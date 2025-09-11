मैच (18)
ख़बरें

सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ अपील वापस लेकर सूर्यकुमार ने छेड़ी बहस

आकाश चोपड़ा ने ESPNcricinfo के T20 Time Out शो में इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है

ESPNcricinfo स्टाफ़
11-Sep-2025 • 1 hr ago
1:55

सूर्यकुमार ने आउट होने के बावजूद सिद्दीक़ी को बल्लेबाज़ी क्यों करने दी?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बुधवार रात दुबई में जुनैद सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ एक अपील वापस ली थी। अब वह एक बहस का मुद्दा बनते जा रहा है। सिद्दीक़ी को थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया था, इसके बावजूद सूर्यकुमार ने अपनी अपील वापस ले ली
यह घटना यूएई की पारी के 13वें ओवर में हुई। सिद्दीक़ी शिवम दुबे की गेंद पर पुल करने की कोशिश में थे लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं हुआ और इसके बाद वह क्रीज़ से बाहर थे, तभी विकेटकीपर संजू सैमसन ने गेंद पकड़कर अंडर-आर्म थ्रो से स्ट्राइकर एंड पर सीधे स्टंप्स उड़ा दिए। जैसे ही गेंद छूटी, सिद्दीक़ी ने इशारा किया कि दुबे गेंदबाज़ी करते वक्त तौलिया गिर गया था।
स्क्वेयर-लेग अंपायर ने फ़ैसला थर्ड अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे को रेफ़र कर दिया। इसी दौरान सूर्यकुमार गेंदबाज़ी छोर वाले अंपायर से बात करने पहुंचे और बड़े स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद अपील वापस ले ली। उस समय तक थर्ड अंपायर ने सिद्दीक़ी को आउट घोषित कर दिया था।
इसके ठीक गेंद बाद ही सिद्दीक़ी आउट भी हो गए, वह फिर से बड़ी शॉट लगाने का प्रयास में थे लेकिन सूर्यकुमार को मिड ऑन पर कैच थमा दिया। यह दुबे की तीसरी सफलता थी और इस तरह से यूएई 57 पर ऑलआउट हो गया। भारत ने आसानी से उस लक्ष्य को 4.3 ओवर में हासिल कर लिया।
ESPNcricinfo के T20 Time Out शो में आकाश चोपड़ा ने कहा कि सूर्यकुमार का फ़ैसला मैच की स्थिति को देखते हुए था, जो पूरी तरह भारत के पक्ष में थी।
चोपड़ा ने कहा, "ये घटना परिस्थितियाों के हिसाब से ली गई थी। अगर (पाकिस्तान के) सलमान आग़ा 14 सितंबर को खेल रहे होंगे और मैच बराबरी पर होगा, तब वो (सूर्यकुमार) ऐसा नहीं करेंगे। यह एक शानदार थ्रो था.,जिसमें सैमसन का प्रेज़ेन्स ऑफ़ माइंड कमाल का था।
"मेरी राय में अगर वह क्रीज़ से बाहर थे, तो आउट होना चाहिए। लेकिन अलग-अलग लोगों की राय अलग हो सकती है। दिक़्क़त ये है कि जैसे ही आप खेल में नैतिकता और दरियादिली लाते हैं, पिटारा खुल जाता है, 'आज आपने किया, तो कल क्यों नहीं करेंगे?' उस रास्ते पर क्यों जाना?
"क्या आप हमेशा ऐसा करेंगे? अगर हां, तो ये वैसा ही है जैसे बल्लेबाज़ एज लगने पर खु़द चल देता है। लेकिन जिस दिन आप ख़ुद चल कर नहीं जाएंगे, उसी दिन तय हो जाएगा कि आप किस तरफ़ हैं, और तब सब कुछ दिखावा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि SKY आगे ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह फ़ैसला नियमों के भीतर है और अंपायर ने आउट दे दिया है, तो बस उसे मान लेना उचित है। "
इस मैच में भारतीय टीम ने पुरुषों के T20I में ओवर शेष रहने के लिहाज़ से सबसे तेज़ रनचेज़ किया। इस तरह से उन्होंने 2021 में दुबई में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 6.3 ओवर में किए गए रनचेज़ के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
