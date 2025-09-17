मैच (17)
ख़बरें

करो या मरो मैच में श्रीलंका का सामना करेगी अफ़ग़ानिस्तान

श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच होने वाले मैच में दोनों टीमों की संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट

ESPNcricinfo staff
17-Sep-2025 • 1 hr ago
Rashid Khan appeals for the wicket of Dasun Shanaka, Sri Lanka vs Afghanistan, Men's T20 Asia Cup, Sharjah, September 3, 2022

राशिद एंड कंपनी को लगाना होगा पूरा जोर  •  Getty Images

एशिया कप 2025 में गुरुवार को अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका के बीच काफ़ी अहम मैच खेला जाना है। अफ़ग़ानिस्तान को अगले दौर में जाने के लिए हर हाल में जीत की आवश्यकता है। दूसरी ओर ग्रुप में शीर्ष पर बरकरार श्रीलंका हारकर भी अगले दौर में प्रवेश कर सकती है। इस मैच में दोनों ही टीमें पूरा जोर लगाती हुई दिखेंगी। आइए जानते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट।

संभावित एकादश

पहले मुक़ाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली अफ़ग़ानिस्तान की टीम बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ भी उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी थी, लेकिन उन्हें हार मिली थी। टीम की स्पिन गेंदबाज़ी कमाल के फ़ॉर्म में है। पिछले मैच में भले ही उन्हें हार मिली थी, लेकिन गेंदबाज़ी कमाल की रही थी। हालांकि, अल्लाह ग़ज़नफ़र पिछले कुछ मैचों से लगातार निराश कर रहे हैं। उनकी जगह फ़रीद अहमद या मुज़ीब उर रहमान को मौक़ा मिल सकता है।
अफ़ग़ानिस्तान की संभावित XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़दरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलाबदीन नायब, अज़मतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद ख़ान (कप्तान), नूर अहमद, मुज़ीब उर रहमान/फ़रीद मलिक, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी।
श्रीलंका ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और दोनों में ही उनका प्रदर्शन ऑलराउंड रहा है। हॉन्ग कॉन्ग के ख़िलाफ़ एक समय जरूर वे मुश्किलों में दिख रहे थे। हालांकि, जीत मिलने के बाद बदलाव की उम्मीद कम दिख रही है।
श्रीलंका की संभावित XI: पतुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), कमिंदु मेंडिस, दासुन शानका, वनिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, मतीसा पतिराना और नुवान तुषारा।

पिच रिपोर्ट और मौसम

यह मुक़ाबला अबू धाबी में खेला जाना है, जहां पर इस समय काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। अबू धाबी के मैच अधिक हाई स्‍कोरिंग नहीं देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर स्पिनरों को फ़ायदा मिल रहा है। दोनों ही टीमों के पास अच्‍छे स्पिनरों की भरमार है।
