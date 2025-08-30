मैच (8)
राणा और राठी की तकरार, DPL मैच में हुई गहमा-गहमी

नीतीश राणा, दिग्वेश राठी सहित कई खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Aug-2025 • 1 hr ago
Nitish Rana powers the ball away towards midwicket, South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions, DPL 2025, Delhi, August 29, 2025

अपनी शतकीय पारी के दौरान मिडविकेट की तरफ़ शॉट लगाते हुए नीतीश राणा  •  DPL

दिल्ली प्रीमियर लीग का कोई मैच हो और बिना किसी नोक-झोंक के हो… ऐसा हो सकता है क्या ?
एक तरफ़ नीतीश राणा हैं, जो दिल्ली क्रिकेट में एक बड़े ओहदा वाले खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ़ दिग्वेश राठी, हैं, जिनके बारे एक बात साफ़ है कि उन्हें विपक्षी खिलाड़ियों को चिढ़ाने और बार-बार अंपायर्स से भिड़ने में कोई समस्या नहीं है।
जब वेस्ट दिल्ली लायंस (राणा की टीम) और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ (राठी की टीम) के बीच हुए मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना हुआ, तो गर्माहट आना लाज़मी था। राठी गेंदबाज़ी कर रहे थे। उन्होंने रन-अप पूरा किया लेकिन गेंद नहीं फेंकी। राणा ने मज़ाक में स्वीप शॉट खेला। राठी मुस्कराते हुए पीछे लौटे। अब अगली गेंद पर जब राठी आए तो राणा पीछे हट गए। इस बीच थोड़े शब्दों का आदान-प्रदान ज़रूर हुआ लेकिन कॉमेंटेटर्स मैदान पर इस नोकझोंक का मज़ा ले रहे थे।
जल्द ही जब दोनों खेलने को तैयार हुए तो राठी ने गेंद फेंकी और राणा ने रिवर्स-स्वीप लगाते हुए डीप प्वाइंट के ऊपर बेहतरीन सिक्सर जड़ा। इसके बाद राणा बैट को चूमते हुए आगे की तरफ़ बढ़े। इस बीच पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन माहौल गरमा गया और अगले ही दृश्य में राणा ग़ुस्से में राठी की ओर बढ़ते दिखे। अंपायर गायत्री वेणुगोपालन और फ़ील्डरों ने दोनों को अलग किया। राठी वैसे भी लौट रहे थे लेकिन चुपचाप नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि राणा भी सिर्फ़ बातों पर रुकने वाले हैं। आख़िरकार मामला शांत हुआ।
राठी ने IPL 2025 के मैचों में कई बार फ़ाइन भरा है। कुल मिला कर उनके पास फ़ाइन भरने का एक अनुभव है और इस मैच में भी वह 80% मैच फ़ीस गंवा बैठे। उनके व्यवहार को "खेल की भावना के ख़िलाफ़" माना गया। वहीं राणा पर "अश्लील, अपमानजनक या आपत्तिजनक इशारा करने" के लिए उनकी 50% फ़ीस का जुर्माना लगाया गया।
इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कृष्ण यादव ("विपक्षी खिलाड़ी की गाली के बाद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल और बल्ला उनकी ओर तानना") पर पूरी मैच फ़ीस का जुर्माना लगाया गया। सुमित माथुर ("ऐसी भाषा या इशारे जिनसे दूसरे खिलाड़ी को उकसाया जा सके") पर 50% जुर्माना और अमन भारती ("आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल") पर 30% जुर्माना लगाया गया।
ऐसे अगर देखा जाए तो राणा बनाम राठी का मुक़ाबला राणा के नाम रहा। राणा की शतकीय पारी ने वेस्ट दिल्ली लायंस को क्वालिफ़ायर-2 में पहुंचाया और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
