनाम नायकों ग्राउंड्समैन के प्रति मेरा गहरा सम्मान और आभार। आपके सहयोग के बिना यह सफ़र संभव नहीं हो पाता।"
सक्सेना ने यह तो नहीं बताया कि वह आगे किस टीम में जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह ज़रूर स्पष्ट किया कि "यह अलविदा नहीं है।"
"क्रिकेट ने मुझे सिखाया है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। मेरा दिल हमेशा केरल के लिए धड़केगा और जब भी मैं वहां जाऊंगा, ये यादें हमेशा अपने साथ रखूंगा।"
पिछले दो दशकों में भारतीय घरेलू सर्किट में सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद, सक्सेना को राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिल पाई है।
Jalaj SaxenaIndia

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback