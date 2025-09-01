पीड़ाओं के परे : वर्तमान पर टिका है नॉर्थ ईस्ट ज़ोन का भविष्य
उन्हें अवसर कम ही मिले हैं, लेकिन दलीप ट्रॉफ़ी क्वार्टर-फ़ाइनल में सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ आउटराइट हार को रोकने में सफल होना नॉर्थ ईस्ट ज़ोन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी
जेहू एंडरसन 25 साल के हैं। उन्होंने 2022 में मिज़ोरम के लिए अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था, लेकिन अपने शुरुआती करियर में यह पहली बार है जब उन्हें असली स्विंग और तेज़ गेंदबाज़ी का सामना करना पड़ा है।
दीपक चाहर गेंद को हूप करा रहे थे, जैसा कि वे करते हैं, और ख़लील अहमद शॉर्ट बॉल को शरीर पर मार रहे थे। ऐसी ही एक गेंद एंडरसन की पसलियों में लगी। एंडरसन ने मज़ाक में कहा कि यह गुस्से से भरा लाल निशान, दलीप ट्रॉफ़ी क्वार्टर-फ़ाइनल की दूसरी पारी में मुश्किल हालात से जूझते हुए 64 रन बनाने के लिए "सम्मान के बैज" जैसा है।
इस पारी ने सुनिश्चित किया कि नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को आउटराइट हार न नसीब हो। हालांकि पहली पारी में मिली बड़ी बढ़त के कारण सेंट्रल ज़ोन सेमीफ़ाइनल में पहुंच गया।
एंडरसन ने अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया, जबकि उनके कप्तान रोंगसेन जोनाथन ने 60 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की और अंतिम दिन चाहर, ख़लील, कुलदीप यादव और हर्ष दुबे के आक्रामक आक्रमण को नाकाम कर दिया। मैच के बाद एंडरसन ने कहा, "ख़लील से इस तरह के प्रहार सहना मानसिक चुनौती का हिस्सा है।"
एंडरसन दो हफ़्ते पहले ही ग्रामीण इंग्लैंड में वेलिंगबोरो टाउन क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहे थे। इस अनुभव ने उन्हें एक क्रिकेटर के रूप में समृद्ध किया। सप्ताहांत में मैच खेलने के अलावा, एक विदेशी पेशेवर के रूप में उनकी ज़िम्मेदारियों में आयु वर्ग के खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण में मदद करना और बच्चों के लिए व्यक्तिगत सत्र आयोजित करना शामिल था।
अगर दलीप ट्रॉफ़ी को क्षेत्रीय प्रारूप में वापस नहीं लाया जाता, तो संभावना है कि एंडरसन, भारत के पूर्वोत्तर भाग के कई अन्य खिलाड़ियों की तरह, बड़े मंच पर ख़ुद को साबित करने के अवसर से वंचित रह जाते। इसलिए, जब उन्हें मौक़ा मिला, तो एंडरसन को वापस लौटना पड़ा।
पहली पारी में उन्होंने ख़लील की आठ गेंदों का सामना किया, लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए। दूसरी पारी में उन्होंने खलील की गेंदों पर दो चौके लगाए। पहली पारी में कुलदीप की गेंदों पर वह थोड़े अस्थिर और बेचैन दिखे और 16 गेंदों पर सिर्फ़ एक रन बना पाए। दूसरी पारी में, एंडरसन ने सिर्फ़ कुलदीप की गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें चार चौके और उनका एकमात्र छक्का शामिल था।
कुलदीप का सामना करने के अपने अनुभव के बारे में एंडरसन ने कहा, "मैंने खुद से कहा कि गेंदबाज़ को नहीं, गेंद को खेलूं। मैं बहुत आत्मविश्वास लेकर आया हूं। उनका सामना करना और उनके ख़िलाफ़ निडर क्रिकेट खेलना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, जो काफ़ी अच्छा रहा।"
एंडरसन के विपरीत जिनके सबसे अच्छे साल शायद अभी बाक़ी हैं, जोनाथन अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। बेंगलुरु में पले-बढ़े, उन्होंने जूनियर क्रिकेट में मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे और के एल राहुल जैसे खिलाड़ियों के साथ शुरुआत की। फिर 2017 में, लगभग 39 वर्षीय जोनाथन पूर्वोत्तर राज्यों को BCCI से मान्यता मिलने के बाद नागालैंड में अपनी जड़ों की ओर लौट आए।
