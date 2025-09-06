UAE के सामने भारत और पाकिस्तान से निपटने की चुनौती

UAE एशिया कप तक कैसे पहुंचा?

हालिया परिणाम

प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?

कप्तान और सलामी बल्लेबाज़ मोहम्मद वसीम के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। 2025 में उन्होंने 155 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और उनका अनुभव UAE के शीर्ष क्रम के काफ़ी काम आ सकता है।

UAE की धीमी पिचों पर हैदर अली UAE के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं • Emirates Cricket Board

एशिया कप में UAE का सामना किन टीमों से होगा?

UAE गतविजेता भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ ग्रुप ए में शामिल है। उनका पहला मुक़ाबला दुबई में भारत से होगा जबकि इसके बाद वह ओमान से अबू धाबी में भिड़ेंगे और फिर दो दिन बाद उनका सामना पाकिस्तान से दुबई में होगा। सुपर 4 में प्रवेश करने के लिए उन्हें ग्रुप में शीर्ष दो में रहना होगा।

क्या UAE पहले भी एशिया कप खेल चुका है?

UAE ने पूर्व में एक बार ही 2016 में बांग्लादेश में आयोजित एशिया कप में खेला है। उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग और ओमान को हराते हुए पहले चरण को पार कर लिया था हालांकि दूसरे चरण में सभी चार मुक़ाबले हारते हुए वह अंतिम स्थान पर रहे थे।

UAE का दल