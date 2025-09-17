चक्रवर्ती बने T20I रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज़
वह नंबर एक पर पहुंचने वाले सिर्फ़ तीसरे भारतीय गेंदबाज़ हैं
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ICC की पुरुषों की T20I रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज़ बन गए हैं। उन्होंने UAE के ख़िलाफ़ 1 रन देकर 4 विकेट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 24 रन देकर 1 विकेट लेने के प्रदर्शन से यह स्थान पाया। वह तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के बाद नंबर-1 रैंकिंग हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज़ हैं।
34 साल के चक्रवर्ती ने न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ जैकब डफ़ी को पीछे छोड़ा, जो मार्च से नंबर-1 पर थे। श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज़ नुवान तुषारा भी अपने पहले तीन एशिया कप मैचों में दो विकेट लेने के बाद छह स्थान ऊपर उठकर छठे नंबर पर आ गए हैं।
पाकिस्तान के बाएं हाथ के कलाईयों के स्पिनर सुफ़ियान मुकीम चार स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं, वहीं भारत के बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल एक पायदान ऊपर 12वें पर आ गए हैं। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद 11 स्थान ऊपर उछलकर 16वें पर आ गए हैं, जबकि कुलदीप यादव 16 स्थान की छलांग के साथ 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अफ़ग़ानिस्तान के नूर अहमद 25वें स्थान पर हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने UAE के ख़िलाफ़ 16 गेंदों पर 30 और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 13 गेंदों पर 31 रन बनाकर T20I बल्लेबाज़ों में अपने नंबर-1 स्थान को और मज़बूत किया है।
इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज़ फ़िल सॉल्ट और जॉस बटलर दोनों एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
सॉल्ट ने हाल ही में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे T20I में 60 गेंदों पर नाबाद 141 रनों की पारी खेली थी, जो कि इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा T20I स्कोर और सबसे तेज़ शतक है। बटलर ने इस मैच में 30 गेंदों पर 83 रन बनाए थे। यह पहली बार है जब बटलर ICC की T20I बल्लेबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष-3 पर पहुंचे हैं।