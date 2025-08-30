पुडुचेरी की टीम में शामिल हुए जयंत यादव

ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार, जयंत सभी प्रारूप में हिस्सा लेना चाहते हैं। उसी कारण से उन्होंने यह फ़ैसला लिया है। 2023-24 के बाद से वह हरियाणा के लिए नियमित रूप से सफ़ेद गेंद वाले मैचों में नहीं खेल रहे थे। उस सीज़न में हरियाणा विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी चैंपियन बना था। टीम प्रबंधन ने जयंत की जगह स्पिन ऑलराउंडर निशांत सिंधु और राहुल तेवतिया मौक़ा देना सही समझा था।

पुडुचेरी की टीम में जयंत तीन पेशेवरों में से एक होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर पुनीत दाते और मुंबई के विकेटकीपर सिद्धांत आदतराव भी शामिल हैं। माना जाता है कि जयंत को मुंबई के बल्लेबाज़ अरमान जाफ़र (पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ वसीम जाफ़र के भतीजे) की जगह पर साइन किया गया है।