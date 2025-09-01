आसिफ़ अली ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

आसिफ़ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अपने जीवन का एक गर्व करने योग्य अध्याय करार देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।

आसिफ़ ने कहा, "आज मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। अलहमदुलिल्लाह, पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरव की बात रही है।"

"मेरे प्रशंसकों, साथियों और कोचों, हर उतार-चढ़ाव में आपके प्यार, विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार और दोस्तों, जो खुशी के पलों में और मुश्किल हालातों में, जिसमें विश्व कप के दौरान मेरी प्यारी बेटी का निधन भी शामिल है, मेरे साथ खड़े रहे, आपकी ताकत ने मुझे आगे बढ़ाया।"

हालांकि आसिफ़ ने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट और दुनिया भर में फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।

आसिफ़ ने पाकिस्तान के लिए 58 T20I और 21 वनडे खेले। T20I में आसिफ़ ने 15.18 की औसत से 577 रन बनाए वहीं वनडे में उन्होंने 25.46 की औसत से 382 रन बनाए जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने आख़िरी वनडे अप्रैल 2022 में लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला था जबकि अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने अगस्त 2023 में एशियन गेम्स में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 प्रारूप में खेला।