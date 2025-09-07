मैच (17)
फ़ीचर्स

आंकड़े : रनों के अंतर से जीत में इंग्लैंड ने भारत को पछाड़ा

साउथ अफ़्रीका को 15 दिनों के भीतर वनडे की सात सबसे बड़ी हार में से दो हार का सामना करना पड़ा है

Jacob Bethell celebrates his maiden international century, England vs South Africa, 3rd ODI, Southampton, September 7, 2025

Jacob Bethell इंग्लैंड के लिए वनडे शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज़ बने  •  Getty Images

342 - तीसरे वनडे में इंग्लैंड की साउथ अफ़्रीका पर 342 रनों की जीत वनडे इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले वनडे में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत भारत के नाम थी, भारत ने 2023 में श्रीलंका को तिरुवनंतपुरम में 317 रनों से हराया था।
साउथ अफ़्रीका को दो हफ़्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 276 रनों से हार मिली थी। वनडे की सात सबसे बड़ी हार में से दो हार साउथ अफ़्रीका को 15 दिनों के भीतर नसीब हुई है।
72 - साउथ अफ़्रीका ने साउथैम्पटन में 72 रन बनाए जो कि पुरुष वनडे में उनके द्वारा बनाया गया दूसरा न्यूनतम स्कोर है। 1992 में SCG में साउथ अफ़्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 69 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। यह वनडे में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चौथा न्यूनतम स्कोर है।
साउथ अफ़्रीका की टीम महज़ 20.5 ओवर में ऑलआउट हो गई जो कि वनडे में गेंदों के लिहाज़ से उनकी दूसरी न्यूनतम पारी है। इससे पहले वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2022 में मैनचेस्टर में 20.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गए थे।
414 पर 5 - साउथैम्पटन में इंग्लैंड द्वारा बनाया गया यह स्कोर वनडे में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उनका सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उन्होंने 2016 में ब्लोमफ़ोंटेन में नौ विकेट के नुक़सान पर 399 रन बनाए थे।
यह पुरुष वनडे में चौथी बार है जब साउथ अफ़्रीका ने 400 से ज़्यादा रन दिए हैं और वह अब इस मामले में सिर्फ़ वेस्टइंडीज़ (5) से पीछे है। इंग्लैंड ने सातवीं बार 400 से अधिक का स्कोर बनाया है जो कि साउथ अफ़्रीका (8) से पीछे है।
21 वर्ष 319 दिन - जेकब बेथेल ने जब रविवार को शतक लगाया तब उनकी उम्र इतनी थी। वह अब इंग्लैंड के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज़ हैं। डेविड गोवर ने 21 वर्ष 55 दिन की उम्र में 1978 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और 21 वर्ष 309 दिन की उम्र में 1979 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतक लगाया था।
24 साउथ अफ़्रीका ने अपना छठा विकेट खोने से पहले 24 रन बनाए जो कि वनडे में इस स्थिति में उनका सबसे न्यूनतम स्कोर है। इस स्थिति में साउथ अफ़्रीका इससे पहले न्यूनतम स्कोर (36) पिछले अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजाह में बना था। यह इंग्लैंड द्वारा सबसे कम रन पर लिए गए छह विकेट भी हैं।
साउथैम्पटन वनडे सिर्फ़ दूसरा वनडे है जब साउथ अफ़्रीका ने पहले 10 ओवर के भीतर ही छह विकेट गंवा दिए थे (अब तक उपलब्ध साझेदारियों द्वारा सामना किए गए गेंदों के आंकड़े के अनुसार)।
5 रन देकर 4 विकेट जोफ़्रा आर्चर ने साउथ अफ़्रीका की पारी के पहले 10 ओवर में पांच रन देकर चार विकेट निकाल लिए थे। उपलब्ध गेंद दर गेंद डेटा के अनुसार किसी पुरुष वनडे में पहले 10 ओवर में सिर्फ़ मखाया एन्टिनी का बेहतर औसत है, एन्टिनी ने 2006 में केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ चार रन देकर चार विकेट लिए थे।
80 कोडी युसूफ़ ने अपने वनडे डेब्यू पर 10 ओवरों में कुल 80 रन दिए जो कि वनडे डेब्यू पर साउथ अफ़्रीका की ओर से किसी गेंदबाज़ द्वारा दिए गए सर्वाधिक रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड डुआन ओलिवर के नाम था जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 73 रन दिए थे।
युसूफ़ के नए गेंद के साथी नांद्रे बर्गर ने 95 रन दिए जो कि पुरुष वनडे में साउथ अफ़्रीका की ओर से संयुक्त तौर पर दिए गए दूसरे सर्वाधिक रन हैं। डेल स्टेन ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2016 में 96 रन दिए थे।

