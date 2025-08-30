IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए द्रविड़

RR ने अपने बयान में कहा, "राहुल द्रविड़ का राजस्थान रॉयल्स के साथ एक लंबा और गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने टीम को कई सालों तक मार्गदर्शन दिया। उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों की एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया गया। उन्होंने टीम में मज़बूत मूल्यों को स्थापित किया और फ़्रैंचाइज़ी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी।

"फ़्रैंचाइज़ी की संरचनात्मक समीक्षा के हिस्से के रूप में राहुल को फ़्रैंचाइज़ी में एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं करने का फ़ैसला किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल को दिल से धन्यवाद देते हैं।"

बतौर खिलाड़ी द्रविड़ 2011 में RR के साथ जुड़े थे। 2014 और 2015 में बतौर मेंटॉर RR को अपनी सेवा देने से पहले द्रविड़ 2012 और 2013 में भी RR का बतौर खिलाड़ी हिस्सा रहे थे। RR का साथ छोड़ने के बाद द्रविड़ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और अब RR बिना मुख्य कोच के हैं। पिछले महीने चंद्रकांत पंडित KKR से अलग हो गए थे।