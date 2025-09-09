मुहम्मद वसीम : 'हम भारत या पाकिस्तान को निश्चित रूप से हरा सकते हैं'
UAE के कप्तान ने कहा, "हमारी टीम में भी क्षमता है, लेकिन हमारे पास अनुभव और अपनी योजनाओं को लगातार लागू करने की क्षमता की कमी है"
2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद से मुहम्मद वसीम ने UAE के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज़ से लगभग तीन गुना ज़्यादा रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट किसी भी अन्य बल्लेबाज़ से लगभग 20 अंक ज़्यादा है। UAE द्वारा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाए गए चार शतकों में से तीन उनके बल्ले से आए हैं और उन्होंने ख़ुद को इस प्रारूप में एक मज़बूत सलामी बल्लेबाज़ के रूप में स्थापित किया है।
पुरुषों के T20 एशिया कप से पहले ESPNcricinfo ने उनसे UAE में उनके क़दम, टूर्नामेंट में उनके लक्ष्यों और ILT20 ने देश के क्रिकेट भाग्य में इतना बड़ा बदलाव कैसे लाया है, इस बारे में बात की।
निकट भविष्य में UAE के लिए आपके बड़े लक्ष्य क्या हैं?
कप्तान के तौर पर मेरा लक्ष्य UAE को पूर्ण सदस्य बनाना है। हम जितने ज़्यादा टेस्ट देशों के ख़िलाफ़ खेलेंगे और उन्हें हराएंगे, हमारे सभी आंकड़ों के साथ-साथ टीम रैंकिंग में भी सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे पास यह मौक़ा है और मैं जब तक टीम में हूं, इसे साकार करना चाहता हूं। हमारे पास अफ़ग़ानिस्तान का उदाहरण है, जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता हूं और यही मेरा लक्ष्य है।
31 साल की उम्र और अपनी इस मौजूदा फ़ॉर्म में, क्या आपको लगता है कि आप अपने करियर के चरम पर हैं?
आप ऐसा कह सकते हैं। मैं पिछले तीन सालों से अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं। अगर मैं अगले पांच से सात साल तक टीम के साथ बना रहूं, तो मुझे उम्मीद है कि टीम के साथ रहते हुए मैं पहले बताए गए लक्ष्यों को हासिल कर लूंगा।
कप्तानी आपको कैसे मिली?
मैंने यहां घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इतना कि UAE के लिए डेब्यू करने से पहले ही मुझे राष्ट्रीय अनुबंध की पेशकश कर दी गई। मेरे करियर की शुरुआत अच्छी रही। मैंने अपनी पहली T20 सीरीज़ में शतक बनाया। मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा। उस समय UAE की टीम बदलाव के दौर से गुज़र रही थी। हमारे पास ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी नहीं थे और टीम काफ़ी नई थी।
शायद चयनकर्ताओं को लगा होगा कि मुझमें कप्तान बनने के लिए ज़रूरी गुण हैं क्योंकि मैं पिछले चार-पांच सालों से अपनी घरेलू टीम का भी कप्तान था। उस दौरान मेरी टीम ने कई बार D10 और D20 टूर्नामेंट [ECB घरेलू टूर्नामेंट] जीते। शायद मेरे इसी रिकॉर्ड ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं यह कर सकता हूं और उन्होंने मुझे कप्तानी देने का फ़ैसला किया।
UAE ने त्रिकोणीय सीरीज़ में ख़ुद को कुछ अच्छी स्थिति में तो पहुंचाया, लेकिन जीत नहीं हासिल कर सका। ऐसा क्यों हुआ?
यह अनुभव की कमी का नतीजा है। अगर हमारे पास अनुभव होता, तो अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ दो मैचों में कहानी शायद कुछ और होती। अगर हमें आख़िरी पांच ओवरों में 50-55 रनों की ज़रूरत भी होती, तो भी हम उसे हासिल कर सकते थे।
टीम दो या तीन पावर-हिटर्स पर काफ़ी निर्भर है। क्या आपको बल्ले से और ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाज़ी की ज़रूरत है?
हमारे पास अभी जो संयोजन है, वह सबसे बेहतरीन है। अलीशान शराफ़ू, आसिफ़ ख़ान और मैं बड़े हिटर्स में से हैं। हमने अपनी टीम के बल्लेबाज़ी क्रम को इस तरह से रखा है कि एक खिलाड़ी आक्रमण करे जबकि दूसरा, दूसरे छोर को संभाले रखे या स्ट्राइक रोटेट करे। इसलिए मैं ओपनिंग करता हूं, अलीशान बीच में और आसिफ़ निचले क्रम में बल्लेबाज़ी करते हैं। सोच यह है कि हमारे पास हमेशा कोई न कोई ऐसा खिलाड़ी होता है जो गेंदबाज़ पर दबाव बना सके।
एशिया कप में UAE के लिए सफलता का पैमाना क्या होगा?
