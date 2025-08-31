मैच (9)
ZIM vs SL (1)
द हंड्रेड (महिला) (1)
CPL (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
दलीप ट्रॉफ़ी (2)
द हंड्रेड (पुरूष) (1)
One-Day Cup (2)
ख़बरें

सेमीफ़ाइनल के लिए साउथ ज़ोन के दल में अंकित और रशीद शामिल

साउथ ज़ोन के कप्तान तिलक वर्मा एशिया कप के चलते अनुपलब्ध रहेंगे जबकि साई किशोर अब तक चोट से रिकवर नहीं कर पाए हैं

आशीष पंत
31-Aug-2025 • 4 hrs ago
Shaik Rasheed knocks the ball into the leg side, Vidarbha vs Andhra, Ranji Trophy 2024-25, Nagpur, 1st day, October 11, 2024

Shaik Rasheed प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आंध्रा के लिए खेलते हैं  •  PTI

4 सितंबर से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल के लिए साउथ ज़ोन ने पुडुचेरी के ऑलराउंडर अंकित शर्मा और आंध्रा के शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ शेख़ रशीद को कप्तान तिलक वर्मा और आर साई किशोर के विकल्प के तौर पर अपने दल में शामिल किया है।
तिलक एशिया कप में चयनित होने के चलते दलीप ट्रॉफ़ी के आगामी मुक़ाबले नहीं खेल पाएंगे। केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज़ मोहम्मद अज़हरुद्दीन को उपकप्तान नियुक्त किया गया था इसलिए तिलक की अनुपस्थिति में वह टीम की अगुवाई करते नज़र आएंगे। तमिलनाडु के नारायण जगदीशन को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है।
साई किशोर उंगली की चोट के चलते चेन्नई में बुची बाबू टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाए थे। साई किशोर को चेन्नई में फ़र्स्ट-डिविज़न क्लब मैच के दौरान शाहरुख़ ख़ान की ड्राइव पर अपने फ़ॉलो-थ्रू में गेंद रोकने के प्रयास में उंगली में चोट लग गई थी।
34 वर्षीय अंकित ने 2024-25 के रणजी सीज़न में सात मैचों में 28.85 की औसत से 24 विकेट चटकाए थे और पुडुचेरी के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। वहीं रशीद ने आंध्रा के लिए 12 पारियों में 52.25 की औसत से सर्वाधिक 627 रन बनाए थे जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। रशीद ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला था।
इससे पहले रशीद और अंकित दोनों की साउथ ज़ोन के दल में स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल किए गए थे।
सेमीफ़ाइनल में साउथ ज़ोन का सामना नॉर्थ ज़ोन से होगा जिन्होंने क्वार्टर-फ़ाइनल में ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ पहली पारी की बढ़त के आधार पर सेमीफ़ाइनल में प्रवेश पाया है। वहीं अन्य सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में सेंट्रल ज़ोन और वेस्ट ज़ोन का सामना होगा।

सेमीफ़ाइनल के लिए वेस्ट ज़ोन का दल

मोहम्मद अज़हरुद्दीन (कप्तान और विकेटकीपर), एन जगदीशन (उपकप्तान), तन्मय अग्रवाल, शेख़ रशीद, देवदत्त पड़िक्कल, मोहित काले, सलमान निज़ार, टी विजय, अंकित शर्मा, तनय त्यागराजन, विजयकुमार वैशक, एम डी निदेश, रिकी भुई, बासिल एन पी, गुरजपनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर
Ankit SharmaShaik RasheedMohammed AzharuddeenSouth ZoneDuleep Trophy

आशीष पंत ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback