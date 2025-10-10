रणजी ट्रॉफ़ी में वापसी करेंगे सरफ़राज़, सूर्यकुमार को जगह नहीं

रणजी ट्रॉफ़ी में वापसी करेंगे सरफ़राज़, सूर्यकुमार को जगह नहीं
शिवम दुबे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले रणजी ट्रॉफ़ी का एक मैच खेलकर जाएंगे
शार्दुल ठाकुर 15 अक्तूबर से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफ़ी 2025-26 में मुंबई की कप्तानी करेंगे। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के ख़िलाफ़ पहले मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम में शिवम दुबे और सरफ़राज़ ख़ान भी शामिल हैं। पिछले सीज़न तक मुंबई की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे टीम में मौजूद हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव टीम का हिस्सा नहीं हैं।
ठाकुर भारत की इंग्लैंड दौरे वाली टेस्ट टीम का हिस्सा थे और पांच में से दो टेस्ट खेले थे, लेकिन मौजूदा वेस्टइंडीज़ दौरे के लिए उनका चयन नहीं हुआ। उनका पिछला प्रथम श्रेणी मैच दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ था।
सरफ़राज़ दलीप ट्रॉफ़ी से बाहर थे क्योंकि उन्हें बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान चोट लगी थी। दुबे ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज़ के लिए रवाना होने से पहले रणजी ट्रॉफ़ी का पहला राउंड खेलेंगे।
रहाणे ने 2023-24 में मुंबई को उसकी 42वीं रणजी ट्रॉफ़ी दिलाकर नौ साल का सूखा ख़त्म किया था। उन्होंने अगस्त में कप्तानी छोड़ दी थी। पिछले घरेलू सीज़न में रहाणे की कप्तानी में जम्मू और कश्मीर ने मुंबई को हराया था, जब उन्होंने शरद पवार क्रिकेट अकादमी में 205 रन का लक्ष्य पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया था।
जम्मू और कश्मीर के ख़िलाफ़ मुंबई की टीम
शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड, सरफ़राज़ ख़ान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूज़ा, हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), इरफ़ान उमैर, मुशीर ख़ान, अखिल हेरवडकर, रोयस्टन डायस