लाल गेंद क्रिकेट में उबाऊ समय का लुत्फ़ उठाना सीख रहे हैं अर्शदीप

अर्शदीप ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट या लाल गेंद वाले क्रिकेट में, एक समय ऐसा आता है जब दिन उबाऊ हो जाता है। लंच के बाद के सत्र में, ज़्यादातर गेंद कुछ हरकत नहीं करती। तो आप उसका आनंद कैसे ले सकते हैं?"

"मैंने [मोहम्मद] सिराज से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि जब कुछ नहीं हो रहा हो, तो आप उस दौर का कितना आनंद लेते हैं, यह आपको बताएगा कि आप लाल गेंद वाले क्रिकेट में कितने सफल हो सकते हैं। उन्होंने मुझे एक छोटी सी सलाह दी। मुझे यह बहुत पसंद आई।"

इससे पहले अर्शदीप ने आखिरी बार IPL 2025 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था, जहां वे 17 मैचों में 21 विकेट लेकर पंजाब किंग्स (PBKS) के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे थे। उन्हें एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफ़ी के लिए टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौक़ा नहीं मिला।

लगभग तीन महीने बिना खेले, अर्शदीप ने दूसरे दिन काफ़ी गेंदबाज़ी की और 17 ओवर फेंके, जो किसी भी नॉर्थ ज़ोन के गेंदबाज़ द्वारा फेंके गए सबसे ज़्यादा ओवर थे। हालांकि उन्हें केवल एक विकेट मिला, लेकिन उन्होंने जितने ओवर फेंके, उससे उन्हें "काफ़ी अच्छा" लगा।

क्या इंग्लैंड में लगभग दो महीने मैदान से बाहर बिताने के बाद कभी भी निराशा हुई? उन्होंने ख़ुद को कैसे प्रेरित रखा?

उन्होंने कहा, "जब आप नहीं खेल रहे होते हैं, तो आप ख़ुद को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब आप नहीं खेल रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादा ओवर, ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्क, ज़्यादा ट्रेनिंग, ताकि जब भी मौक़ा मिले, आप खेलने के लिए तैयार और पूरी तरह से फ़िट रहें।"

"मुझे नहीं पता कि अभ्यास में मैंने कितनी हज़ार गेंदें फेंकी होंगी। ऐसा नहीं है कि गेंदबाज़ी में कोई कमी थी। मैं अपने कार्यभार का सही प्रबंधन कर रहा था। मेरा लक्ष्य है कि जब भी मौक़ा मिले, तैयार रहूं।"

अर्शदीप को जल्दी से सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में ढलना होगा, क्योंकि भारतीय टीम 4 सितंबर को एशिया कप की तैयारियों के लिए दुबई पहुंचने वाली है। हालांकि इस तेज़ गेंदबाज़ को नहीं लगता कि T20 क्रिकेट में ढलना मुश्किल होगा है।

अर्शदीप ने कहा, "आखिरी टेस्ट मैच [द ओवल में] से ही मैंने सफ़ेद गेंद से अभ्यास शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि बीच में दलीप ट्रॉफ़ी का मैच भी होगा। अंत में, लाल गेंद हो, सफ़ेद गेंद या गुलाबी गेंद, आपको क्रिकेट खेलना होता है और उसका आनंद लेना होता है।"

"मुझे यहां [दलीप ट्रॉफ़ी में] मौक़ा मिला है, अगली बार [एशिया कप में] सफ़ेद गेंद से खेलूंगा। इसलिए मेरा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डालना और किसी भी फ़ॉर्मेट में खेलना है। मानसिकता इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी खुद को ढाल सकते हैं। आजकल के क्रिकेट में, एक बल्लेबाज़ लाल गेंद के ख़िलाफ़ भी हिट कर सकता है और सफ़ेद गेंद के ख़िलाफ़ भी संयम से खेल सकता है।

"तो, यह इस पर निर्भर करता है कि आप परिस्थिति, विकेट और मौसम के अनुसार कैसे ढलते हैं, कब आपको मेहनत करनी है, कब ख़ुद को संयमित रखना है।"