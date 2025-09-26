हारिस रउफ़ पर ICC की आचार संहिता उल्लंघन के कारण लगा जुर्माना

PCB ने सूर्यकुमार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि BCCI ने रउफ़ और फ़रहान के ख़िलाफ़। तीनों खिलाड़ियों ने आरोपों से इनकार किया था, जिसके चलते शुक्रवार को रिचर्डसन के साथ सुनवाई करनी पड़ी।

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। टॉस के दौरान और मैच के बाद भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। यह मैच भारत ने सात विकेट से जीता था। सुपर फ़ोर मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला, ख़ासकर पाकिस्तान के गेंदबाज़ों और भारत के ओपनरों के बीच। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो "बिना किसी वजह हमारे ऊपर आ रहे थे।"