शाकिब अल हसन का T20 में अनोखा विश्व कीर्तिमान

शाकिब को पारी के 15वें ओवर में पहली बार आक्रमण पर लगाया गया, वह इस कीर्तिमान को तीसरी ही गेंद पर पूरा करने के क़रीब आ गए थे। जब डेडन सील्स ने बाउंड्री लाइन पर एक अच्छा कैच लपका लेकिन इस दौरान उनका पैर सीमा रेखा पर मौजूद कुशन को छू गया लिहाज़ा आउट की जगह अंपायर ने छह रन दिए।