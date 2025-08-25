शाकिब अल हसन का T20 में अनोखा विश्व कीर्तिमान
बांग्लादेश के इस ऑलराउंडर से पहले चार खिलाड़ियों ने T20 में 500 तो लिया था लेकिन साथ ही 7000 रन किसी ने नहीं बनाया
शाकिब अल हसन ने अपने करियर में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व कीर्तिमान बना डाला। शाकिब के नाम अब T20 में 500 विकेट हो गए हैं, साथ ही T20 में उन्होंने 7000 से ज़्यादा रन भी बनाए हैं। शाकिब T20 में 500 से ज़्यादा विकेट और 7000 से ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।
शाकिब ने ये अद्भूत कारनामा पेट्रियट्स बनाम फ़ाल्कंस के CPL 2025 मुक़ाबले के दौरान अंजाम दिया।
शाकिब को पारी के 15वें ओवर में पहली बार आक्रमण पर लगाया गया, वह इस कीर्तिमान को तीसरी ही गेंद पर पूरा करने के क़रीब आ गए थे। जब डेडन सील्स ने बाउंड्री लाइन पर एक अच्छा कैच लपका लेकिन इस दौरान उनका पैर सीमा रेखा पर मौजूद कुशन को छू गया लिहाज़ा आउट की जगह अंपायर ने छह रन दिए।
शाकिब ने उसी ओवर में एक और मौक़ा बनाया और इस बार कोई ग़लती नहीं हुई, उन्होंने अपनी ही गेंदबाज़ी पर मोहम्मद रिज़वान का कैच लपकते हुए T20 इतिहास में 500 विकेट लेने वाले सिर्फ़ पांचवें गेंदबाज़ बन गए। शाकिब ने अगले ओवर में दो और विकेट लेते हुए अपने आंकड़े को 502 तक पहुंचा दिया।
इस उपलब्धि के साथ, शाकिब T20 क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें राशिद ख़ान (660), ड्वेन ब्रावो (631), सुनील नरेन (590) और इमरान ताहिर (554) मौजूद हैं।
लेकिन शाकिब को बाक़ियों से अलग उनकी असाधारण ऑलराउंड क्षमता बनाती है। अब वह T20 इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7000 रन और 500 विकेट का डबल पूरा किया है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि के सबसे क़रीब पहुंचने वाले खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो थे, जिन्होंने अपने करियर का अंत 6970 रन और 631 विकेट के साथ किया था। आंद्रे रसेल भी 9361 रन के साथ 500 विकेट के आंकड़े के क़रीब खड़े हैं, फ़िलहाल उनके नाम 487 विकेट हैं।
शाकिब की विरासत को उनके T20 में नौ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवॉर्ड ने और भी ऊंचा किया है, जो किसी भी क्रिकेटर द्वारा सबसे ज़्यादा है। वह विराट कोहली (8) और वानिंदु हसरंगा (7) जैसे खिलाड़ियों से आगे हैं।
स्पिनरों में शाकिब से ज़्यादा T20 में किसी भी खिलाड़ी ने पांच विकेट हॉल नहीं लिए हैं। शाकिब ने यह उपलब्धि पांच बार हासिल की है। इस तरह वह लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, ताहिर और शाहीन शाह अफ़रीदी के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इस फ़ेहरिस्त में सबसे ऊपर जो डेविड वीज़ा (7) हैं।
नमूह शाह ESPNcricinfo में स्टैट्स ऐनेलिस्ट हैं।