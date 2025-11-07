Matches (33)
Hong Kong vs Sri Lanka, Pool D at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result

RESULT
Pool D, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Sri Lanka FlagSri Lanka
79/5
Hong Kong FlagHong Kong
(T:80) 80/2

Hong Kong won by 4 wickets

Player Of The Match
1/12 & 44*
aizaz-khan
Scorecard summary
Sri Lanka 79/5(6 overs)
1st INNINGS
Thanuka Dabare
26 (10)
Nasrulla Rana
2/4 (1)
Nimesh Vimukthi
20* (4)
Ehsan Khan
1/13 (2)
Hong Kong 80/2(3.4 overs)
1st INNINGS
Aizaz Khan
44* (10)
Dhananjaya Lakshan
2/17 (1)
Yasim Murtaza
26* (8)
Lahiru Dilshan
0/9 (0.4)
3.4
6
Dilshan to Aizaz Khan, SIX runs
3.3
1
Dilshan to Yasim Murtaza, 1 run
3.2
1
Dilshan to Aizaz Khan, 1 run
3.1
1
Dilshan to Yasim Murtaza, 1 run
end of over 330 runs
HKG: 71/2CRR: 23.66 
Aizaz Khan37 (8b 3x4 4x6)
Yasim Murtaza24 (6b 1x4 3x6)
Tharindu Ratnayake 1-0-30-0
Lahiru Samarakoon 1-0-24-0
2.6
6
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, SIX runs
2.5
4
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, FOUR runs
2.4
4
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, FOUR runs
2.3
6
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, SIX runs
2.2
4
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, FOUR runs
2.1
6
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, SIX runs
end of over 224 runs
HKG: 41/2CRR: 20.50 
Yasim Murtaza24 (6b 1x4 3x6)
Aizaz Khan7 (2b 1x6)
Lahiru Samarakoon 1-0-24-0
Dhananjaya Lakshan 1-0-17-2
1.6
6
Samarakoon to Yasim Murtaza, SIX runs
1.5
6
Samarakoon to Yasim Murtaza, SIX runs
1.4
4
Samarakoon to Yasim Murtaza, FOUR runs
1.3
6
Samarakoon to Yasim Murtaza, SIX runs
1.2
1
Samarakoon to Aizaz Khan, 1 run
1.1
1
Samarakoon to Yasim Murtaza, 1 run
end of over 117 runs • 2 wickets
HKG: 17/2CRR: 17.00 
Aizaz Khan6 (1b 1x6)
Yasim Murtaza1 (1b)
Dhananjaya Lakshan 1-0-17-2
0.6
6
Lakshan to Aizaz Khan, SIX runs
0.5
W
Lakshan to Nizakat Khan, OUT
Nizakat Khan b Lakshan 10 (3b 1x4 1x6) SR: 333.33
0.4
6
Lakshan to Nizakat Khan, SIX runs
0.3
4
Lakshan to Nizakat Khan, FOUR runs
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossHong Kong, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sideSri Lanka 6 (6 batting, 6 fielding); Hong Kong 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Hong Kong
Aizaz Khan
Match days7 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
Niaz Ali
Hong Kong
Shelton J D'Cruz
TV Umpire
Hong Kong
Renee Montgomery
Reserve Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
PointsHong Kong 2, Sri Lanka 0
Hong Kong Innings
Player NameRB
Babar Hayat
caught01
Nizakat Khan
bowled103
Yasim Murtaza
not out268
Aizaz Khan
not out4410
Total80(2 wkts; 3.4 ovs)
Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
