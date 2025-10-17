मैच (26)
भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से बाहर हुए ग्रीन, लाबुशेन को मिला मौक़ा

साइड सॉरनेस के कारण पूरी वनडे सीरीज़ में नहीं खेलेंगे ग्रीन, घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का लाबुशेन को मिला फल

Alex Malcolm
एलेक्स मैल्कम
17-Oct-2025 • 3 hrs ago
Cameron Green made his maiden ODI hundred from just 47 balls, Australia vs South Africa, 3rd ODI, Mackay, August 24, 2025

Cameron Green नहीं खेल पाएंगे भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़  •  Getty Images

ऑस्ट्रेलिया को भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ की शुरूआत से पहले एक बड़ा लगा है। कैमरन ग्रीन लो-ग्रेड साइड सॉरनेस के कारण वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। इसका आगामी ऐशेज़ सीरीज़ पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
ग्रीन को शुक्रवार को पूरी सीरीज़ के लिए बाहर घोषित किया गया और उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया। लाबुशेन शील्ड के मैच पूरा करने के बाद शनिवार रात एडिलेड से पर्थ के लिए उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया के दल से जुड़ेंगे ताकि रविवार को होने वाले पहले वनडे से पहले टीम के साथ हो सकें।
ग्रीन ने अभी-अभी प्रतिस्पर्धी गेंदबाज़ी पर वापसी की थी। उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20I दौरा छोड़ा था और पिछले हफ्ते पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यू साउथ वेल्स के ख़िलाफ़ शील्ड में खेले थे। वह मैच में आठ ओवर गेंदबाज़ी करने वाले थे लेकिन केवल चार ओवर ही कर पाए और एक विकेट लिया, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ़ ने उन्हें लगातार दिनों में गेंदबाज़ी की अनुमति नहीं दी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में पर्याप्त बल्लेबाज़ी नहीं कर पाया और चार-ओवर स्पेल के बीच एक दिन का पर्याप्त आराम नहीं मिल सका।
पहले दो वनडे में वह शायद गेंदबाज़ी नहीं करने वाले थे, लेकिन शील्ड के राउंड तीन (जो 28 अक्टूबर से शुरू होता है) में अधिक ओवर गेंदबाज़ी करने की तैयारी में वह अपना लोड बढ़ा रहे थे। उन्हें तीसरे और अंतिम वनडे में आराम देने की योजना थी और बाद की T20 सीरीज़ से भी उन्हें बाहर रखा जाना था ताकि वह शील्ड के तीसरे और चौथे राउंड में खेलकर ऐशेज़ की तैयारी कर सकें।
ग्रीन अब एक छोटी रिहैब अवधि से गुजरेंगे और आशा की जा रही है कि वह 11 दिन बाद WACA में शुरू होने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शील्ड मैच में अभी भी खेल और गेंदबाज़ी कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह चोट चिंता का विषय है क्योंकि टीम ऐशेज़ से पहले ग्रीन के पूरी तरह फ़िट होकर बिना किसी प्रतिबंध के गेंदबाज़ी करने की उम्मीद कर रही थी। टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की फ़िटनेस को लेकर भी संशय बना हुआ है। उन्होंने इस हफ़्ते कहा था कि 21 नवंबर को पर्थ में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में खेलने की संभावना कम है।
ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर भी इस समय चोट से जूझ रहे हैं। उन्होंने दो हफ़्ते पहले ट्रेनिंग के दौरान टखना मोड़ लिया था और इस कारण तस्मानिया के शुरुआती दो शील्ड मैचों में नहीं खेले। हालांकि, समझा जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके मामले में एहतियात बरती है और वे 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले तस्मानिया के अगले शील्ड मैच के लिए फ़िट रहेंगे।
ग्रीन की चोट ने ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम को एक और मुख्य खिलाड़ी से वंचित कर दिया है। उन्होंने अगस्त में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया के पिछले वनडे में 55 गेंदों पर नाबाद 118 रन बनाए थे। विश्व कप विजेता कप्तान कमिंस पूरी सीरीज़ से बाहर हैं, जबकि विकेटकीपर जॉश इंग्लिस पिंडली में खिंचाव के कारण शुरुआती दो वनडे नहीं खेल पाएंगे। ऐडम ज़ैम्पा अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रहने के लिए पर्थ वनडे से बाहर हैं। वहीं, एलेक्स केरी, जो आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया की वनडे इलेवन का लगातार हिस्सा होते हैं ने भी पर्थ वनडे से पहले ऐशेज़ की तैयारी के तहत साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच एडिलेड में होने वाले शील्ड मैच को प्राथमिकता दी है।
लाबुशेन को वनडे टीम में फिर से बुलाया गया है, जबकि वह उसी मैच में खेले थे जिसमें केरी भी थे। उन्होंने उस मुक़ाबले में 159 रन बनाए। पांच घरेलू पारियों में उनका यह चौथा शतक था। भारत सीरीज़ से पहले उन्हें वनडे टीम से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था क्योंकि पिछले 12 महीनों में उनका प्रदर्शन फीका रहा था। हालांकि, वह इस सीज़न में क्वींसलैंड के लिए वनडे कप में शानदार फॉर्म में हैं, जहां उन्होंने विक्टोरिया के ख़िलाफ़ 118 गेंदों पर 130 और तस्मानिया के ख़िलाफ़ 91 गेंदों पर 105 रन बनाए हैं।
एलेक्स मैल्कम ESPNcricinfo में एसोसिएट एडिटर हैं

