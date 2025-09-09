UAE vs IND: कैसा हो सकता है दोनों टीमों का अंतिम एकादश

उसी पंजाब के लुधियाना के सिमरनजीत सिंह ने गिल को नेट्स में तब गेंदबाज़ी की थी, जब भारत के टेस्ट कप्तान सिर्फ़ 12 साल के थे। पंजाब और किंग्स इलेवन पंजाब के आस-पास ही रहने वाले बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दुबई में फंस गए थे। वे वहीं रुक गए, जहां वह युवा क्रिकेटरों को कोचिंग देने लगे। अब 35 साल की उम्र में वे गिल का फिर से सामना करेंगे।

भारत के लिए बड़ा सवाल संजू सैमसन और नंबर 8 को लेकर है। अगर गिल, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं तो क्या सैमसन नंबर 3 पर खेलेंगे या मध्य क्रम में? एक आदर्श T20 संयोजन में वह ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज़ हैं, लेकिन भारत अपने नंबर तीन, चार या पांच (तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या) में बदलाव करेगा नहीं। इस स्थिति में जितेश शर्मा को अंतिम एकादश में वापस आने का मौक़ा मिल सकता है।

भारत के लिए दूसरा सवाल है कि क्या वे चार विशेषज्ञ गेंदबाज़ और दो ऑलराउंडर के साथ खेलेंगे या फिर तीन गेंदबाज़ और तीन ऑलराउंडर एकादश में जगह लेंगे। अगर वे चार और दो के संयोजन के साथ जाते हैं, तो वे दोनों मिस्ट्री स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को जगह दे सकते हैं, जिसमें हर्षित राणा को नंबर 8 पर बल्लेबाजी का भी काम करना होगा। तीन और तीन के संयोजन का मतलब है कि एक स्पिनर को बाहर बैठना होगा, जब तक कि पिच टर्निंग न हो।

भारत (संभावित xi)

1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती

UAE (संभावित xi)

1 मुहम्मद वसीम (कप्तान), 2 अलिशान शराफ़ू, 3 राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), 4 आसिफ़ ख़ान, 5 मुहम्मद फ़ारूक़, 6 हर्षित कौशिक, 7 मुहम्मद जौहेब, 8 मुहम्मद जवदुल्लाह/सगीर ख़ान, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दीकी, 11 मुहम्मद रोहिद

पिच और परिस्थितियां