अक्षर पटेल: बदलाव के दौर में गिल को रोहित-विराट का साथ मिल रहा है

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी टेस्ट कप्तानी की शुरुआत शानदार अंदाज़ में करने और 754 रन (औसत 75.40) बनाकर सीरीज़ के सबसे सफल बल्लेबाज़ बनने के बाद, गिल अचानक भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा बन गए हैं।

हालांकि उनके पूर्ववर्ती, ख़ासकर कोहली अभी भी सुर्खियों के केंद्र में रहते हैं। इसका अंदाज़ा पर्थ में मीडिया की भारी मौजूदगी और ओप्टस स्टेडियम में जुटे फ़ैंस से लगाया जा सकता था, जो उनके हर मूवमेंट को फ़ॉलो कर रहे थे।

पिछले एक दशक तक विराट और रोहित ने जिस शानदार तरीक़े से टीम को संभाला, उनके रहते हुए अब यह कमान शुभमन गिल को सौंपना, बदलाव का कितना ख़ूबसूरत संतुलन है। उनकी मौजूदगी गिल के लिए एक छांव की तरह है। इससे शुभमन पर से काफ़ी दबाव हट जाएगा। वह अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में बड़े आराम से कप्तानी की नई भूमिका में ढल पाएंगे। और इसी सहजता के साथ, भारत 2027 वर्ल्ड कप के बड़े सफ़र का पहला क़दम उठा रहा है।

भाई, विराट भाई और बाक़ी सब यहां हैं। यह एक ट्रांज़िशन प्रोसेस का हिस्सा है। टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं और अगर युवा उनके साथ खेलते हैं तो वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ख़ासकर उन्हें यह सीखने को मिलेगा कि इस स्तर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने पर्थ में पत्रकारों से कहा, "ये शुभमन के लिए भी बेहतरीन अनुभव है। रोहित, विराटऔर बाक़ी सब यहां हैं। यह एक ट्रांज़िशन प्रोसेस का हिस्सा है। टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं और अगर युवा उनके साथ खेलते हैं तो वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ख़ासकर उन्हें यह सीखने को मिलेगा कि इस स्तर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है।

"ये बहुत अच्छा है कि रोहित भाई और विराट भाई यहां हैं और शुभमन कप्तानी कर रहे हैं। इससे शुभमन की कप्तान के तौर पर ग्रोथ में मदद मिलेगी। अगर युवा और अनुभवी साथ खेलें तो टीम के लिए फ़ायदा है।"

नेट्स में हमेशा की तरह कोहली काफ़ी गंभीर दिखे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दौरे के शुरुआती दिनों में वे असामान्य रूप से थोड़े मज़ाकिया मूड में भी नज़र आए।

शुक्रवार को 40 मिनट की नेट प्रैक्टिस के बाद कोहली टीम के कई साथियों के साथ मज़ाक-मस्ती करते दिखे । इस तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में सभी की नज़रें रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर होंगी, जो शायद ऑस्ट्रेलियाई सरज़मीं पर उनका आख़िरी वनडे दौरा होगा।

शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर घरेलू ज़मीन पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीती • ICC/Getty Images

"अगर आप उनकी फ़ॉर्म देखो और उन्होंने जिस तरह से तैयारी की है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उनके प्रदर्शन में कोई कमी आएगी। BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में उन्होंने बहुत पसीना बहाया है और प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं। वह पूरी तरह तैयार हैं।"

"वह अभ्यास सत्रों में अच्छे टच में लग रहे हैं। और अगर आप फ़िटनेस की बात करें तो सभी ने अपने फ़िटनेस टेस्ट पास किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" यह सीरीज़ गिल (26) के लिए मौक़ा है कि वे टीम को अपने हिसाब से ढालना शुरू करें और वनडे टीम पर अपनी छाप छोड़ें। वहीं 31 वर्षीय अक्षर अपनी बहुमुखी क्षमता के कारण एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं।

रवींद्र जाडेजा की जगह चुने जाने के बाद उन पर इस दौरे के दौरान अच्छे प्रदर्शन का दबाव रहेगा, जहां वे नंबर 5 पर बल्लेबाज़ी करने और हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में भारत के प्रमुख ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले हैं।

अक्षर ने कहा, "मैं इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। एशिया कप में मैंने बल्ले और गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं।"