भारत के ख़िलाफ़ पहले मैच में वनडे डेब्यू कर सकते हैं रेनशॉ
जानें पर्थ में होने वाले पहले वनडे की पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की शुरूआत रविवार से पर्थ में होगी। नए कप्तान शुभमन गिल के अंडर टीम पहला वनडे खेलने के लिए तैयार हैं। दो दिग्गज़ रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। भारत मार्च के बाद पहली बार इस प्रारूप में खेलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना ही इस मैच और सीरीज़ में खेलने वाला है। मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे और उन्हें भारत से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। आइए जानते हैं इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है और साथ ही पिच कैसी होने वाली है।
टीम न्यूज़/संभावित XI
मैट रेनशॉ और मिच ओवेन मिडल ऑर्डर में अपना वनडे डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, जबकि जॉश फ़िलिपे 2021 के बाद पहली बार वनडे खेलेंगे और यह उनका पहला मैच विकेटकीपर के रूप में होगा। मार्श ने कहा कि वह पूरी तरह से पेस अटैक नहीं उतारेंगे जिसका मतलब है कि ऐडम ज़ैम्पा को कवर कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुनमन पहली बार घरेलू मैदान पर खेलेंगे।
ऑस्ट्रेलिया XI (संभावित): 1 ट्रैविस हेड, 2 मिचेल मार्श (कप्तान), 3 मैट शॉर्ट, 4 मैट रेनशॉ, 5 जॉश फ़िलिपे (विकेटकीपर), 6 मिच ओवेन, 7 कूपर कॉनली, 8 मिचेल स्टार्क, 9 नेथन एलिस, 10 मैथ्यू कुनमन, 11 जॉश हेज़लवुड
भारत को यह विचार करना होगा कि नंबर 8 पर कौन बल्लेबाज़ या ऑलराउंडर फिट बैठता है और क्या वे वॉशिंगटन सुंदर की अतिरिक्त बल्लेबाज़ी चाहते हैं। टीम का पिछला वनडे मार्च में हुआ था, लेकिन शीर्ष छह बल्लेबाज़ वही रहने की संभावना है जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल में थे।
भारत XI (संभावित): 1 रोहित शर्मा, 2 शुभमन गिल (कप्तान), 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 अक्षर पटेल, 7 नीतीश रेड्डी, 8 वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह
पिच और परिस्थितियां
हालांकि यह आंकड़ा छोटा है छह वर्षों में खेले गए सिर्फ़ तीन वनडे मैच फिर भी ऑप्टस स्टेडियम को अब तक अपेक्षाकृत लो-स्कोरिंग वनडे स्थल माना गया है। ऑस्ट्रेलिया यहां अपने पिछले दो मुक़ाबलों में 152 और 140 रन पर सिमट चुकी है। ड्रॉप-इन पिचों पर आमतौर पर सभी गेंदबाज़ों को कुछ न कुछ मदद मिलती है। हालांकि इस मैदान पर पिछले सीज़न के बाद यह पहला मैच होगा। मौसम बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है क्योंकि दिन में बारिश की संभावना जताई गई है।