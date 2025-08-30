राणा और राठी की तकरार, DPL मैच में हुई गहमा-गहमी

दिल्ली प्रीमियर लीग का कोई मैच हो और बिना किसी नोक-झोंक के हो… ऐसा हो सकता है क्या ?

जब वेस्ट दिल्ली लायंस (राणा की टीम) और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ (राठी की टीम) के बीच हुए मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना हुआ, तो गर्माहट आना लाज़मी था। राठी गेंदबाज़ी कर रहे थे। उन्होंने रन-अप पूरा किया लेकिन गेंद नहीं फेंकी। राणा ने मज़ाक में स्वीप शॉट खेला। राठी मुस्कराते हुए पीछे लौटे। अब अगली गेंद पर जब राठी आए तो राणा पीछे हट गए। इस बीच थोड़े शब्दों का आदान-प्रदान ज़रूर हुआ लेकिन कॉमेंटेटर्स मैदान पर इस नोकझोंक का मज़ा ले रहे थे।

An intense moment in the middle!



जल्द ही जब दोनों खेलने को तैयार हुए तो राठी ने गेंद फेंकी और राणा ने रिवर्स-स्वीप लगाते हुए डीप प्वाइंट के ऊपर बेहतरीन सिक्सर जड़ा। इसके बाद राणा बैट को चूमते हुए आगे की तरफ़ बढ़े। इस बीच पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन माहौल गरमा गया और अगले ही दृश्य में राणा ग़ुस्से में राठी की ओर बढ़ते दिखे। अंपायर गायत्री वेणुगोपालन और फ़ील्डरों ने दोनों को अलग किया। राठी वैसे भी लौट रहे थे लेकिन चुपचाप नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि राणा भी सिर्फ़ बातों पर रुकने वाले हैं। आख़िरकार मामला शांत हुआ।

राठी ने IPL 2025 के मैचों में कई बार फ़ाइन भरा है। कुल मिला कर उनके पास फ़ाइन भरने का एक अनुभव है और इस मैच में भी वह 80% मैच फ़ीस गंवा बैठे। उनके व्यवहार को "खेल की भावना के ख़िलाफ़" माना गया। वहीं राणा पर "अश्लील, अपमानजनक या आपत्तिजनक इशारा करने" के लिए उनकी 50% फ़ीस का जुर्माना लगाया गया।

इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कृष्ण यादव ("विपक्षी खिलाड़ी की गाली के बाद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल और बल्ला उनकी ओर तानना") पर पूरी मैच फ़ीस का जुर्माना लगाया गया। सुमित माथुर ("ऐसी भाषा या इशारे जिनसे दूसरे खिलाड़ी को उकसाया जा सके") पर 50% जुर्माना और अमन भारती ("आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल") पर 30% जुर्माना लगाया गया।