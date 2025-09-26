कब, कहां, कैसे: महिला वनडे विश्व कप के बारे में सब कुछ?

भारत में वनडे विश्व कप? और बताइए... कब है?

इस दौरान कुल 31 मैच 34 दिनों में खेले जाएंगे और शीर्ष चार टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। सभी मैच भारतीय समयानुसार 3 बजे दोपहर से शुरू होंगे। हालांकि न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड का 26 अक्तूबर का सुबह 11 बजे से शुरू होगा।

यह चौथी बार है जब भारत महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले ऐसा 1978, 1997 और 2013 में भी हो चुका है। श्रीलंका पहली बार मेज़बानी करेगा।

पिछले विश्व कप के बाद से महिला वनडे क्रिकेट के बारे में बताइए

कौन-कौन सी टीमें खेल रही हैं?

ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन है • AFP/Getty Images

स्टेडियमों के बारे में बताइए

क्या भारत को घरेलू लाभ मिलेगा?

क्या ऑस्ट्रेलिया अब भी फ़ेवरिट है?

भारत ने अपने चार विश्वकप स्टेडियमों में से तीन पर अब तक वनडे नहीं खेला है • Getty Images

बड़े मुकाबले कहां और कब होंगे?

मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेलेगी, जिसमें वे इंदौर में 1 अक्तूबर को T20 चैंपियन न्यूज़ीलैंड से भिड़ेंगी।

सबसे चर्चित मुक़ाबलों में से एक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा, जो 12 अक्तूबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 22 अक्तूबर को इंदौर में इंग्लैंड से खेलेगी। भारत बनाम इंग्लैंड 19 अक्तूबर को, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ़्रीका 25 अक्तूबर को और न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड 26 अक्तूबर को होंगे। ये सभी मैच, सेमीफ़ाइनल की दौड़ तय करने में अहम साबित हो सकते हैं।

पाकिस्तान की सिद्रा अमीन शानदार फ़ॉर्म में हैं • PCB

भारत बनाम पाकिस्तान?

खिलाड़ियों के बारे में बताइए। किन पर नज़र रखनी चाहिए?

कौन पहली बार विश्व कप खेल रहा है?

डेब्यू के सिर्फ़ दस महीनों में ही भारत की ओपनर प्रतिका रावल ने 17 पारियों में छह अर्धशतक और एक शतक बनाए हैं और उनका औसत 50.12 का है। अलग-अलग हालात में रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें भारत की बल्लेबाज़ी लाइनअप का अहम हिस्सा बनाती है।

जेमिमाह रॉड्रिग्स अब तक वनडे विश्व कप नहीं खेली हैं • Getty Images

यह पाकिस्तान की बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इक़बाल का भी पहला वनडे विश्व कप होगा। भले ही उन्होंने 2019 में डेब्यू किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही वह टीम की स्थायी सदस्य बनी हैं। यक़ीन करना मुश्किल लगे, लेकिन यह भारत की बल्लेबाज़ जेमिमाह रॉड्रिग्स का भी पहला वनडे विश्व कप है।

क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए यह आख़िरी वनडे विश्व कप हो सकता है?

मैच कहां देखें?