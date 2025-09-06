UAE के सामने भारत और पाकिस्तान से निपटने की चुनौती
UAE ने ACC पुरुष प्रीमियर कप जीत कर एशिया कप में प्रवेश पाया है
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपना दूसरा एशिया कप खेलेगा। ESPNcricinfo ने टूर्नामेंट से पहले UAE के दल पर नज़र डाली है।
UAE एशिया कप तक कैसे पहुंचा?
UAE ने ACC पुरुष प्रीमियर कप 2024 के ज़रिए एशिया कप में प्रवेश पाया है। ओमान में हुए इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और शीर्ष दो टीमों को एशिया कप का टिकट मिला। UAE ने फ़ाइनल में ओमान को हराने से पहले सेमीफ़ाइनल में नेपाल को मात दी थी।
हालिया परिणाम
अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय सीरीज़ से पहले उन्होंने नौ में से छह मुक़ाबले जीते थे। इसमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत शामिल थी। वहीं युगांडा में UAE ने पांच में से तीन मैच जीते। त्रिकोणीय सीरीज़ में उन्होंने लगभग हर मैच में अपनी मज़बूत स्थिति को गंवाया है, उनके प्रदर्शन से ऐसा झलका है जैसे उनके पास पूरे 40 ओवर तक मुक़ाबले में बने रहने का पर्याप्त अनुभव नहीं है।
प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
कप्तान और सलामी बल्लेबाज़ मोहम्मद वसीम के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। 2025 में उन्होंने 155 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और उनका अनुभव UAE के शीर्ष क्रम के काफ़ी काम आ सकता है।
आसिफ़ ख़ान अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं। UAE की धीमी पिचों पर बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली की भूमिका भी काफ़ी अहम होगी। युगांडा में वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे और त्रिकोणीय सीरीज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरे मैच में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।
एशिया कप में UAE का सामना किन टीमों से होगा?
UAE गतविजेता भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ ग्रुप ए में शामिल है। उनका पहला मुक़ाबला दुबई में भारत से होगा जबकि इसके बाद वह ओमान से अबू धाबी में भिड़ेंगे और फिर दो दिन बाद उनका सामना पाकिस्तान से दुबई में होगा। सुपर 4 में प्रवेश करने के लिए उन्हें ग्रुप में शीर्ष दो में रहना होगा।
क्या UAE पहले भी एशिया कप खेल चुका है?
UAE ने पूर्व में एक बार ही 2016 में बांग्लादेश में आयोजित एशिया कप में खेला है। उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग और ओमान को हराते हुए पहले चरण को पार कर लिया था हालांकि दूसरे चरण में सभी चार मुक़ाबले हारते हुए वह अंतिम स्थान पर रहे थे।
UAE का दल
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफ़ू, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ़ ख़ान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीक़ी, मतिउल्लाह ख़ान, मुहम्मद फ़ारूक़, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद ख़ान, सिमरनजीत सिंह और सग़ीर ख़ान
दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तान संवाददाता हैं। @Danny61000