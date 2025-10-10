रणजी ट्रॉफ़ी में वापसी करेंगे सरफ़राज़, सूर्यकुमार को जगह नहीं

ठाकुर भारत की इंग्लैंड दौरे वाली टेस्ट टीम का हिस्सा थे और पांच में से दो टेस्ट खेले थे, लेकिन मौजूदा वेस्टइंडीज़ दौरे के लिए उनका चयन नहीं हुआ। उनका पिछला प्रथम श्रेणी मैच दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ था।

सरफ़राज़ दलीप ट्रॉफ़ी से बाहर थे क्योंकि उन्हें बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान चोट लगी थी। दुबे ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज़ के लिए रवाना होने से पहले रणजी ट्रॉफ़ी का पहला राउंड खेलेंगे।

जम्मू और कश्मीर के ख़िलाफ़ मुंबई की टीम