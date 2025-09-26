हारिस रउफ़ पर ICC की आचार संहिता उल्लंघन के कारण लगा जुर्माना
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव जितना ही जुर्माना पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ पर भी लगाया गया है।
पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रउफ़ को 21 सितम्बर को भारत के ख़िलाफ़ सुपर फोर मैच में ICC आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। रउफ़ पर ICC मैच रेफ़री रिची रिचर्डसन ने मैच फ़ीस का 30% जुर्माना लगाया।
ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़रहान पर जुर्माना नहीं लगाया गया और रिचर्डसन ने केवल चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया।
दुबई में हुए एक विवादित मैच के दौरान, रउफ़ भारतीय फ़ैन्स की हूटिंग का जवाब देते हुए हाथ से "6-0" का इशारा करते और विमान गिराने की हरकतें करते देखे गए, जो इस साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष की ओर इशारा था। वहीं फ़रहान ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद गोली चलाने जैसी एक्टिंग की थी।
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी 30% जुर्माना लगाया गया, जब उन्हें ICC आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया, क्योंकि उन्होंने 14 सितम्बर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रुप मैच के बाद सैन्य संघर्ष की ओर इशारा करते हुए बयान दिए थे।
PCB ने सूर्यकुमार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि BCCI ने रउफ़ और फ़रहान के ख़िलाफ़। तीनों खिलाड़ियों ने आरोपों से इनकार किया था, जिसके चलते शुक्रवार को रिचर्डसन के साथ सुनवाई करनी पड़ी।
14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। टॉस के दौरान और मैच के बाद भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। यह मैच भारत ने सात विकेट से जीता था। सुपर फ़ोर मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला, ख़ासकर पाकिस्तान के गेंदबाज़ों और भारत के ओपनरों के बीच। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो "बिना किसी वजह हमारे ऊपर आ रहे थे।"
अब दोनों टीमें टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने-सामने होंगी, जब रविवार को दुबई में एशिया कप का फ़ाइनल खेला जाएगा।