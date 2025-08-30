मैच (8)
ख़बरें

पुडुचेरी की टीम में शामिल हुए जयंत यादव

2011-12 सीज़न से लेकर अब तक जयंत हरियाणा की टीम का एक अहम हिस्सा थे

Shashank Kishore
शशांक किशोर
30-Aug-2025 • 53 mins ago
Jayant Yadav sends one down, North Zone vs South Zone, Duleep Trophy 2023-24 semi-finals, Bengaluru, 2nd day, July 6, 2023

Jayant Yadav ने हरियाणा की तरफ़ से कुल 90 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं  •  PTI

ऑफ़ स्पिन ऑलराउंडर जयंत यादव आगामी घरेलू सीज़न के लिए पुडुचेरी की टीम से खेलेंगे। वह इससे इससे पहले हरियाणा की टीम से खेलते थे। हरियाणा की तरफ़ से 2011-12 में उन्होंने अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था। हरियाणा के तरफ़ से उन्हें NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट) दे दिया गया है।
ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार, जयंत सभी प्रारूप में हिस्सा लेना चाहते हैं। उसी कारण से उन्होंने यह फ़ैसला लिया है। 2023-24 के बाद से वह हरियाणा के लिए नियमित रूप से सफ़ेद गेंद वाले मैचों में नहीं खेल रहे थे। उस सीज़न में हरियाणा विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी चैंपियन बना था। टीम प्रबंधन ने जयंत की जगह स्पिन ऑलराउंडर निशांत सिंधु और राहुल तेवतिया मौक़ा देना सही समझा था।
जयंत ने हरियाणा के लिए आख़िरी बार 2024-25 रणजी ट्रॉफ़ी में हिस्सा लिया था। उस दौरान उन्होंने आठ मैचों में 28 विकेट लिए थे। इस साल फ़रवरी में मुंबई के ख़िलाफ़ क्वार्टर-फ़ाइनल में उन्होंने अपना आख़िरी मैच खेला था। उस मैच में उन्होंने तीन विकेट लिए और 40 रन बनाए थे।
35 वर्षीय जयंत के पास काफ़ी अनुभव है। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी मैचों में कुल 265 विकेट लिए हैं। गेंदबाज़ी के अलावा उन्होंने बल्ले से भी काफ़ी रन बनाए हैं। तीन शतक और 14 अर्धशतक के बदौलत उनके खाते में कुल 2924 रन हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 211 रनों का है, जो उन्होंने 2011-12 में कर्नाटक के ख़िलाफ़ बनाया था। उस पारी के दौरान उन्होंने अमित मिश्रा के साथ आठवें विकेट के लिए 392 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की थी।
पुडुचेरी की टीम में जयंत तीन पेशेवरों में से एक होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर पुनीत दाते और मुंबई के विकेटकीपर सिद्धांत आदतराव भी शामिल हैं। माना जाता है कि जयंत को मुंबई के बल्लेबाज़ अरमान जाफ़र (पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ वसीम जाफ़र के भतीजे) की जगह पर साइन किया गया है।
जयंत ने अपना आख़िरी टेस्ट मैच 2022 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ मोहाली में खेला था। उन्होंने दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। वह वर्तमान में IPL में गुजरात टाइटंस की टीम से खेलते हैं और पहले दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस का भी हिस्सा थे।
