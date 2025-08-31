सेमीफ़ाइनल के लिए साउथ ज़ोन के दल में अंकित और रशीद शामिल

साई किशोर उंगली की चोट के चलते चेन्नई में बुची बाबू टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाए थे। साई किशोर को चेन्नई में फ़र्स्ट-डिविज़न क्लब मैच के दौरान शाहरुख़ ख़ान की ड्राइव पर अपने फ़ॉलो-थ्रू में गेंद रोकने के प्रयास में उंगली में चोट लग गई थी।

34 वर्षीय अंकित ने 2024-25 के रणजी सीज़न में सात मैचों में 28.85 की औसत से 24 विकेट चटकाए थे और पुडुचेरी के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। वहीं रशीद ने आंध्रा के लिए 12 पारियों में 52.25 की औसत से सर्वाधिक 627 रन बनाए थे जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। रशीद ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला था।

इससे पहले रशीद और अंकित दोनों की साउथ ज़ोन के दल में स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल किए गए थे।

सेमीफ़ाइनल के लिए वेस्ट ज़ोन का दल