जोनाथन एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नागालैंड जाने से पहले कर्नाटक और रेलवे के लिए खेला था। टीम में कई लोगों के लिए, वह कप्तान-कोच-मार्गदर्शक हैं, और जैसा कि कई खिलाड़ी उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं। मैच से पहले जोनाथन ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि वे संघर्ष और साहस दिखाएं।
जोनाथन ने कहा, "आप उन्हें टीवी पर देख रहे हैं, और अब आपको उनका सामना करना है। इसलिए हमारे दिमाग़ में बहुत सी बातें चल रही थीं। जैसे, आप [कुछ खिलाड़ियों] जिनके प्रशंसक रहे हैं, और अब आपको मैच में उनका सामना करना है।"
"[रणजी ट्रॉफ़ी] प्लेट मैचों में, हमें इतनी अच्छी गेंदबाज़ी देखने को नहीं मिलती। न ही अभ्यास में हमें नेट्स पर गेंदबाज़ों से इतनी तेज़ गति मिलती है। हम अपने घरेलू मैदान पर लगभग 120 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से खेलते हैं [तेज़ गेंदबाज़ों से], लेकिन अचानक हमें 135 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार का सामना करना पड़ता है।"
पहली पारी में 347 रनों की बढ़त लेने के बावजूद सेंट्रल ज़ोन द्वारा दोबारा बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला करने के बाद मैच महज़ औपचारिकता बनकर रह गया था, इसलिए जोनाथन की दिलचस्पी मैदान में सबक सीखने में ज़्यादा थी।
जोनाथन ने कहा, "मैंने शुभम शर्मा से बात की जब वह दूसरी पारी में अपना शतक पूरा कर चुके थे। मैंने उनसे पूछा, 'आप अपनी पारी कैसे खेलते हैं?' उन्होंने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, 'जब आप गेंदबाज़ों को ज़्यादा गेंदें फेंकने देते हैं, तो आउट होने की संभावना ज़्यादा होती है।' तो उन्होंने कहा, 'जितनी जल्दी हो सके नॉन-स्ट्राइकर एंड पर जाने की कोशिश करो', और सिंगल और डबल पर ज़्यादा ध्यान दो।"
पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों के लिए, हर छोटा मौक़ो शायद सबसे बड़ा होता है। सिक्किम के लेग स्पिनर अंकुर मलिक से पूछिए, जो रजत पाटीदार का विकेट अपने दिमाग़ में बार-बार दोहराते होंगे। या मणिपुर के तेज़ गेंदबाज़ बिश्वोरजीत कोंथौजम से, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ने वाले दानिश मालेवार को आउट किया था।
कोंथौजम का पहला प्यार मुक्केबाज़ी था - उन्होंने 2014 में अरुणाचल प्रदेश में जूनियर मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन जब कंधे की चोट के कारण वे मुक्केबाज़ी जारी नहीं रख पाए, तो उनकी रुचि कम हो गई और आखिरकार उन्होंने क्रिकेट को चुना। एंडरसन की तरह, कोंथौजम भी ब्रिटेन में टाइनमाउथ क्रिकेट क्लब के साथ क्लब क्रिकेट खेलने के बाद दलीप ट्रॉफ़ी में खेलने के लिए वापस आए।
उन्होंने कहा, "अपने विकास से भी ज़्यादा, मेरी प्राथमिकता इस अवसर का उपयोग मणिपुर और पूरे भारत में युवा क्रिकेटरों के लिए रास्ते बनाने में करना है। मैं नई पीढ़ी के क्रिकेटरों का समर्थन और मार्गदर्शन करना चाहता हूं, उन्हें अपने स्तर तक पहुंचने और अपने स्तर से आगे बढ़ने में मदद करना चाहता हूं।"
समय के साथ, एंडरसन की पसलियों पर लगी चोट मिट जाएगी, मलिक और कोंथौजम के विकेट भले ही स्कोरकार्ड पर सिर्फ़ फ़ुटनोट बनकर रह जाएं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रदर्शन पूर्वोत्तर के उन क्रिकेटरों के लिए विश्वास और उम्मीद जगाएगा जो इस खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जोनाथन और अन्य सभी लोग इस प्रक्रिया में मदद के लिए मौजूद रहेंगे।
हिमांशु अग्रवाल ESPNcricinfo के सब एडिटर हैं।