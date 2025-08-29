ऐशेज़ 1946-47 में डॉन ब्रैडमैन की पहनी हुई बैगी ग्रीन कैप 25 लाख रूपये में बिकी

ऑस्ट्रेलिया ने पांच टेस्ट की यह सीरीज़ 3-0 से जीती थी, जिसने 1948 के 'इंविंसिबल्स' दौरे की नींव रखी थी, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड में अपराजित रही थी।

ऑस्ट्रेलिया के कला व संस्कृति मंत्री टोनी बर्क ने कहा, "इस टोपी को ख़रीदकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय इतिहास के एक अहम हिस्से को सुरक्षित कर रहे हैं। आप शायद ही किसी ऐसे ऑस्ट्रेलियाई से मिले हों, जिन्होंने महान डॉनल्ड ब्रैडमैन का नाम न सुना हो, जिन्हें अब तक का सबसे महान क्रिकेटर माना जाता है। अब, जब उनकी एक प्रतीकात्मक बैगी ग्रीन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया में है, तो आगंतुकों को हमारे खेल और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ने का मौक़ा मिलेगा।"

यह टोपी ब्रैडमैन की 11 बैगी ग्रीन्स में से एक है। एक अन्य टोपी ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स म्यूज़ियम में है, जबकि बाकी नौ निजी हाथों में हैं। नेशनल म्यूज़ियम की डायरेक्टर कैथरीन मक्महन ने इस प्रतीकात्मक टोपी का अपने संग्रह में स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "सर डॉनल्ड की बैगी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर बल्लेबाज़ के जीवन को दर्शाती है। यह उस समय की झलक भी दिखाती है, जब खेल नायकों ने दूसरे विश्व युद्ध के दुःख और कठिनाइयों के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उम्मीद दी। हम बहुत ख़ुश हैं कि यह राष्ट्रीय धरोहर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया में है, ताकि सभी ऑस्ट्रेलियाई इसका आनंद ले सकें।"