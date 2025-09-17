बुमराह को पावरप्ले में तीन ओवर देना कितना सही?

एशिया कप से पहले खेले गए 244 T20 मैचों में बुमराह ने सिर्फ़ 11 बार पावरप्ले में तीन ओवर डाले थे, और 2019 के बाद से किसी भी T20I में ऐसा नहीं हुआ था। संदर्भ के लिए IPL 2025 में भी उन्होंने इस चरण में औसतन सिर्फ़ एक ओवर ही डाला था। भारत इस एशिया कप में स्पिन-प्रधान गेंदबाज़ी आक्रमण के साथ खेल रहा है और बल्लेबाज़ी को नंबर 8 तक लाकर सिर्फ़ एक विशेषज्ञ तेज़ बॉलर के साथ उतर रहा है। इसके कारण बुमराह के साथ हार्दिक पंड्या नई गेंद संभाल रहे हैं। बुमराह को शुरुआत में ज़्यादा ओवर देकर योजना यह है कि वह विपक्षी टीम को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इसका लाभ उठाएं।

रविवार को पाकिस्तान पर सात विकेट की जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकमार यादव ने कहा, "हम बहुत ख़ुश हैं कि उन्हें आक्रामक विकल्प की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वह दो विकेट ले लेते हैं या कसी हुई गेंदबाज़ी करते हैं, तो बाद में हमारे पास स्पिनरों के लिए अच्छा कुशन होता है और हमारा काम आसान हो जाता है।"

अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा बेंच पर हैं, तो सवाल यह है कि अगर एशिया कप में मैच लंबा खिंच गया और बुमराह के पास ओवर नहीं बचे तो भारत डेथ में किस पर भरोसा करेगा? अगर अर्शदीप टूर्नामेंट के किसी भी चरण में एकादश में आते हैं तो वह स्पष्ट तौर पर डेथ के लिए सबसे सही विकल्प होंगे, क्योंकि बुमराह की T20I टीम से अनुपस्थिति में 2024 T20 विश्व कप के बाद उन्होंने यह भूमिका अपने नाम कर ली थी।

दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई विपक्षी टीम भारत को एशिया कप में सचमुच चुनौती दे सकती है? उनका अगला मैच शुक्रवार को अबू धाबी में ओमान के ख़िलाफ़ है, जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि भारत पहले ही सुपर-4 में पहुंच चुका है।

कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती में से कोई भी डेथ ओवर का नियमित गेंदबाज़ नहीं है। 2023 से अब तक T20I में कुलदीप ने इस चरण में सिर्फ़ 8% ओवर डाले हैं। वरुण के लिए यह आंकड़ा सिर्फ़ 4% और अक्षर के लिए 6% है। अब तक ओस का असर नहीं पड़ा है, लेकिन टूर्नामेंट में आगे जाकर यह एक फ़ैक्टर हो सकता है, जिससे शाम के आख़िरी हिस्से में स्पिनरों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।

जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप के दोनों मैचों में पावरप्ले में तीन ओवर डाले • AFP/Getty Images

रविवार को शाहीन शाह अफ़रीदी डेथ में 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने में क़ामयाब रहे। वह पाकिस्तान का स्कोर 127 तक ले गए, जबकि लग रहा था कि वे काफ़ी कम स्कोर पर आउट हो जाएंगे। कुलदीप ने 17वें ओवर में 7 रन दिए, वहीं वरुण ने 18वें में 9, बुमराह ने 19वें में 12 और हार्दिक ने आख़िरी ओवर में 16 रन दिए।

पूर्व भारतीय तेज़ बॉलर वरुण ऐरन ने ESPNcricinfo से कहा, "मुझे लगता है कि बुमराह को नई गेंद से दो ओवर डालने चाहिए। इससे बाद में आपके पास लचीलापन रहेगा। स्पिनर अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन उनमें से कोई ऑफ़ डे पर हो और आपको विकेट चाहिए हो तो बुमराह ही वह गेंदबाज़ हैं जो बीच में भी ब्रेकथ्रू ला सकते हैं या फिर डेथ ओवर के किंग बन सकते हैं।

"जब आप उन्हें आख़िरी दो ओवरों के लिए बचाकर रखते हैं तो लगभग तय है कि वह 10 रन प्रति ओवर से ज़्यादा नहीं देंगे। ज़रा सोचिए, अगर विपक्षी टीम को पांच ओवर में 50 चाहिए और आपके पास सिर्फ़ एक बुमराह का ओवर बचा है, तो वे उन्हें आराम से खेलकर भी 43 या 44 रन बना सकते हैं। लेकिन अगर बुमराह के दो ओवर बचे हों तो समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा।"

"यह कहते हुए, टीम प्रबंधन ने ज़रूर सोच-समझकर योजना बनाई होगी, शायद यह मानकर कि वह तीन ओवर ऊपर डालकर टॉप बल्लेबाज़ों को जल्दी आउट कर सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर मुझे लगता है कि शुरुआत में दो ओवर आदर्श हैं। फिर आपके पास यह विकल्प रहेगा कि दो ओवर डेथ में डालें या एक बीच में और एक आख़िर में। जब असल स्थिति आएगी, तो वे शायद 2-2 बाँटने का फ़ॉर्मूला अपनाएं।"