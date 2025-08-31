पराग : अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जगह नहीं मिली तो घरेलू क्रिकेट के ज़रिए वापसी करूंगा
पराग ने कहा कि दलीप ट्रॉफ़ी मुक़ाबले में उनका ध्यान प्रदर्शन से ज़्यादा ख़ुद को अधिक खेल समय देने पर था
ईस्ट ज़ोन के कप्तान रियान पराग का ध्यान 2025-26 सत्र के शुरुआती टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफ़ी में ख़ुद को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापस लाने और कुछ खेल-समय प्राप्त करने पर था, क्योंकि उन्होंने पिछले सत्र में अधिकांश समय कंधे की चोट से जूझने में बिताया था।
पराग ने आख़िरी बार अक्तूबर 2024 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 मैच में भारत के लिए खेला था। कंधे की चोट की सर्जरी के बाद, उन्होंने जनवरी में असम के लिए रणजी ट्रॉफ़ी 2024-25 में खेला। पराग ने आख़िरी बार IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था। वह सीज़न में उनके दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन कंधे की चोट के कारण "काफी तनाव से जूझ रहे थे"।
"यह अच्छा था।" पराग ने नॉर्थ ज़ोन के ख़िलाफ़ दलीप ट्रॉफ़ी मैच के आख़िरी दिन के बाद कहा। "मतलब, जब मैं यहां मैच खेलने आया था तो यही मेरा मुख्य लक्ष्य था। मैंने वास्तव में प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस थोड़ा आनंद उठाना चाहता था।"
"मैंने लंबे समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। IPL के बाद से, मैंने वास्तव में नहीं खेला है। IPL में भी, मैं बहुत सारे तनाव और ऐसी ही चीज़ों से जूझ रहा था। लेकिन यह अच्छा था, एक अच्छा प्रदर्शन था। हमने जितने ओवर फ़ील्डिंग की, उसे देखते हुए यह अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी, मैंने कुछ ओवरों के लिए अपने हाथ घुमाए, थोड़ी देर बल्लेबाज़ी की। इसे एक बड़े स्कोर में बदल सकता था, लेकिन अब मैं ख़ुश हूं। कंधा अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा है।"
अभिमन्यु ईश्वरन की अनुपस्थिति में, जो पहले दिन बुखार के कारण बाहर हो गए थे, टीम की कमान संभाल रहे पराग ईस्ट ज़ोन की एकमात्र पारी में 39 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने पहली पारी में गेंदबाज़ी नहीं की लेकिन दूसरी पारी में 22 ओवर फेंके। नॉर्थ ज़ोन ने पहली पारी में 175 रनों की बढ़त को और मज़बूत करते हुए चार विकेट पर 658 रन बनाए।
हालांकि मैच ड्रॉ रहा, लेकिन नॉर्थ ज़ोन ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर लिया।
पराग ने नॉर्थ ज़ोन के प्रदर्शन पर कहा, "उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला और उन्हें इसका श्रेय देना होगा। मुझे लगता है कि हम पहली पारी में गेंदबाज़ी करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन फिर हमें कम से कम 350 के आसपास का स्कोर बनाना चाहिए था और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी।"
"लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर पाए, तो उनके पास लगभग 200 रनों की बढ़त थी। फिर बल्लेबाज़ों ने वाकई अच्छी बल्लेबाज़ी की और मैच हमसे छीन लिया और मुझे लगता है कि आख़िरी दिन उनके लिए अपनी उपलब्धियां हासिल करने की औपचारिकता ही बची हुई थी।"
