रो-को के लिए इंतज़ार ख़त्म, थोड़ा भावुक होना तो बनता है

अगर आप क्रिकेट को सिर्फ़ क्रिकेट के लिए फॉलो करते हैं, तो आपने इन्हें बहुत मिस किया होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो खिलाड़ियों की छुट्टियों की तस्वीरें, ट्रेनिंग फ़ोटो या यह भरोसा ढूंढते हैं कि वे अब भी "मायने रखते हैं", तो आपकी खुराक पूरी हो चुकी होगी।

लेकिन इस बार, चलिए सोशल मीडिया को भूल जाइए, उन प्रमोशनल "कॉन्टेंट" को भी जो बताते हैं कि वे 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को भूल जाइए जो आपको निंदक बनाती हैं। क्योंकि यह सब उससे बड़ा है। पीआर, फैन वॉर्स और छोटी-छोटी बहसों से भी।

हम उनके लुक, फ़िटनेस और बल्लेबाज़ी में बदलाव ढूंढेंगे। यह समझने के लिए कि इतने समय में वह क्या कर रहे थे। पिछले एक दशक में, कोविड को छोड़ दें तो वह इतने लंबे समय तक कभी नहीं गायब रहे। एक दशक से ज़्यादा वक्त तक हमारा और उनका समय एक-दूसरे से जुड़ा रहा है। हमने उन्हें अपने घंटे दिए, उन्होंने हमें अपने दिए।

ये दोनों नाम बहुत बड़े हैं कोहली और रोहित। "रो-को" यही टैगलाइन अब हर जगह इस सीरीज़ को बेच रही है। एक समय था जब मीडिया ने उन्हें राइवल बताकर जोड़ा था, लेकिन अब देखिए दोनों एक साथ चुने जाते है। एक को कप्तान बनाया जाता है तो दूसरे को छोड़ना संभव नहीं होता। साथ में ख़िताब जीतते हैं, साथ में संन्यास लेते हैं। उनके टेस्ट करियर एक ही सीरीज़ में समाप्त होते हैं। अब उनके "फ़ैन आर्मी" भी एकजुट हैं, टीम मैनेजमेंट के खिलाफ़।

टीम मैनेजमेंट में अब एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जो इन दोनों से बहुत कुछ पा चुका है। कोहली, शुभमन गिल के लिए हमेशा एक पैमाना रहे हैं। गिल बचपन में उनकी उम्र में कोहली के स्कोर देख कर खुद को तौलते थे। रोहित के नए रूप एक आक्रामक ओपनर ने गिल को भी वनडे में एक शांत, जोख़िमरहित भूमिका निभाने का मौक़ा दिया।

अब वही गिल यह तय करेंगे कि क्या उनके टेस्ट पार्टनर यशस्वी जायसवाल भविष्य के लिए उनसे ज़्यादा बेहतर विकल्प हैं। सिर्फ़ इस सीरीज़ में नहीं, बल्कि आने वाले दो सालों के लिए भी। उन्हें यह भी देखना होगा कि "रो-को" टैग अब भी सही है या नहीं। ख़ासकर जब इसका फ़ायदा शायद कभी कोहली को ज़्यादा मिला हो।