क्रॉस बॉर्डर घटनाओं के बाद अफ़ग़ानिस्तान ने वापस लिया पाकिस्तान ट्राई-सीरीज़ से नाम

अफ़ग़ानिस्तान ने देश के उर्गून ज़िले में सीमा पार से हुए हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई-सीरीज़ से अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाला यह T20I टूर्नामेंट पिछले महीने PCB द्वारा तय किया गया था और यह रावलपिंडी तथा लाहौर में 17 से 29 नवंबर के बीच खेला जाना तय था।

ACB ने एक्स X पर एक पोस्ट में दावा किया कि इस हमले में कई जानें गई हैं, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल थे जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना में एक दोस्ताना मैच खेलने के बाद घर लौट रहे थे। बयान में कहा गया, "ACB इसे अफ़ग़ानिस्तान के खेल समुदाय, इसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ा नुक़सान मानता है।"

इसे एक "दुःखद घटना" बताते हुए, ACB ने कहा कि "पीड़ितों के प्रति सम्मान दर्शाने के तौर पर" यह फ़ैसला लिया गया है कि वे "आगामी ट्राई-नेशन सीरीज़ से नाम वापस ले लेंगे।"

यह टूर्नामेंट इस साल अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने वाली दूसरी ट्राई-सीरीज़ होती, जो एशिया कप से पहले अगस्त में उनकी मुलाक़ात के बाद होने वाली थी। बहरहाल यह पाकिस्तान की ज़मीन पर उनकी पहली सीरीज़ होने वाली थी। अफ़ग़ानिस्तान ने इससे पहले देश में 2023 एशिया कप और इस साल चैंपियंस ट्रॉफ़ी में खेला था, लेकिन मेज़बान देश के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं खेला था।