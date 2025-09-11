सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ अपील वापस लेकर सूर्यकुमार ने छेड़ी बहस

स्क्वेयर-लेग अंपायर ने फ़ैसला थर्ड अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे को रेफ़र कर दिया। इसी दौरान सूर्यकुमार गेंदबाज़ी छोर वाले अंपायर से बात करने पहुंचे और बड़े स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद अपील वापस ले ली। उस समय तक थर्ड अंपायर ने सिद्दीक़ी को आउट घोषित कर दिया था।

इसके ठीक गेंद बाद ही सिद्दीक़ी आउट भी हो गए, वह फिर से बड़ी शॉट लगाने का प्रयास में थे लेकिन सूर्यकुमार को मिड ऑन पर कैच थमा दिया। यह दुबे की तीसरी सफलता थी और इस तरह से यूएई 57 पर ऑलआउट हो गया। भारत ने आसानी से उस लक्ष्य को 4.3 ओवर में हासिल कर लिया।

चोपड़ा ने कहा, "ये घटना परिस्थितियाों के हिसाब से ली गई थी। अगर (पाकिस्तान के) सलमान आग़ा 14 सितंबर को खेल रहे होंगे और मैच बराबरी पर होगा, तब वो (सूर्यकुमार) ऐसा नहीं करेंगे। यह एक शानदार थ्रो था.,जिसमें सैमसन का प्रेज़ेन्स ऑफ़ माइंड कमाल का था।

"मेरी राय में अगर वह क्रीज़ से बाहर थे, तो आउट होना चाहिए। लेकिन अलग-अलग लोगों की राय अलग हो सकती है। दिक़्क़त ये है कि जैसे ही आप खेल में नैतिकता और दरियादिली लाते हैं, पिटारा खुल जाता है, 'आज आपने किया, तो कल क्यों नहीं करेंगे?' उस रास्ते पर क्यों जाना?

"क्या आप हमेशा ऐसा करेंगे? अगर हां, तो ये वैसा ही है जैसे बल्लेबाज़ एज लगने पर खु़द चल देता है। लेकिन जिस दिन आप ख़ुद चल कर नहीं जाएंगे, उसी दिन तय हो जाएगा कि आप किस तरफ़ हैं, और तब सब कुछ दिखावा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि SKY आगे ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह फ़ैसला नियमों के भीतर है और अंपायर ने आउट दे दिया है, तो बस उसे मान लेना उचित है। "