हम पिछले दो-तीन महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस प्रारूप में किसी को भी हरा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस दिन किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं और क्या हम अपनी योजना के अनुसार खुद को लागू करते हैं। हम भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को हराकर निश्चित रूप से उलटफेर कर सकते हैं। हम ओमान को हरा सकते हैं और इन दोनों में से किसी एक को हराकर सुपर-4 में पहुंचने की कोशिश करेंगे।
शारजाह में त्रिकोणीय सीरीज़ में गेंद स्पिन के लिए काफ़ी मददगार रही। दुबई और अबू धाबी के हालात से आपको क्या उम्मीद है?
दुबई में स्पिनरों को मदद मिलेगी, ख़ासकर बीच के ओवरों में। अबू धाबी में उतनी नहीं। दोनों पारियों में हालात एक जैसे ही रहते हैं। हो सकता है कि दोपहर के मैच में थोड़ा फ़र्क़ पड़े, क्योंकि प्राकृतिक रोशनी में शुरुआत में ही गेंद थोड़ी स्विंग ले लेती है। गेंद विकेट में चिपक भी जाती है। लेकिन रोशनी में गेंद बल्ले पर खूबसूरती से आती है।
पहले बल्लेबाज़ी या लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेंगे?
UAE के बाहर हम पहले बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और स्कोर का बचाव कर सकते हैं क्योंकि हमारी गेंदबाज़ी अच्छी है। लेकिन UAE में दूसरी पारी में ओस पड़ती है, और उमस के कारण गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। मेरे विचार से UAE में लक्ष्य का पीछा करना, पहले बल्लेबाज़ी करने से थोड़ा आसान है। इसलिए हम लक्ष्य का पीछा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ पहले मैच में अगर हमने थोड़ा और प्रयास किया होता और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया होता, तो हम वह मैच आसानी से जीत सकते थे।
क्या हैदर अली आपके प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं? हमें और किस गेंदबाज़ के बारे में पता होना चाहिए?
हैदर ने पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला है और पिछले चार-पांच सालों से यहां अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे हैं। ध्रुव पराशर भी यहां बहुत अच्छी गेंदबाज़ी करते हैं। हमें उस समय बड़ा झटका लगा जब हमारे स्पिनर ज़ुहैब ज़ुबैर, चोटिल हो गए। हैदर के बाद वह हमारे दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। दुर्भाग्य से वह कंधे की चोट के कारण एशिया कप से बाहर हैं और इससे हैदर पर और भी ज़िम्मेदारी आ गई है।
आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, आपका जन्म पाकिस्तान के मध्य पंजाब में हुआ था। आप UAE कैसे पहुंचे?
मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैं मुल्तान क्षेत्र के लिए खेलता था। हालांकि मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिले और मैं 2016-17 में यहां आ गया। मेरा एक दोस्त था, जो यहां एक टीम के लिए खेलता था। वे स्थानीय क्रिकेट खेलते थे, औपचारिक घरेलू क्रिकेट के स्तर पर नहीं बल्कि क्लब क्रिकेट जैसा।
रमज़ान क्रिकेट का मौसम होता है और उन्होंने मुझे उस समय यहां आमंत्रित किया। मैंने तब शुरुआत की और मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। वहां से मैं UAE में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के समकक्ष ढांचे से जुड़ गया। मैंने वहीं खेलना शुरू किया और कुछ वर्षों की सफलता के बाद मैंने 2021 में UAE के लिए डेब्यू किया।
UAE में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रास्ता क्या है? आप इस व्यवस्था में कैसे जगह बनाते हैं?
सबसे पहले, इसमें शामिल होने का तरीका वीज़ा, नौकरी या कोई प्रथम श्रेणी स्तर की टीम का होना है, जो आपको रोज़गार अनुबंध देने को तैयार हो। वे आपके लिए नौकरी और रहने की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन ICC का नियम है कि आपको तीन साल तक देश में रहना होगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) आपके प्रदर्शन और आपके प्रदर्शन पर नज़र रखता है और अगर वे आपको राष्ट्रीय टीम के लिए चुनना चाहते हैं, तो आपके योग्य होने से कुछ महीने पहले ही टीम में शामिल कर लिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ।
जब से आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया है, पिछले चार सालों में UAE क्रिकेट में क्या बदलाव आया है?
शुरुआत में हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले तीन सालों में ILT20 खिलाड़ियों के लिए बहुत मददगार रही है क्योंकि इसमें कई बड़े नामी खिलाड़ी शामिल हैं। यह आपको एक अलग तरह के दबाव भरे सीखने के माहौल में रखता है जिससे आपको ऐसी चीज़ें सीखने में मदद मिलती है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काम आती हैं।
दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं। @Danny61000