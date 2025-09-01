मैच (7)
UAE Tri-Series (1)
CPL (2)
BAN vs NL (1)
द हंड्रेड (पुरूष) (1)
ZIM vs SL (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
ख़बरें

SA20 की नीलामी में एंडरसन और शाकिब उपलब्ध

कुल 541 खिलाड़ियों ने SA20 के चौथे सीज़न के लिए होने वाली नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
01-Sep-2025 • 3 hrs ago
James Anderson celebrates dismissing Dawid Malan, Men's Hundred, Northern Superchargers vs Manchester Originals, Headingley, August 26, 2025

James Anderson ने लगभग 11 वर्षों बाद T20 cricket में वापसी की थी  •  Getty Images

इंग्लैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन 9 सितंबर को होने वाले SA20 2026 की नीलामी के लिए उपलब्ध 541 खिलाड़ियों में शामिल हैं।
नीलामी के लिए एंडरसन सहित इंग्लैंड के कुल 97 खिलाड़ी उपलब्ध हैं जिसमें मोईन अली, एलेक्स हेल्स और SA20 2025 फ़ाइनल के प्लेयर ऑफ़ द मैच टॉम एबेल शामिल हैं। एंडरसरन ने T20 ब्लास्ट में लैंकशायर के लिए खेलते हुए T20 क्रिकेट में 11 वर्षों बाद वापसी की थी, वहीं उन्होंने द हंड्रेड में मैनचेस्टर ऑरिजिनल्स के लिए आठ में से तीन मैच खेले।
ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान नीलामी के लिए उपलब्ध बांग्लादेश के 14 खिलाड़ियों में शामिल हैं।
डी'आर्की शॉर्ट और पीटर हत्ज़ोग्लू नीलामी सूची में शामिल केवल दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं क्योंकि BBL और SA20 एक साथ होने वाले हैं। नीलामी में 28 वेस्टइंडीज़ और 24 श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं, जबकि दीपेंद्र सिंह ऐरी नीलामी सूची में शामिल एकमात्र नेपाली खिलाड़ी हैं।
एडन मारक्रम, जिन्होंने सनराइज़र्स ईस्टर्न केप द्वारा रिटेन न किए जाने का फ़ैसला किया, सूची में साउथ अफ़्रीका के 300 खिलाड़ियों में प्रमुख हैं, उनके साथ T20 विश्व कप 2024 के उपविजेता खिलाड़ी अनरिख़ नॉर्खिए, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, तबरेज़ शम्सी और जेराल्ड कोएत्ज़ी भी शामिल हैं।
कुल 241 विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी अधिकतम 25 उपलब्ध स्थानों के लिए होगी, जबकि शेष 59 स्थानों के लिए 300 साउथ अफ़्रीकी खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रिटोरिया कैपिटल्स 32.5 मिलियन रैंड (लगभग 18.6 लाख अमेरिकी डॉलर) की सबसे बड़ी राशि के साथ नीलामी में उतरेगी। उनके पास 13 स्थान हैं, जिनमें से पांच विदेशी स्थान रिक्त हैं। MI केप टाउन के पास सबसे कम राशि 11.5 लाख रैंड (लगभग 6.5 लाख अमेरिकी डॉलर) है और 12 स्थान रिक्त हैं, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। छह टीमों में से प्रत्येक को अपनी 19 सदस्यीय टीम में कम से कम दो अंडर-23 खिलाड़ी भी चुनने होंगे।
James AndersonShakib Al HasanMustafizur RahmanDipendra Singh AireeSA20

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback