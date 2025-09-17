वायरल के कारण रॉड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से बाहर
उनकी जगह तेजल हसबनीस को भारतीय दल में शामिल किया गया
भारतीय बल्लेबाज़ जेमिमाह रॉड्रिग्स वायरल बुख़ार की वजह से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आख़िरी दो वनडे मैचों से बाहर हो गई हैं। महाराष्ट्र की बल्लेबाज़ तेजल हसबनीस को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे वनडे के टॉस से ठीक पहले अपडेट देते हुए BCCI ने कहा कि उनकी मेडिकल टीम रॉड्रिग्स पर नज़र रखे हुए है।
रॉड्रिग्स ने पहले मैच में नंबर 5 पर खेलते हुए 26 गेंदों में 18 रन बनाए थे और भारत ने सात विकेट पर 281 रन का स्कोर खड़ा किया था। इस मैच में भारत को आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे वनडे के एकादश में तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी ने उनकी जगह ली।
28 साल की मध्य क्रम की बल्लेबाज़ हसबनीस पिछले साल से ही राष्ट्रीय टीम के आसपास हैं। उन्होंने अक्टूबर 2024 में अहमदाबाद में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू किया था। उनके नाम छह वनडे पारियों में 46.66 की औसत और 78.65 के स्ट्राइक रेट से एक अर्धशतक के साथ 140 रन हैं।
भारत चाहेगा कि अनुभवी रॉड्रिग्स पूरी तरह फ़िट होकर वनडे विश्व कप के लिए लौटें। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मैच गुवाहाटी में दोनों सह-मेज़बानों के बीच होगा।
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आख़िरी दो वनडे के लिए भारतीय टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सायली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), तेजल हसबनीस
स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा
स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा