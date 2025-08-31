तन्मय अग्रवाल : क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल है और अब मैं इसे इसी रूप में ले रहा हूं
उम्मीदों का बोझ उतारकर हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज़ एक और बड़े घरेलू सीज़न के लिए तैयार हैं
पिछले दो रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न में किसी अन्य बल्लेबाज़ ने तन्मय अग्रवाल के 1699 रनों से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं। हालांकि जब हैदराबाद 2023-24 में प्लेट ग्रुप का हिस्सा था, तो उनके आंकड़े, जिसमें एक रिकॉर्ड तिहरा शतक शामिल था, अक्सर उनके आंकड़ों के आगे विशेष रूप से ध्यानाकर्षण का केंद्र था।
फिर 2024-25 रणजी ट्रॉफी में, 12 पारियों में 934 रन बनाकर उन्होंने दिखाया कि वह एलीट ग्रुप में भी आक्रमण पर हावी हो सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अग्रवाल को पहली बार दलीप ट्रॉफ़ी के लिए बुलावा भेजा गया।
चेन्नई में प्री-सीज़न बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान अग्रवाल ने कहा, "मैं बस योजनाएं बनाना चाहता हूं, अथक प्रयास करना चाहता हूं और अपनी पहली दलीप ट्रॉफ़ी के लिए अपनी योजनाओं पर अडिग रहना चाहता हूँ। अगर चीज़ें मेरे हिसाब से होती हैं, तो अच्छा है। अगर नहीं होती हैं, तो उनके [आसमान की ओर इशारा करते हुए, ईश्वर पर विश्वास जताते हुए] मेरे लिए बेहतर योजनाएं हैं।"
30 वर्षीय अग्रवाल एक छोटे कद के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ मजबूत हैं। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ हैदराबाद की बल्लेबाजी क्रम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया है। अग्रवाल ने अपनी हालिया प्रदर्शन का श्रेय ज़्यादा सोचने से बचने को दिया।
उन्होंने कहा, "थोड़ी सी क़िस्मत और मेरी मानसिकता में बदलाव - खेल के प्रति मेरे नज़रिए ने, मुझे लगता है, बहुत फ़र्क़ डाला है। मुझे लगता है कि मैदान पर चीज़ों को देखने के मेरे नज़रिए में मेरे नज़रिए और मानसिकता की अहम भूमिका रही है। पहले मैं बहुत गंभीर रहता था, यानी अगर मुझे मनचाहा नतीजा नहीं मिलता था, तो मैं खुद पर बहुत सख़्ती करता था।"
"लेकिन आजकल मैं इसे सहजता से लेने लगा हूँ क्योंकि क्रिकेट आख़िरकार एक खेल है। यह मेरे लिए जीवन-मरण का सवाल नहीं है। पहले मैं इसे जीवन-मरण की तरह लेता था। लेकिन अब मैं इसे सहजता से लेता हूँ और समझता हूं कि यह सिर्फ़ एक खेल है। अगर मैं कोई ग़लती करता हूं, तो मैं उसे दोहराने की कोशिश नहीं करता। मैं अगले मैच में बेहतर योजना और क्रिकेट की बेहतर समझ के साथ जाता हूं। पिछले दो सालों में इसने मेरी मदद की है, और यह मेरे लिए कारगर रहा है।"
अग्रवाल ख़ास तौर पर तब निराश हुए जब IPL 2022 की नीलामी में उन्हें किसी ने नहीं ख़रीदा, जबकि उन्होंने 2021-22 सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में सात पारियों में 55.66 की औसत और 148.44 के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 334 रन बनाए थे। उन्होंने अभी तक IPL में हिस्सा नहीं लिया है। वीवीएस लक्ष्मण के साथ बातचीत ने उन्हें प्रेरित रहने में मदद की।
अग्रवाल ने याद करते हुए कहा, "वीवीएस लक्ष्मण ने मेरी बहुत मदद की और मुझे स्पष्टता दी। उसके बाद, मुझे समझ आया कि क्या करना है और क्या नहीं। मेरे लिए क्या कारगर है और क्या नहीं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किस दौर से गुज़र रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है।"
"[उस समय], मुझे लगता है मेरी उम्र साढ़े 27 साल थी। उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया और एक रोडमैप दिया, यहां तक कि मुझे टोनी रॉबिंस [लेखक और प्रेरक वक्ता] की एक किताब भी सुझाई। उसके बाद, मैंने IPL के बारे में नहीं सोचा। अगर इसे आना होगा, तो आएगा।"
अग्रवाल ने लाल गेंद वाले क्रिकेट के लिहाज़ से, खासकर पिछले दो सीज़न में, एक मज़बूत शरीर बनाया है और लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करने की क्षमता विकसित की है। उनके पिछले छह प्रथम श्रेणी शतकों में से पांच 150 या उससे ज़्यादा के स्कोर वाले रहे हैं।
अग्रवाल ने कहा, "[पहले], मेरे सभी शतक 120 और 130 के होते थे। मेरा लक्ष्य बड़े शतकों में बदलना था। मैंने पिछले दो सालों में अपनी फ़िटनेस पर बहुत मेहनत की है ताकि मैं सिर्फ़ शतक लगाने के बाद थक न जाऊं। मेरे बड़े शतक बनाने में इसी वजह का बड़ा योगदान रहा।"