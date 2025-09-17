वायरल के कारण रॉड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से बाहर

रॉड्रिग्स ने पहले मैच में नंबर 5 पर खेलते हुए 26 गेंदों में 18 रन बनाए थे और भारत ने सात विकेट पर 281 रन का स्कोर खड़ा किया था। इस मैच में भारत को आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे वनडे के एकादश में तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी ने उनकी जगह ली।

28 साल की मध्य क्रम की बल्लेबाज़ हसबनीस पिछले साल से ही राष्ट्रीय टीम के आसपास हैं। उन्होंने अक्टूबर 2024 में अहमदाबाद में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू किया था। उनके नाम छह वनडे पारियों में 46.66 की औसत और 78.65 के स्ट्राइक रेट से एक अर्धशतक के साथ 140 रन हैं।

भारत चाहेगा कि अनुभवी रॉड्रिग्स पूरी तरह फ़िट होकर वनडे विश्व कप के लिए लौटें। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मैच गुवाहाटी में दोनों सह-मेज़बानों के बीच होगा।

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आख़िरी दो वनडे के लिए भारतीय टीम