ख़बरें

दिल्ली की रणजी टीम में पहली बार प्रियांश आर्या, नीतीश राणा की वापसी

पंत का चयन उनके फ़िटनेस और उपलब्धता पर निर्भर, फ़िलहाल आधिकारिक दल में जगह नहीं

Daya Sagar
दया सागर
10-Oct-2025 • 4 hrs ago
Priyansh Arya reached his hundred in the 13th over, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, IPL 2025, Mullanpur, April 8, 2025

Priyansh Arya को पहली बार दिल्ली की रणजी टीम में शामिल किया गया है  •  BCCI

2025-26 रणजी सीज़न के लिए दिल्ली की 24-सदस्यीय दल में विस्फ़ोटक सलामी बल्लेबाज़ प्रियांश आर्या को जगह मिली है। आर्या ने अपने पहले IPL सीज़न में ही पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए 475 रन बनाए थे और डेब्यू सीज़न में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने थे। वह दिल्ली की तरफ़ से T20 और लिस्ट-ए मैच तो खेल चुके हैं, लेकिन उनका प्रथम श्रेणी डेब्यू होना अभी बाक़ी है। उन्होंने हाल ही में भारत ए के लिए डेब्यू करते हुए कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ 101 रनों की पारी खेली थी।
आर्या के अलावा इस टीम में नीतीश राणा की वापसी हो रही है। राणा ने दिल्ली के लिए ही अपना घरेलू डेब्यू किया था, लेकिन पिछले दो सीज़न में उत्तर प्रदेश के लिए खेले थे। उन्होंने इस साल दिल्ली क्रिकेट सर्किट में वापसी करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के 11 मैचों में 65.50 की औसत और 181.94 के स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए और अपनी कप्तानी में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को विजेता बनाया था।
इस दल की कप्तानी आयुष बदोनी को मिली है, जबकि उपकप्तान यश ढुल हैं। बदोनी ने पिछले साल बीच सीज़न से दिल्ली की कप्तानी ली थी और गेंद व बल्ले दोनों से उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (499 रन और 13 विकेट) बने थे। उन्होंने हाल ही में भारत ए की तरफ़ से ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ एक अनाधिकृत टेस्ट और दो एक-दिवसीय मैच भी खेले थे, जिसमें उनके नाम एक अर्धशतक था। इससे पहले उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी में नॉर्थ ज़ोन की तरफ़ से खेलते हुए ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ नाबाद 204 रनों की पारी खेली थी।
वहीं ढुल ने पिछले साल दिल की सर्ज़री के बाद वापसी करते हुए रणजी सीज़न में दो शतकों और एक अर्धशतक के साथ 444 रन बनाए थे। उन्होंने इस सीज़न की शुरूआत में दलीप ट्रॉफ़ी में ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ शतक लगाया और फिर ईरानी कप में रेस्ट ऑफ़ इंडिया के लिए 92 रनों की पारी खेली।
दिल्ली की इस टीम में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की वापसी होनी थी, लेकिन DDCA द्वारा जारी टीम सूची में फ़िलहाल उनका नाम नहीं है। उनका चयन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) द्वारा जारी फ़िटनेस रिपोर्ट और उनकी उपलब्धता पर निर्भर है। अगर वह उपलब्ध होते हैं तो वह टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली के पहले मैच में उनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है, जो कि 15 अक्तूबर से हैदराबाद में हैदराबाद के ख़िलाफ़ शुरू हो रहा है।
इस दल में अनुज रावत, प्रणव राजवंशी और तेजस्वी दहिया को लेकर कुल तीन विकेटकीपर हैं। जबकि तेज़ गेंदबाज़ी में सिमरजीत सिंह की वापसी हुई है, जो पिछले सप्ताह भारत ए की एक-दिवसीय टीम में थे, हालांकि उन्हें कोई मैच नहीं मिला था। इस पूरे दल पर DPL 2025 का प्रभाव दिखता है और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है। हालांकि DPL एक T20 टूर्नामेंट है।
दल में इशांत शर्मा को जगह नहीं मिली है, जो पिछले सीज़न से सिर्फ़ सीमित ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं। DDCA के सचिव अशोक शर्मा ने बताया, " वह (इशांत) इस सीज़न भी सीमित ओवर क्रिकेट के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। वहीं विराट कोहली के विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेलने पर अभी DDCA को कोई सूचना नहीं है।"
दिल्ली रणजी ट्रॉफ़ी दल: आयुष बदोनी (कप्तान), यश ढुल (उपकप्तान), अनुज रावत (विकेटकीपर), अर्पित राणा, सनत सांगवान, सुमित माथुर, शिवम शर्मा, रौनक वाघेला, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, मनी ग्रेवाल, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, प्रणव राजवंशी, नीतीश राणा, हिम्मत सिंह, आयुष डोसेजा, राहुल डागर, ऋतिक शौकीन, प्रियांश आर्या, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), वैभव कांडपाल, रोहन राणा, आर्यन राणा (फ़िटनेस पर आधारित)
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

