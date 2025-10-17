भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से बाहर हुए ग्रीन, लाबुशेन को मिला मौक़ा

ग्रीन ने अभी-अभी प्रतिस्पर्धी गेंदबाज़ी पर वापसी की थी। उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20I दौरा छोड़ा था और पिछले हफ्ते पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यू साउथ वेल्स के ख़िलाफ़ शील्ड में खेले थे। वह मैच में आठ ओवर गेंदबाज़ी करने वाले थे लेकिन केवल चार ओवर ही कर पाए और एक विकेट लिया, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ़ ने उन्हें लगातार दिनों में गेंदबाज़ी की अनुमति नहीं दी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में पर्याप्त बल्लेबाज़ी नहीं कर पाया और चार-ओवर स्पेल के बीच एक दिन का पर्याप्त आराम नहीं मिल सका।

पहले दो वनडे में वह शायद गेंदबाज़ी नहीं करने वाले थे, लेकिन शील्ड के राउंड तीन (जो 28 अक्टूबर से शुरू होता है) में अधिक ओवर गेंदबाज़ी करने की तैयारी में वह अपना लोड बढ़ा रहे थे। उन्हें तीसरे और अंतिम वनडे में आराम देने की योजना थी और बाद की T20 सीरीज़ से भी उन्हें बाहर रखा जाना था ताकि वह शील्ड के तीसरे और चौथे राउंड में खेलकर ऐशेज़ की तैयारी कर सकें।

ग्रीन अब एक छोटी रिहैब अवधि से गुजरेंगे और आशा की जा रही है कि वह 11 दिन बाद WACA में शुरू होने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शील्ड मैच में अभी भी खेल और गेंदबाज़ी कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह चोट चिंता का विषय है क्योंकि टीम ऐशेज़ से पहले ग्रीन के पूरी तरह फ़िट होकर बिना किसी प्रतिबंध के गेंदबाज़ी करने की उम्मीद कर रही थी। टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की फ़िटनेस को लेकर भी संशय बना हुआ है। उन्होंने इस हफ़्ते कहा था कि 21 नवंबर को पर्थ में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में खेलने की संभावना कम है।