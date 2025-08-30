मैच (10)
ख़बरें

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए द्रविड़

राजस्थान रॉयल्स ने द्रविड़ को एक बड़ी भूमिका की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Aug-2025 • 3 hrs ago
Rahul Dravid talks to Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, IPL, Jaipur, May 1, 2025

Rahul Dravid IPL 2025 से पहले बतौर मुख्य कोच RR से जुड़े थे  •  AFP/Getty Images

IPL 2026 से पहले राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़ दिया है। फ़्रैंचाइज़ी ने अपने बयान में टीम के पूर्व मुख्य कोच द्रविड़ का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फ़्रैंचाइज़ी ने उन्हें एक बड़ी भूमिका की पेशकश की थी जिसे द्रविड़ ने स्वीकार नहीं किया।
RR ने अपने बयान में कहा, "राहुल द्रविड़ का राजस्थान रॉयल्स के साथ एक लंबा और गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने टीम को कई सालों तक मार्गदर्शन दिया। उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों की एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया गया। उन्होंने टीम में मज़बूत मूल्यों को स्थापित किया और फ़्रैंचाइज़ी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी।
"फ़्रैंचाइज़ी की संरचनात्मक समीक्षा के हिस्से के रूप में राहुल को फ़्रैंचाइज़ी में एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं करने का फ़ैसला किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल को दिल से धन्यवाद देते हैं।"
IPL 2025 का सीज़न राहुल द्रविड़ के लिए व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था। उन्हें पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समय तक व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, हालांकि वह टीम को कोचिंग देते रहे। इस सीज़न द्रविड़ की कोचिंग में RR 14 में से सिर्फ़ चार ही मैच जीत पाई और नौवें स्थान पर रही
बतौर खिलाड़ी द्रविड़ 2011 में RR के साथ जुड़े थे। 2014 और 2015 में बतौर मेंटॉर RR को अपनी सेवा देने से पहले द्रविड़ 2012 और 2013 में भी RR का बतौर खिलाड़ी हिस्सा रहे थे। RR का साथ छोड़ने के बाद द्रविड़ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और अब RR बिना मुख्य कोच के हैं। पिछले महीने चंद्रकांत पंडित KKR से अलग हो गए थे।
RR के पास इस समय कुमार संगकारा बतौर क्रिकेट निदेशक, विक्रम राठौर बल्लेबाज़ी कोच और शेन बॉन्ड गेंदबाज़ी कोच के रूप में मौजूद हैं। 2008 के बाद से ही RR ने कोई IPL ख़िताब अपने नाम नहीं किया है। उनके दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन IPL 2022 में आया था जब गुजरात टाइटंस के हाथों उन्हें फ़ाइनल में हार मिली थी।
Rahul DravidRajasthan RoyalsIndian Premier League

