SA20 की नीलामी में एंडरसन और शाकिब उपलब्ध

नीलामी के लिए एंडरसन सहित इंग्लैंड के कुल 97 खिलाड़ी उपलब्ध हैं जिसमें मोईन अली, एलेक्स हेल्स और SA20 2025 फ़ाइनल के प्लेयर ऑफ़ द मैच टॉम एबेल शामिल हैं। एंडरसरन ने T20 ब्लास्ट में लैंकशायर के लिए खेलते हुए T20 क्रिकेट में 11 वर्षों बाद वापसी की थी, वहीं उन्होंने द हंड्रेड में मैनचेस्टर ऑरिजिनल्स के लिए आठ में से तीन मैच खेले।

एडन मारक्रम, जिन्होंने सनराइज़र्स ईस्टर्न केप द्वारा रिटेन न किए जाने का फ़ैसला किया, सूची में साउथ अफ़्रीका के 300 खिलाड़ियों में प्रमुख हैं, उनके साथ T20 विश्व कप 2024 के उपविजेता खिलाड़ी अनरिख़ नॉर्खिए, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, तबरेज़ शम्सी और जेराल्ड कोएत्ज़ी भी शामिल हैं।