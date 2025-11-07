Matches (33)
Hong Kong vs Sri Lanka, Pool D at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result
RESULT
Pool D, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Scorecard summary
Sri Lanka • 79/5(6 overs)1st INNINGS
26 (10)
2/4 (1)
20* (4)
1/13 (2)
Hong Kong • 80/2(3.4 overs)1st INNINGS
44* (10)
2/17 (1)
26* (8)
0/9 (0.4)
3.4
6
Dilshan to Aizaz Khan, SIX runs
3.3
1
Dilshan to Yasim Murtaza, 1 run
3.2
1
Dilshan to Aizaz Khan, 1 run
3.1
1
Dilshan to Yasim Murtaza, 1 run
end of over 330 runs
HKG: 71/2CRR: 23.66
Aizaz Khan37 (8b 3x4 4x6)
Yasim Murtaza24 (6b 1x4 3x6)
Tharindu Ratnayake 1-0-30-0
Lahiru Samarakoon 1-0-24-0
2.6
6
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, SIX runs
2.5
4
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, FOUR runs
2.4
4
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, FOUR runs
2.3
6
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, SIX runs
2.2
4
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, FOUR runs
2.1
6
Tharindu Ratnayake to Aizaz Khan, SIX runs
end of over 224 runs
HKG: 41/2CRR: 20.50
Yasim Murtaza24 (6b 1x4 3x6)
Aizaz Khan7 (2b 1x6)
Lahiru Samarakoon 1-0-24-0
Dhananjaya Lakshan 1-0-17-2
1.6
6
Samarakoon to Yasim Murtaza, SIX runs
1.5
6
Samarakoon to Yasim Murtaza, SIX runs
1.4
4
Samarakoon to Yasim Murtaza, FOUR runs
1.3
6
Samarakoon to Yasim Murtaza, SIX runs
1.2
1
Samarakoon to Aizaz Khan, 1 run
1.1
1
Samarakoon to Yasim Murtaza, 1 run
end of over 117 runs • 2 wickets
HKG: 17/2CRR: 17.00
Aizaz Khan6 (1b 1x6)
Yasim Murtaza1 (1b)
Dhananjaya Lakshan 1-0-17-2
0.6
6
Lakshan to Aizaz Khan, SIX runs
0.5
W
Lakshan to Nizakat Khan, OUT
Nizakat Khan b Lakshan 10 (3b 1x4 1x6) SR: 333.33
0.4
6
Lakshan to Nizakat Khan, SIX runs
0.3
4
Lakshan to Nizakat Khan, FOUR runs
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Hong Kong, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Sri Lanka 6 (6 batting, 6 fielding); Hong Kong 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|7 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Hong Kong 2, Sri Lanka 0
Hong Kong Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|0
|1
|bowled
|10
|3
|not out
|26
|8
|not out
|44
|10
|Total
|80(2 wkts; 3.4 ovs)
<1 / 3>