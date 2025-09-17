करो या मरो मैच में श्रीलंका का सामना करेगी अफ़ग़ानिस्तान

संभावित एकादश

अफ़ग़ानिस्तान की संभावित XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़दरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलाबदीन नायब, अज़मतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद ख़ान (कप्तान), नूर अहमद, मुज़ीब उर रहमान/फ़रीद मलिक, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी।

श्रीलंका ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और दोनों में ही उनका प्रदर्शन ऑलराउंड रहा है। हॉन्ग कॉन्ग के ख़िलाफ़ एक समय जरूर वे मुश्किलों में दिख रहे थे। हालांकि, जीत मिलने के बाद बदलाव की उम्मीद कम दिख रही है।

श्रीलंका की संभावित XI: पतुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलंका (कप्तान), कमिंदु मेंडिस, दासुन शानका, वनिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, मतीसा पतिराना और नुवान तुषारा।

पिच रिपोर्ट और मौसम