सेमीफ़ाइनल का समीकरण : दो स्थान के लिए छह टीमों में भिड़ंत

भारत - 4 मैच, 2 जीत, 4 अंक

भारत ने इस विश्व कप की शुरुआत दो लगातार जीत के साथ की लेकिन विशाखापटनम में अगले दो मुक़ाबलों में मिली हार ने 2013 के घर में खेले गए विश्व कप की कड़वी यादों को ताज़ा कर दिया जिसमें भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था।

अगर भारत अपने तीनों शेष मुक़ाबले जीत लेता है तो वह अपने दम पर सेमीफ़ाइनल में पहुंचेगा। अगर गतविजेता पहले स्थान पर अंक तालिका को समाप्त करते हैं तब ऐसी स्थिति में भारत सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने से भी बच सकता है।

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भारत का मुक़ाबला उनके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है अगर वह न्यूज़ीलैंड को हराने के साथ ही इंग्लैंड और बांग्लादेश में से एक को हरा दें। इस स्थिति में आठ अंकों के साथ वह सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर जाएंगे।

अगर भारत अपने शेष तीन में से कम से कम दो मुक़ाबले जीतने में असमर्थ रहता है तो उन्हें अन्य नतीजों पर निर्भर रहना होगा। अगर भारत यहां से सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत दर्ज करता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर हो। क्योंकि अगर बांग्लादेश भारत और श्रीलंका को हरा देता है तो वह भी ग्रुप स्टेज को छह अंकों के साथ समाप्त कर सकते हैं।

न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका या पाकिस्तान में से कोई एक छह अंकों के साथ अंक तालिका समाप्त कर सकता है लेकिन भारत जीते हुए मैचों की संख्या में आगे होगा।

अगर भारत यहां से सिर्फ़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीत हासिल करता है तो उन्हें यह उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड को हरा दे।

इंग्लैंड - 4 मैच, 3 जीत, 7 अंक

इंग्लैंड को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बारिश से प्रभावित मैच में एक अंक मिल गया। वह ऑस्ट्रेलिया की तरह ही इस टूर्नामेंट में अब तक अपराजित हैं। हालांकि इंग्लैंड पर भी विश्व कप से बाहर होने का ख़तरा मंडरा रहा है।

शेष तीन मुक़ाबलों में से एक जीत इंग्लैंड के सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए काफ़ी होगी लेकिन उन्हें यह मुक़ाबले भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने हैं। अगर इंग्लैंड सात अंकों के साथ ग्रुप स्टेज समाप्त करता है तो उन्हें यह उम्मीद करनी होगी कि भारत या न्यूज़ीलैंड में से कोई टीम सात अंकों के आगे न जाए। इसका मतलब है इस स्थिति के लिए दोनों टीमों को एक मैच से अधिक नहीं जीतना होगा (एक मैच बारिश से धुलना इंग्लैंड के लिए स्वीकार्य होगा)।

आठों टीमों में इस समय सबसे बेहतर नेट रन रेट इंग्लैंड का ही है, ऐसे में वह इसकी मदद से सात अंकों के साथ भी सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। अगर भारत भी सात अंक प्राप्त करता है तो उन्हें भारत के मुक़ाबले 140 रन आगे रहना होगा जबकि न्यूज़ीलैंड की तुलना में उनके खाते में अधिक जीत होना ज़रूरी होगा।

न्यूज़ीलैंड - 5 मैच, 1 जीत, 5 अंक

अंतिम दोनों मैच में जीत न्यूज़ीलैंड को सेमीफ़ाइनल की दावेदारी पेश करने में मदद करेगी लेकिन इसके लिए भी उन्हें यह उम्मीद करनी होगी कि एक या दो अन्य नतीजे उनके पक्ष में जाएं। उन्हें यह उम्मीद करनी होगी कि या तो भारत, इंग्लैंड या बांग्लादेश में से किसी एक के ख़िलाफ़ हारे या फिर इंग्लैंड भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों से हार जाए।

अगर न्यूज़ीलैंड भारत के ख़िलाफ़ हार जाता है तो वह टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारत के ख़िलाफ़ जीत दर्ज करने की स्थिति में उसे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हार झेलना मंज़ूर हो सकता है। बशर्ते भारत, इंग्लैंड और बांग्लादेश दोनों के ख़िलाफ़ हार जाए। वहीं इंग्लैंड को यह भी उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश श्रीलंका से हार जाए।

बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को हराने की स्थिति में श्रीलंका छह अंकों के साथ ग्रुप स्टेज समाप्त कर सकता है और अगर पाकिस्तान श्रीलंका और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ जीत दर्ज करता है तो वह भी छह अंकों के साथ ग्रुप स्टेज समाप्त कर सकता है। लेकिन न्यूज़ीलैंड के पास बेहतर नेट रन रेट है। वह श्रीलंका से नेट रन रेट के मामले में लगभग 200 रन जबकि पाकिस्तान से लगभग 250 रन आगे है।

बांग्लादेश और पाकिस्तान विश्व कप में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं • ICC/Getty Images

बांग्लादेश - 5 मैच, 1 जीत, 2 अंक

बांग्लादेश अपने पहले पांच मुक़ाबलों में से तीन मैच जीत सकता था लेकिन उन्हें इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ क़िस्मत और ख़राब फ़ील्डिंग की मार झेलनी पड़ी। हालांकि उनके पास अभी भी मुश्किल ही सही लेकिन सेमीफ़ाइनल में पहुंचने का मौक़ा है अगर वह भारत और श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपने अगले दोनों मुक़ाबले जीत जाएं।

हालांकि उसी समय उन्हें यह भी उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों को पटखनी दे दे। ऐसी स्थिति में अगर न्यूज़ीलैंड भारत के ख़िलाफ़ जीत हासिल कर छह अंक प्राप्त भी कर लेता तब भी बांग्लादेश अधिक मुक़ाबले जीतने के आधार पर सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर जाएगा।

अगर भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों छह अंकों पर समाप्त करते हैं तो उन्हें अपने अंतिम दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे क्योंकि भारत के मुक़ाबले वह नेट रन रेट में काफ़ी पीछे हैं। वह इस समय भारत से 300 से अधिक रनों से पीछे हैं।

श्रीलंका और पाकिस्तान - 5 मैच, 0 जीत, 2 अंक

ख़राब मौसम के चलते अपने सात में से छह मैच कोलंबो में खेले जाने का फ़ायदा श्रीलंका नहीं उठा पाई। पाकिस्तान के पास भी पांच मुक़ाबलों में दो ही अंक हैं। भले ही दोनों टीमें अब तक एक भी मैच न जीती हों लेकिन दोनों ही टीमें सेमीफ़ाइनल की दौड़ में बरक़रार हैं।

श्रीलंका को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ख़िलाफ़ दोनों मुक़ाबले जीतने होंगे साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद करनी होगी कि भारत अपने तीनों शेष मुक़ाबले हार जाए। इसके साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद करनी होगी कि अंतिम लीग मुक़ाबले में इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड को शिकस्त दे दे।

ऊपर वर्णित समीकरण के लिहाज़ से श्रीलंका का न्यूज़ीलैंड के साथ छह अंकों पर टाई होगा लेकिन अगर वह अपने शेष मुक़ाबलों में बड़े अंतर से जीत दर्ज नहीं करते हैं तो वह नेट रन रेट के मामले में न्यूज़ीलैंड से पीछे होंगे।