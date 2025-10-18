भारत के ख़िलाफ़ पहले मैच में वनडे डेब्यू कर सकते हैं रेनशॉ

टीम न्यूज़/संभावित XI

ऑस्ट्रेलिया XI (संभावित): 1 ट्रैविस हेड, 2 मिचेल मार्श (कप्तान), 3 मैट शॉर्ट, 4 मैट रेनशॉ, 5 जॉश फ़िलिपे (विकेटकीपर), 6 मिच ओवेन, 7 कूपर कॉनली, 8 मिचेल स्टार्क, 9 नेथन एलिस, 10 मैथ्यू कुनमन, 11 जॉश हेज़लवुड

भारत को यह विचार करना होगा कि नंबर 8 पर कौन बल्लेबाज़ या ऑलराउंडर फिट बैठता है और क्या वे वॉशिंगटन सुंदर की अतिरिक्त बल्लेबाज़ी चाहते हैं। टीम का पिछला वनडे मार्च में हुआ था, लेकिन शीर्ष छह बल्लेबाज़ वही रहने की संभावना है जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल में थे।

भारत XI (संभावित): 1 रोहित शर्मा, 2 शुभमन गिल (कप्तान), 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 अक्षर पटेल, 7 नीतीश रेड्डी, 8 वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह