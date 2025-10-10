दिल्ली की रणजी टीम में पहली बार प्रियांश आर्या, नीतीश राणा की वापसी

आर्या के अलावा इस टीम में नीतीश राणा की वापसी हो रही है। राणा ने दिल्ली के लिए ही अपना घरेलू डेब्यू किया था, लेकिन पिछले दो सीज़न में उत्तर प्रदेश के लिए खेले थे। उन्होंने इस साल दिल्ली क्रिकेट सर्किट में वापसी करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के 11 मैचों में 65.50 की औसत और 181.94 के स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए और अपनी कप्तानी में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को विजेता बनाया था।

इस दल की कप्तानी आयुष बदोनी को मिली है, जबकि उपकप्तान यश ढुल हैं। बदोनी ने पिछले साल बीच सीज़न से दिल्ली की कप्तानी ली थी और गेंद व बल्ले दोनों से उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (499 रन और 13 विकेट) बने थे। उन्होंने हाल ही में भारत ए की तरफ़ से ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ एक अनाधिकृत टेस्ट और दो एक-दिवसीय मैच भी खेले थे, जिसमें उनके नाम एक अर्धशतक था। इससे पहले उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी में नॉर्थ ज़ोन की तरफ़ से खेलते हुए ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ नाबाद 204 रनों की पारी खेली थी।

वहीं ढुल ने पिछले साल दिल की सर्ज़री के बाद वापसी करते हुए रणजी सीज़न में दो शतकों और एक अर्धशतक के साथ 444 रन बनाए थे। उन्होंने इस सीज़न की शुरूआत में दलीप ट्रॉफ़ी में ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ शतक लगाया और फिर ईरानी कप में रेस्ट ऑफ़ इंडिया के लिए 92 रनों की पारी खेली।

दिल्ली की इस टीम में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की वापसी होनी थी, लेकिन DDCA द्वारा जारी टीम सूची में फ़िलहाल उनका नाम नहीं है। उनका चयन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) द्वारा जारी फ़िटनेस रिपोर्ट और उनकी उपलब्धता पर निर्भर है। अगर वह उपलब्ध होते हैं तो वह टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली के पहले मैच में उनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है, जो कि 15 अक्तूबर से हैदराबाद में हैदराबाद के ख़िलाफ़ शुरू हो रहा है।

इस दल में अनुज रावत, प्रणव राजवंशी और तेजस्वी दहिया को लेकर कुल तीन विकेटकीपर हैं। जबकि तेज़ गेंदबाज़ी में सिमरजीत सिंह की वापसी हुई है, जो पिछले सप्ताह भारत ए की एक-दिवसीय टीम में थे, हालांकि उन्हें कोई मैच नहीं मिला था। इस पूरे दल पर DPL 2025 का प्रभाव दिखता है और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है। हालांकि DPL एक T20 टूर्नामेंट है।

दल में इशांत शर्मा को जगह नहीं मिली है, जो पिछले सीज़न से सिर्फ़ सीमित ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं। DDCA के सचिव अशोक शर्मा ने बताया, " वह (इशांत) इस सीज़न भी सीमित ओवर क्रिकेट के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। वहीं विराट कोहली के विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेलने पर अभी DDCA को कोई सूचना नहीं है।"