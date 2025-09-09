मैच (19)
ख़बरें

UAE vs IND: कैसा हो सकता है दोनों टीमों का अंतिम एकादश

इस मैच की पिच और परिस्थितियों पर भी एक नज़र

ESPNcricinfo स्टाफ़
09-Sep-2025 • 56 mins ago
Hardik Pandya and Harshit Rana warm up ahead of the Asia Cup, Dubai, September 8, 2025

क्या हर्षित राणा भारत के दूसरे तेज़ गेंदबाज़ होंगे?  •  AFP/Getty Images

एशिया कप 2025 में भारत का पहला मुक़ाबला UAE से बुधवार को होगा। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल T20I टीम में वापसी कर रहे हैं और उन्हें उपकप्तानी भी मिली है, जो कि बताता है कि वह ओपनिंग करेंगे। IPL 2025 में ओपनिंग करते हुए उन्होंने 155.87 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं।
उसी पंजाब के लुधियाना के सिमरनजीत सिंह ने गिल को नेट्स में तब गेंदबाज़ी की थी, जब भारत के टेस्ट कप्तान सिर्फ़ 12 साल के थे। पंजाब और किंग्स इलेवन पंजाब के आस-पास ही रहने वाले बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दुबई में फंस गए थे। वे वहीं रुक गए, जहां वह युवा क्रिकेटरों को कोचिंग देने लगे। अब 35 साल की उम्र में वे गिल का फिर से सामना करेंगे।
भारत के लिए बड़ा सवाल संजू सैमसन और नंबर 8 को लेकर है। अगर गिल, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं तो क्या सैमसन नंबर 3 पर खेलेंगे या मध्य क्रम में? एक आदर्श T20 संयोजन में वह ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज़ हैं, लेकिन भारत अपने नंबर तीन, चार या पांच (तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या) में बदलाव करेगा नहीं। इस स्थिति में जितेश शर्मा को अंतिम एकादश में वापस आने का मौक़ा मिल सकता है।
भारत के लिए दूसरा सवाल है कि क्या वे चार विशेषज्ञ गेंदबाज़ और दो ऑलराउंडर के साथ खेलेंगे या फिर तीन गेंदबाज़ और तीन ऑलराउंडर एकादश में जगह लेंगे। अगर वे चार और दो के संयोजन के साथ जाते हैं, तो वे दोनों मिस्ट्री स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को जगह दे सकते हैं, जिसमें हर्षित राणा को नंबर 8 पर बल्लेबाजी का भी काम करना होगा। तीन और तीन के संयोजन का मतलब है कि एक स्पिनर को बाहर बैठना होगा, जब तक कि पिच टर्निंग न हो।

भारत (संभावित xi)

1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती

UAE (संभावित xi)

1 मुहम्मद वसीम (कप्तान), 2 अलिशान शराफ़ू, 3 राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), 4 आसिफ़ ख़ान, 5 मुहम्मद फ़ारूक़, 6 हर्षित कौशिक, 7 मुहम्मद जौहेब, 8 मुहम्मद जवदुल्लाह/सगीर ख़ान, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दीकी, 11 मुहम्मद रोहिद

पिच और परिस्थितियां

जब भारत ने इस साल की शुरुआत में दुबई में वनडे चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेला था, उन्होंने चार स्पिनर उतारे थे। हालांकि एशिया कप के लिए पिचें ताजा और ज्यादा जीवंत हैं, जो जसप्रीत बुमराह के साथ एक दूसरे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज़ की मांग करती है। साल के इस समय की जबरदस्त गर्मी दोनों टीमों की फ़िटनेस की भी परीक्षा लेगी।
