ख़बरें

बंगाल के रणजी दल में शमी, आकाश दीप और मुकेश शामिल

IPL 2025 के बाद शमी ने सिर्फ़ एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है जबकि आकाश दीप वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ जारी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
10-Oct-2025 • 6 hrs ago
Mohammed Shami looked in fine rhythm on the second day, North Zone vs East Zone, Duleep Trophy quarter-final, 2nd day, Bengaluru, August 29, 2025

Mohammed Shami ने दलीप ट्रॉफ़ी के मुक़ाबले में कुल 34 ओवरों की गेंदबाज़ी की थी  •  PTI

मोहम्मद शमी को 2025-26 रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न की शुरुआत के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। शमी के साथ तेज़ गेंदबाज़ी में आकाश दीप, मुकेश कुमार और ईशान पोरेल होंगे, जबकि सलामी बल्लेबाज़ अभिमन्यु ईश्वरन टीम की कप्तानी करेंगे।
बंगाल ने पहले अनुस्तुप मजूमदार को कप्तान नियुक्त किया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह बदलाव पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, जिन्होंने हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, से सलाह-मशविरा करने के बाद किया गया है।
मार्च की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में खेलने के बाद से शमी भारत के लिए नहीं खेले हैं। वेस्टइंडीज़ टेस्ट टीम में उन्हें शामिल न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने शमी को मैच खेलने का कम समय मिलने को इसकी एक वजह बताया था।
जून में IPL 2025 के समापन के बाद से, शमी ने अब तक सिर्फ़ एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है, जो दलीप ट्रॉफ़ी में ईस्ट ज़ोन के लिए था। उस मैच में, उन्होंने दोनों पारियों में 34 ओवर फेंके और एक विकेट लिया। उस मैच की दूसरी पारी में, शमी ने आख़िरी दिन ज़्यादा गेंदबाज़ी नहीं की, ईस्ट ज़ोन पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने के बाद मैच हार गया था।
रणजी सीज़न आकाश दीप और मुकेश के लिए 14 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ़्रीका सीरीज़ से पहले टेस्ट चयन के रडार में शामिल होने का एक सुनहरा मौक़ा है।
आकाश दीप गर्मियों में इंग्लैंड दौरे का हिस्सा थे, जहां उन्होंने पांच में से तीन टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और बर्मिंघम में भारत की जीत में 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, इंग्लैंड से लौटने के बाद, आकाश दीप को पीठ की चोट के लिए रिहैब से गुज़रना पड़ा, जिसके कारण वह दलीप ट्रॉफ़ी से बाहर हो गए। उन्होंने फ़िटनेस टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मौजूदा सीरीज़ के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया।
मुकेश गर्मियों में भारत ए टीम के इंग्लैंड दौरे का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपने एकमात्र मैच में तीन विकेट लिए थे। उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी के पहले मैच में ईस्ट ज़ोन के लिए सिर्फ़ एक पारी में गेंदबाज़ी की थी, उसके बाद हैमस्ट्रिंग की चोट की जांच करवाई गई। इसके बाद उन्होंने BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना फ़िटनेस टेस्ट पास कर लिया है।
बंगाल अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्तूबर को ईडन गार्डन्स में उत्तराखंड के ख़िलाफ़ करेगा। उन्हें ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें असम, सर्विसेज़, त्रिपुरा, रेलवेज़, हरियाणा और गुजरात जैसी अन्य टीमें शामिल हैं।
