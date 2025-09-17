ससेक्स के लिए उनादकट ने झटके तीन विकेट
यॉर्कशायर के लिए अग्रवाल हुए फ़ेल
ससेक्स 84/4 (मिल्न्स 2-35), यॉर्कशायर 194 (लिथ 47, हडसन-प्रेन्टिस 3-33, उनादकट 3-36) से 110 रन पीछे
होव में जब यॉर्कशायर 100 रन पर दो विकेट पर था तो लग रहा था कि टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करने का उनका फ़ैसला सही था। लेकिन ससेक्स के तेज़ गेंदबाज़ों जयदेव उनादकट और फ़िन हडसन-प्रेन्टिस के तीन-तीन विकेट से उनकी टीम टी के बाद सिर्फ़ 194 रनों पर ही सिमट गई।
इस समय तक ससेक्स मज़बूत स्थिति में दिख रहा था लेकिन मेहमान टीम ने वापसी की और खराब रोशनी की वजह से 13 ओवर शेष रहते हुए खेल रोके जाने से पहले उन्होंने मेज़बानों को ख़ूब परेशान किया। स्टंप्स के समय उनका स्कोर 84 रन पर चार विकेट था। इससे पहले बारिश और मैदान गीला होने के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो सका था।
दूसरे डिविज़न में रेलीगेट होने से बचने के लिए दोनों टीमों को सिर्फ़ एक ड्रॉ की ज़रूरत है, लेकिन अब इस मैच का नतीज़ा पूरा संभव है। यह पिच लगभग 48 घंटे तक कवर के नीचे रही थी, जिससे तेज़ गेंदबाज़ों के मदद की पूरी संभावना थी। लेकिन दोनों टीमों के बल्लेबाज़ों ने भी कुछ ग़लत शॉट चुने।
सुबह के सत्र में विकेटों का गिरना मुश्किल लग रहा था, जब फ़िन बीन और ऐडम लिथ धैर्य से खेल रहे थे। लेकिन बीन (27) हडसन-प्रेन्टिस की गेंद को कट करने की कोशिश में पीछे कैच दे बैठे और लंच से ठीक पहले सीन हंट की गेंद ने लिथ (47) का अंदरूनी किनारा ले लिया।
इसके बाद यॉर्कशायर ने 7.2 ओवर में 15 रन पर पांच विकेट खो दिए। जेम्स व्हार्टन स्लिप में कार्सन को नीची कैच दे बैठे। अगली ही ओवर में बेयरस्टो उनादकट से बोल्ड हो गए। उनादकट ने फिर एक झटका दिया, जब मैथ्यू रिविस बाहर जाती गेंद को छू बैठे, जिसे वह आराम से छोड़ सकते थे।
हिल ढीला ड्राइव खेलकर स्लिप में आउट हुए और डॉम बेस लेग साइड स्ट्रैंगल का शिकार हुए। हडसन-प्रेन्टिस की हैट्रिक गेंद को जॉर्डन थॉम्पसन ने आसानी से कवर पर चौके के लिए खेल दिया। ससेक्स और मज़बूत स्थिति में होता अगर कोल्स ने थॉम्पसन का दूसरे स्लिप में कैच पकड़ लिया होता।
इसके बाद थॉम्पसन और भारतीय बल्लेबाज़ मयंक अग्रवाल ने आठवें विकेट के लिए 52 रन जोड़कर हालात को संभाला।
अग्रवाल पिछले हफ़्ते टॉन्टन में काउंटी डेब्यू करते हुए पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए थे। वह यहां तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए थे और लगभग ढाई घंटे तक टाइमिंग के अभाव में जूझते रहे। हालांकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहने के बावजूद भी वह टिके रहे, जब तक उनादकट की बाहर जाती गेंद पर आउट नहीं हुए। उन्होंने 87 गेंदों में दो चौकों की मदद से 26 रन बनाए।