ईस्ट ज़ोन तीसरे और चौथे दिन मुकेश कुमार के बिना मैदान पर उतरा क्योंकि उन्हें पहले दिन जांघ में खिंचाव आ गया था। मोहम्मद शमी भी अपने पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण आख़िरी दिन मैदान पर नहीं उतरे, जिसका मतलब था कि ईस्ट ज़ोन को अपने पार्ट टाइम विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ा।
पराग ने कहा, "यह प्रबंधन करने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक था। शमी भैया ने आज गेंदबाज़ी नहीं की, मुकेश पहली पारी में चोटिल हो गए, मैं चोट से वापसी कर रहा हूं इसलिए मुझे 20 ओवर गेंदबाज़ी करनी पड़ी। उत्कर्ष [सिंह], जो हमारे गैर-गेंदबाज़ थे, उन्हें लगभग 30 ओवर गेंदबाज़ी करनी पड़ी, इसलिए इससे हमें कई ओवर फ़ील्डिंग में मदद मिली, लेकिन फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम इसे बस एक हार के रूप में लेते हैं।"
पराग का कहना है कि अब वह "मूल बातों पर वापस" लौट रहे हैं क्योंकि वह आगामी सीज़न के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। उन्हें एशिया कप के लिए स्टैंड-बाय खिलाड़ियों में से एक चुना गया है, और उन्हें उम्मीद है कि अक्तूबर-नवंबर में भारत जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सफ़ेद गेंद सीरीज़ के लिए जाएगा, तो उन्हें मौक़ा मिलेगा।
उन्होंने कहा, "मैं T20 टीम में था, फिर कंधे की चोट के कारण ब्रेक लिया, और इसी तरह की घटनाएं हुईं। रणजी ट्रॉफ़ी आ रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया दौरा; अगर मैं वहां चुना जाता हूं, तो मैं वहां खेलूंगा। वरना, मैं घरेलू क्रिकेट में वापस जाऊंगा और वही करूंगा जो मैं पिछले दो-तीन सालों से करता आ रहा हूं। हर मैच में शीर्ष स्कोरर रहूंगा। अच्छा IPL खेलूंगा और देश के लिए फिर से खेलूंगा।"
अंकित कुमार: 'सभी ने अपना काम किया'
नॉर्थ ज़ोन के कप्तान अंकित कुमार अपनी टीम के प्रदर्शन से ख़ुश हैं क्योंकि उन्होंने आख़िरी दो दिनों में खूब रन बनाए। अंकित दूसरी पारी में अपने पहले प्रथम श्रेणी दोहरे शतक से दो रन चूक गए, लेकिन आयुष बदोनी ने नाबाद 204 रन बनाए, जबकि यश ढुल ने तीसरे दिन 133 रन बनाए।
अंकित, जिन्होंने शुभमन गिल के बीमारी के कारण हटने के बाद नॉर्थ ज़ोन के कप्तान के रूप में उनकी जगह ली थी, ने कहा कि बड़े मैच में कप्तानी करने में थोड़ा दबाव था, लेकिन उन्हें खुशी है कि उन्होंने रन बनाने और टीम का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने का तरीका ढूंढ लिया।
अंकित ने कहा, "मैं पहली बार इस स्तर पर कप्तानी कर रहा हूं। रणजी ट्रॉफ़ी से ज़्यादा बदलाव नहीं हुए; हमने वही तरीका अपनाया: अच्छी गेंदबाज़ी, अच्छी बल्लेबाज़ी। यह हमारे लिए कारगर रहा।"
"हमारा बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी आक्रमण पूरी तरह से संतुलित था। पहली पारी में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका, लेकिन सभी ने योगदान दिया और यही मायने रखता था। यह एक बेहतरीन टीम वर्क था, इसलिए हमें ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। सभी ने अपना काम किया।"
"हमारी मूल योजना पहली पारी में बढ़त लेने की थी। जब ऐसा हुआ, तो हमें पता था कि हम क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। हम चाहते थे कि हमारे गेंदबाज़ तरोताज़ा रहें। अर्शदीप [सिंह] और हर्षित [राणा] को भारत के लिए खेलना है, इसलिए हम चाहते थे कि वे [एशिया कप के लिए] तरोताज़ा रहें।"
आशीष पंत ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।