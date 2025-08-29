मैच (9)
ख़बरें

ऐशेज़ 1946-47 में डॉन ब्रैडमैन की पहनी हुई बैगी ग्रीन कैप 25 लाख रूपये में बिकी

कैनबरा के म्यूज़ियम ने यह बैगी ग्रीन कैप ख़रीदी, जिसकी आधी क़ीमत ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने दी है

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Aug-2025 • 44 mins ago
A baggy green worn by Donald Bradman during the 1946-47 Ashes, August 29, 2025

1946-47 एशेज़ के दौरान डॉन ब्रैडमैन द्वारा पहनी गई बैगी ग्रीन  •  National Museum of Australia

1946-47 ऐशेज़ सीरीज़ के दौरान सर डॉन ब्रैडमैन द्वारा पहनी गई बैगी ग्रीन को नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने 438,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 25,000,00 रूपये) में ख़रीदा है।
कैनबरा के म्यूज़ियम ने यह बैगी ग्रीन कैप ख़रीदी, जिसकी आधी क़ीमत ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने दी। ब्रैडमैन ने यह टोपी तब पहनी थी, जब उन्होंने 1946-47 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली गई पहली सीरीज़ थी।
ऑस्ट्रेलिया ने पांच टेस्ट की यह सीरीज़ 3-0 से जीती थी, जिसने 1948 के 'इंविंसिबल्स' दौरे की नींव रखी थी, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड में अपराजित रही थी।
ऑस्ट्रेलिया के कला व संस्कृति मंत्री टोनी बर्क ने कहा, "इस टोपी को ख़रीदकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय इतिहास के एक अहम हिस्से को सुरक्षित कर रहे हैं। आप शायद ही किसी ऐसे ऑस्ट्रेलियाई से मिले हों, जिन्होंने महान डॉनल्ड ब्रैडमैन का नाम न सुना हो, जिन्हें अब तक का सबसे महान क्रिकेटर माना जाता है। अब, जब उनकी एक प्रतीकात्मक बैगी ग्रीन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया में है, तो आगंतुकों को हमारे खेल और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ने का मौक़ा मिलेगा।"
यह टोपी ब्रैडमैन की 11 बैगी ग्रीन्स में से एक है। एक अन्य टोपी ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स म्यूज़ियम में है, जबकि बाकी नौ निजी हाथों में हैं। नेशनल म्यूज़ियम की डायरेक्टर कैथरीन मक्महन ने इस प्रतीकात्मक टोपी का अपने संग्रह में स्वागत किया।
उन्होंने कहा, "सर डॉनल्ड की बैगी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर बल्लेबाज़ के जीवन को दर्शाती है। यह उस समय की झलक भी दिखाती है, जब खेल नायकों ने दूसरे विश्व युद्ध के दुःख और कठिनाइयों के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उम्मीद दी। हम बहुत ख़ुश हैं कि यह राष्ट्रीय धरोहर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया में है, ताकि सभी ऑस्ट्रेलियाई इसका आनंद ले सकें।"
यह टोपी ब्रैडमैन की अन्य यादगार चीज़ों के साथ म्यूज़ियम की हाल ही में खोली गई 'लैंडमार्क्स' गैलरी में रखी गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के अहम पलों की झलकियां भी शामिल हैं।
Donald BradmanAustralia

