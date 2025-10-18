मैच (29)
ख़बरें

बारिश की आशंका के बीच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भारतीय टीम में क्या होंगे बदलाव?

पिच से मिल सकती है स्पिनरों को मदद, मैच पर बारिश की मार भी पड़ने की संभावना

Daya Sagar
दया सागर
18-Oct-2025 • 1 hr ago
Richa Ghosh, Smriti Mandhana and Deepti Sharma at the training session, India vs England, Women's ODI World Cup, Indore, October 17, 2025

भारत और इंग्लैंड के मैच में बारिश होने के भी आसार हैं  •  ICC/Getty Images

इंदौर में होने वाले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के लिए भारतीय टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लगातार दो हार के बाद भारतीय टीम अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव ज़रूर लाना चाहेगी। एक तो उनको छठे गेंदबाज़ की कमी लगातार खल रही है, ऐसे में क्या वे एक और विशेषज्ञ गेंदबाज़ के साथ उतरेंगी, यह एक अहम सवाल है। हालांकि इससे उनको अपनी बल्लेबाज़ी सो थोड़ा समझौता करना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पिछले मैच में पूरा 50 ओवर खेले ही ऑलआउट हो गई थी।
ऐसे में अगर वे अपनी गेंदबाज़ी को मज़बूत करते हैं और एक और विशेषज्ञ गेंदबाज़ खिलाते हैं, तो उनका बल्लेबाज़ी क्रम कमज़ोर हो सकता है। इस विश्व कप में अभी तक उनके सबसे अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर ने सिर्फ़ एक मैच खेला है। वह भी तब, जब अमनजोत कौर कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के दौरान बीमार थीं।
कौर ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच में गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन तो किया था, लेकिन अगले दो मैचों में उन्होंने छह से ऊपर की इकॉनमी से रन दिए और बल्ले से भी वह योगदान नहीं दे पाईं। ऐसे में हो सकता है कि रेणुका इस मैच में खेलती हुईं दिखें। उन्होंने मैच से दो दिन पहले जमकर अभ्यास किया, जबकि कौर अभ्यास सत्र से नदारद नज़र आईं।
वहीं बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों को मज़बूती देने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी की जगह राधा यादव भारतीय एकादश में शामिल हों। उन्होंने इस विश्व कप में एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन वह गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी योगदान दे सकती हैं। हालांकि चरणी ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पिछले मैच में तीन विकेट लेकर इस संभावना को एकदम क्षीण कर दिया है।
वहीं भारत की बल्लेबाज़ी पर भले ही सवाल है, लेकिन उनके पास 15-सदस्यीय दल में उमा छेत्री के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज़ नहीं है। ऐसे में बहुत ही कम संभावना है कि भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम में कोई बदलाव होगा।
भारत संभावित एकादश: स्मृति मांधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमाह रॉड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर/रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी/राधा यादव
पिछले मैच में तबियत ख़राब होने के कारण सोफ़ी एकलस्टन एकादश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से फ़िट हैं। भारत के बल्लेबाज़ों की बाएं हाथ के गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ कमज़ोरी को देखते हुए वह इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसके अलावा उनके पास एक और बाएं हाथ की स्पिनर लिंसी स्मिथ भी हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है।
वह और ऑफ़ स्पिनर चार्ली डीन, एकलस्टन के लिए एक बेहतरीन सहयोगी साबित हो सकती हैं। अगर वह टीम में वापस आती हैं, जिसकी प्रबल संभावना है, तो उनकी जगह खेलीं लेग स्पिनर सेरा ग्लेन को एकादश से बाहर जाना होगा। इसके अलावा एमिली आरलट की जगह लॉरेन बेल एकादश में वापस आ सकती हैं।
इंग्लैंड संभावित एकादश: एमी जोंस (विकेटकीपर), टैमी बोमॉन्ट, हेदर नाइट, नैटली सिवर-ब्रंट (कप्तान), सोफ़िया डंकली, एमा लैंब, ऐलिस कैप्सी, चार्ली डीन, लॉरेन बेल/एमिली आरलट/, सोफ़ी एकलस्टन, लिंसी स्मिथ

पिच और परिस्थितियां

शुक्रवार और शनिवार को इंदौर में हल्की-फुल्की बारिश हुई, लेकिन रविवार को बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। हालांकि मध्य भारत में जाते हुए मॉनसून के समय कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि विश्व कप के अन्य मैचों की तरह इस मैच में भी बारिश का साया पड़े। हालांकि मैच के पूर्ण होने की पूरी संभावना है।
इस मैच के लिए लाल पिच की पिच इस्तेमाल होगी। एक दिन पहले शाम तक पिच पर हल्की-फुल्की घास नज़र आ रही है, लेकिन क्यूरेटर ने बताया कि मैच की दोपहर तक इसे हटाया भी जा सकता है। हालांकि अगर यह घास रहती है और आसमान में शनिवार की तरह बादल रहते हैं, तो पहली पारी में नई गेंद से तेज़ गेंदबाज़ों को थोड़ी-बहुत मदद ज़रूर मिल सकती है।
दोनों तरफ़ की गेंदबाज़ी स्पिन हैवी है, इसलिए बाद में पिच से स्पिनरों को ही मदद मिलने की संभावना है। इस मैदान पर हुए अब तक दो मैचों में स्पिनर्स ही हावी रहे हैं।
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

