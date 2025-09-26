कब, कहां, कैसे: महिला वनडे विश्व कप के बारे में सब कुछ?
इस टूर्नामेंट के 13वें संस्करण की मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे है
भारत में वनडे विश्व कप? और बताइए... कब है?
हां, बिलकुल सही। महिला वनडे विश्व कप 2025, जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। यह 30 सितंबर से शुरू होगा। सेमीफ़ाइनल 29 और 30 अक्तूबर को खेले जाएंगे, जबकि फ़ाइनल 2 नवम्बर को होगा।
इस दौरान कुल 31 मैच 34 दिनों में खेले जाएंगे और शीर्ष चार टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। सभी मैच भारतीय समयानुसार 3 बजे दोपहर से शुरू होंगे। हालांकि न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड का 26 अक्तूबर का सुबह 11 बजे से शुरू होगा।
यह चौथी बार है जब भारत महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले ऐसा 1978, 1997 और 2013 में भी हो चुका है। श्रीलंका पहली बार मेज़बानी करेगा।
पिछले विश्व कप के बाद से महिला वनडे क्रिकेट के बारे में बताइए
2022 वनडे विश्व कप के पहले तक इस विश्व कप में हिस्सा ले रही टीमों ने कुल 44 बार 300+ का स्कोर पार किया था। लेकिन तब से अब तक उन्होंने 34 बार 300+ का स्कोर किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक-एक बार 400+ भी बनाया है। यह बढ़त महिला बल्लेबाज़ी की बढ़ती ताक़त और गहराई दिखाती है, जिससे टूर्नामेंट और रोमांचक बन सकता है।
टूर्नामेंट में पूरी तरह महिला मैच ऑफ़िशियल्स का पैनल होगा। वहीं इनाम की राशि बढ़कर 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 2022 की तुलना में लगभग चार गुना है।
कौन-कौन सी टीमें खेल रही हैं?
कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत मेज़बान होने के कारण क्वालिफ़ाई किया है और उनके साथ शीर्ष पांच टीमें - ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका - महिला चैंपियनशिप साईकल से क्वालिफ़ाई की हैं।
बांग्लादेश, आयरलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज़, थाईलैंड और स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर में हिस्सा लिया, जो लाहौर में हुआ। वहां से पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जगह बनाई।
तो वेस्टइंडीज़ इस बार नहीं है?बिल्कुल। 2000 के बाद यह पहली बार होगा कि वेस्टइंडीज़ महिला वनडे विश्व कप का हिस्सा नहीं होगी। वे बहुत ही कम अंतर से चूक गईं, जब बांग्लादेश ने नेट रन रेट पर 0.013 के फ़र्क से उन्हें पीछे छोड़ दिया।
स्टेडियमों के बारे में बताइए
भारत में गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और नवी मुंबई और श्रीलंका में कोलंबो में मैच होंगे। कोलंबो में दस मैच होंगे, जो सारे पाकिस्तान के मैच होंगे। पहला सेमीफ़ाइनल भी कोलंबो में होगा और अगर पाकिस्तान क्वालिफ़ाई करता है, तो फ़ाइनल भी वहीं होगा। मूल रूप से बेंगलुरु भी मेज़बान शहर था, लेकिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को पुलिस अनुमति न मिलने के कारण उसे हटा दिया गया।
क्या भारत को घरेलू लाभ मिलेगा?
पूरी तरह नहीं। भले ही भारत सह-मेज़बान है, लेकिन स्टेडियमों की स्थिति अलग है। इंदौर का होल्कर स्टेडियम ने कभी महिला अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं कराया है। गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम में अब तक कोई महिला वनडे नहीं हुआ है और आख़िरी महिला T20I 2019 में खेला गया था। विशाखापत्तनम ने आख़िरी महिला वनडे 2014 में कराया था, वहीं नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम महिला T20I और WPL का भरपूर भीड़ देख चुका है। लेकिन यहां भी महिला वनडे नहीं हुआ है। इन मैदानों से अनजान होने का मतलब है कि भारत को आमतौर पर मिलने वाला घरेलू लाभ नहीं मिलेगा।
क्या ऑस्ट्रेलिया अब भी फ़ेवरिट है?
फ़ॉर्म के हिसाब से, हां। 2023 की शुरुआत से अब तक उन्होंने अपने 31 वनडे में से केवल चार हारे हैं और इस फ़ॉर्मैट में सबसे मज़बूत टीम बनी हुई है। उनके पास मज़बूत कोर है और शानदार टूर्नामेंट इतिहास भी। उन्होंने सात बार ख़िताब जीता है।
लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहेगा। 2025 में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब तक खेले गए 14 ODI में से उन्होंने केवल चार हारे हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर का मानना है कि उनकी टीम "किसी भी दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है" और हाल के 2-1 सीरीज़ हार में उन्होंने यह झलक भी दिखाई। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने भी माना कि यह "सबसे स्थिर" भारतीय टीम है। इसके बावजूद इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
बड़े मुकाबले कहां और कब होंगे?
मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेलेगी, जिसमें वे इंदौर में 1 अक्तूबर को T20 चैंपियन न्यूज़ीलैंड से भिड़ेंगी।
सबसे चर्चित मुक़ाबलों में से एक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा, जो 12 अक्तूबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 22 अक्तूबर को इंदौर में इंग्लैंड से खेलेगी। भारत बनाम इंग्लैंड 19 अक्तूबर को, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ़्रीका 25 अक्तूबर को और न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड 26 अक्तूबर को होंगे। ये सभी मैच, सेमीफ़ाइनल की दौड़ तय करने में अहम साबित हो सकते हैं।
भारत बनाम पाकिस्तान?
यह मुकाबला 5 अक्तूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान की टक्कर हमेशा एकतरफ़ा रही है। दोनों टीमों का वनडे में 11 बार सामना हुआ है और भारत ने हर मैच जीता है। अनुभव, सुविधाओं और गहराई का अंतर इन सालों में साफ दिखा है।
खिलाड़ियों के बारे में बताइए। किन पर नज़र रखनी चाहिए?
बाएं हाथ की स्पिनर सोफ़ि मोलिन्यू घुटने की चोट से लौटकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें बढ़ा रही हैं। भले ही उन्होंने दिसम्बर से कोई वनडे नहीं खेला है, लेकिन स्पिन-पसंद हालात में वे अहम होंगी। इंग्लैंड की ऑफ़-स्पिनर चार्ली डीन भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।
बल्लेबाज़ों में, साउथ अफ़्रीका की टैज़मिन ब्रिट्स, भारत की स्मृति मांधना और पाकिस्तान की सिद्रा अमीन बेहतरीन फ़ॉर्म में हैं। ब्रिट्स और मांधना इस साल चार-चार वनडे शतक पहले ही बना चुकी हैं।
यह इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ने के बाद का हेदर नाइट पहला टूर्नामेंट होगा।
कौन पहली बार विश्व कप खेल रहा है?
डेब्यू के सिर्फ़ दस महीनों में ही भारत की ओपनर प्रतिका रावल ने 17 पारियों में छह अर्धशतक और एक शतक बनाए हैं और उनका औसत 50.12 का है। अलग-अलग हालात में रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें भारत की बल्लेबाज़ी लाइनअप का अहम हिस्सा बनाती है।
गेंदबाज़ों में इंग्लैंड की स्पिनर लिंसी स्मिथ ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ डेब्यू में पांच विकेट लेकर वनडे करियर की धमाकेदार शुरुआत की है। उन्होंने 2018 T20 विश्व कप में T20I डेब्यू किया था और वनडे खेलने का मौक़ा पाने में छह साल से ज़्यादा इंतज़ार किया।
यह पाकिस्तान की बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इक़बाल का भी पहला वनडे विश्व कप होगा। भले ही उन्होंने 2019 में डेब्यू किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही वह टीम की स्थायी सदस्य बनी हैं। यक़ीन करना मुश्किल लगे, लेकिन यह भारत की बल्लेबाज़ जेमिमाह रॉड्रिग्स का भी पहला वनडे विश्व कप है।
क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए यह आख़िरी वनडे विश्व कप हो सकता है?
बिल्कुल। न्यूज़ीलैंड की कप्तान सोफ़ी डिवाइन ने पहले ही ऐलान कर दिया है और मेगन शूट व एलिसा हीली ने भी ऐसा ही कहा है। सूज़ी बेट्स, मारीज़ान कैप, चमारी अतापत्तू, हेदर नाइट और कुछ और के लिए भी यह आख़िरी विश्व कप हो सकता है। हरमनप्रीत अगली बार तक 40 साल की होंगी, तो शायद यह उनका भी आख़िरी हो।
मैच कहां देखें?
सभी मैच भारत में जियोस्टार नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर, UK और आयरलैंड में स्काई स्पोर्ट्स पर, ऑस्ट्रेलिया में अमेजॉन प्राइम पर, न्यूज़ीलैंड में स्काई टीवी पर, पाकिस्तान में PTV और टेन स्पौर्ट्स पर, श्रीलंका में महाराजा टीवी पर और USA और कनाडा में विलो टीवी पर लाइव दिखाए जाएंगे।
श्रीनिधि रामानुजम ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं