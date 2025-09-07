आंकड़े : रनों के अंतर से जीत में इंग्लैंड ने भारत को पछाड़ा

साउथ अफ़्रीका को दो हफ़्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 276 रनों से हार मिली थी। वनडे की सात सबसे बड़ी हार में से दो हार साउथ अफ़्रीका को 15 दिनों के भीतर नसीब हुई है।

साउथ अफ़्रीका की टीम महज़ 20.5 ओवर में ऑलआउट हो गई जो कि वनडे में गेंदों के लिहाज़ से उनकी दूसरी न्यूनतम पारी है। इससे पहले वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2022 में मैनचेस्टर में 20.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गए थे।